Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhật Bản tạo bước ngoặt robot nhờ ứng dụng rối lượng tử

Số hóa

Nhật Bản tạo bước ngoặt robot nhờ ứng dụng rối lượng tử

Các nhà khoa học Nhật Bản đã ứng dụng rối lượng tử để giúp robot di chuyển mượt mà như người thật, mở ra kỷ nguyên mới cho robot hình người trong tương lai.

Thiên Trang (TH)
Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Shibaura, Đại học Waseda và Fujitsu vừa phát triển phương pháp ứng dụng máy tính lượng tử trong điều khiển robot.
Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Shibaura, Đại học Waseda và Fujitsu vừa phát triển phương pháp ứng dụng máy tính lượng tử trong điều khiển robot.
Họ đã sử dụng qubit để mô phỏng vị trí và hướng của từng bộ phận robot, kết hợp với hiện tượng rối lượng tử để tạo ra chuyển động tự nhiên hơn.
Họ đã sử dụng qubit để mô phỏng vị trí và hướng của từng bộ phận robot, kết hợp với hiện tượng rối lượng tử để tạo ra chuyển động tự nhiên hơn.
Cách tiếp cận này giúp mô phỏng chính xác sự liên kết giữa các khớp nối, vốn là thách thức lớn với robot hình người.
Cách tiếp cận này giúp mô phỏng chính xác sự liên kết giữa các khớp nối, vốn là thách thức lớn với robot hình người.
Nhóm nghiên cứu đã kết hợp máy tính cổ điển với máy tính lượng tử, cho phép vừa đảm bảo tốc độ vừa duy trì sự ổn định.
Nhóm nghiên cứu đã kết hợp máy tính cổ điển với máy tính lượng tử, cho phép vừa đảm bảo tốc độ vừa duy trì sự ổn định.
Kết quả thử nghiệm trên máy mô phỏng lượng tử của Fujitsu cho thấy lỗi giảm tới 43% và tốc độ nhanh hơn đáng kể.
Kết quả thử nghiệm trên máy mô phỏng lượng tử của Fujitsu cho thấy lỗi giảm tới 43% và tốc độ nhanh hơn đáng kể.
Thậm chí, công nghệ này đã được xác nhận bằng máy tính lượng tử 64-qubit hợp tác phát triển cùng RIKEN.
Thậm chí, công nghệ này đã được xác nhận bằng máy tính lượng tử 64-qubit hợp tác phát triển cùng RIKEN.
Điểm nổi bật là hệ thống có thể tính toán chuyển động toàn thân robot với 17 khớp, vốn đòi hỏi sức mạnh tính toán khổng lồ.
Điểm nổi bật là hệ thống có thể tính toán chuyển động toàn thân robot với 17 khớp, vốn đòi hỏi sức mạnh tính toán khổng lồ.
Đột phá này mở ra triển vọng robot hình người tương lai có thể di chuyển linh hoạt, xử lý môi trường phức tạp và tương tác tự nhiên với con người.
Đột phá này mở ra triển vọng robot hình người tương lai có thể di chuyển linh hoạt, xử lý môi trường phức tạp và tương tác tự nhiên với con người.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#robot Nhật Bản #rối lượng tử #robot hình người #máy tính lượng tử #đổi mới công nghệ #đột phá robot

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT