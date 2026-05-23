Tàu thăm dò Perseverance phân tích đá Kenmore ngay trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã khoan và phân tích một loại đá đặc biệt có tên "Kenmore" nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về việc liệu môi trường sao Hỏa cổ đại có từng phù hợp cho sự sống?

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Theo Tạp chí SPACE dẫn tin, tàu thăm dò Perseverance đã sử dụng các công cụ mài mòn tiên tiến để cạo bỏ lớp bị phong hóa trên bề mặt tảng đá Kenmore, làm lộ ra các lớp đá nguyên sơ không bị ảnh hưởng bởi gió, bức xạ và bụi. Quá trình này, kết hợp giữa mài cơ học và làm sạch bằng luồng khí nitơ, cho phép các nhà khoa học quan sát kỹ cấu trúc và thành phần bên trong của tảng đá sao Hỏa.

Ảnh: @NASA.

Ken Farley, phó trưởng nhóm nghiên cứu của sứ mệnh cho biết: "Kenmore có vẻ là một mẫu vật tốt, nhưng nó rung động bất thường trong quá trình mài mòn, và các mảnh nhỏ đã rơi ra. May mắn thay, chúng tôi vẫn thu được đủ mẫu để phân tích”.

Hoạt động này đánh dấu sự chuyển đổi trọng tâm của sứ mệnh Perseverance từ việc thăm dò và lấy mẫu bề mặt sang phân tích tại chỗ chi tiết hơn. Không giống như các robot thám hiểm sao Hỏa trước đây, Perseverance được trang bị đầu mài mòn và công cụ loại bỏ bụi bằng khí (gDRT) tinh vi hơn, sử dụng tia nitơ để loại bỏ mẫu, giảm nguy cơ ô nhiễm. Các robot trước đây chủ yếu sử dụng bàn chải để loại bỏ mảnh vụn.

Sau khi quá trình mài mòn hoàn tất, các thiết bị công nghệ cao của Perseverance ngay lập tức bắt đầu phân tích. Camera góc rộng Watson chụp ảnh cận cảnh, trong khi SuperCam sử dụng xung laser để làm bay hơi bề mặt đá và phân tích thành phần hóa học của nó. Thành viên nhóm SuperCam, Cathy Quantin-Nataf, chỉ ra: "Chúng tôi phát hiện ra rằng loại đá này chứa các khoáng chất sét. Các nhóm hydroxyl trong các khoáng chất này kết hợp với sắt và magiê, cho thấy nước đã từng tồn tại trên sao Hỏa cổ đại. Quang phổ mài mòn cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể hàm lượng sắt và magiê”.

Ngoài đất sét, nhóm nghiên cứu cũng lần đầu tiên phát hiện ra fenspat trong mẫu vật, một loại khoáng chất khá phổ biến trong lớp vỏ của Trái Đất, Mặt Trăng và các hành tinh đá khác. Hơn nữa, các thiết bị SHERLOC và PIXL của tàu Perseverance đã giúp phân tích thành phần khoáng chất và các dấu hiệu tiềm tàng của hoạt động nước trong quá khứ, thậm chí còn phát hiện ra mangan hydroxit, một khám phá lần đầu tiên trên sao Hỏa.

Những phát hiện này rất quan trọng đối với các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai. Farley tuyên bố: "Dữ liệu chúng ta có được hiện nay sẽ giúp các sứ mệnh trong tương lai xác định hiệu quả hơn liệu đá có phù hợp để lấy mẫu, phân tách các phân tử nước để sản xuất nhiên liệu, hoặc thậm chí để xây dựng căn cứ hay không”.

Hiện tại, tàu thăm dò Perseverance đã phân tích 30 mẫu đá sao Hỏa tại miệng núi lửa Jezero và tiếp tục thu thập các mẫu lõi, chuẩn bị đưa chúng trở về Trái đất để nghiên cứu thêm trong tương lai. Còn nghiên cứu chuyên sâu về các mẫu đá Kenmore này sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu môi trường sao Hỏa cổ đại có phù hợp cho sự sống hay không, và cung cấp bằng chứng quan trọng cho các cuộc thám hiểm sao Hỏa của con người trong tương lai.

Chiêm ngưỡng cấu trúc tuyệt đẹp của tinh vân NGC 6072

Kính viễn vọng không gian James Webb hé lộ cấu trúc tuyệt đẹp của tinh vân NGC 6072, phát hiện sự chết của các ngôi sao có nhiều hình thức khác nhau.

NASA đã công bố hình ảnh mới về tinh vân hành tinh NGC 6072, được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), hé lộ cảnh tượng ngoạn mục của một ngôi sao đang hấp hối phát nổ ở giai đoạn cuối vòng đời, và thậm chí có thể che giấu những bí mật của một hệ sao đôi.

Theo Space.com dẫn tin, tinh vân hành tinh NGC 6072 nằm trong chòm sao Thiên Yết, cách Trái Đất khoảng 3.060 năm ánh sáng. Hai hình ảnh được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Webb trong dải hồng ngoại cận và hồng ngoại giữa cho thấy tinh vân này có hình dạng phức tạp bất thường, không giống như cấu trúc tròn hoặc lưỡng cực điển hình, mà giống như một vệt sơn liên sao không kiểm soát được.

Cảnh tượng tráng lệ của Tinh vân Não

Khám phá vẻ đẹp kỳ bí của Tinh vân Não qua ảnh chụp của nhiếp ảnh gia David Joyce, phản ánh quá trình siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm.

Nhiếp ảnh gia thiên văn nghiệp dư David Joyce đến từ Kentucky, Mỹ, gần đây đã chụp được một bức ảnh ngoạn mục về không gian sâu thẳm. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp thể hiện "những tia sáng cuối cùng của một siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm". Thực chất, hình ảnh này cho thấy tàn dư của siêu tân tinh CTB 1, còn được gọi là "Tinh vân Tỏi" hoặc "Tinh vân Não" vì hình dạng của nó giống cả củ tỏi và não người.

Khối bong bóng vũ trụ khổng lồ này nằm trong chòm sao Cassiopeia thuộc Dải Ngân hà, cách Trái đất khoảng 9.132 năm ánh sáng. Nó thực chất là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra cách đây khoảng 10.000 năm trước, và nó vẫn phát ra ánh sáng mờ nhạt từ sóng vô tuyến, tia X và ánh sáng khả kiến nhìn thấy được. Đám mây khí này tiếp tục giãn nở ra ngoài, tương tác với vật chất giữa các vì sao xung quanh để tạo ra những cấu trúc ánh sáng và bóng tối đan xen ngoạn mục.

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

Một tinh vân bí ẩn cách Trái Đất khoảng 10.000 năm ánh sáng đang đặt ra một bí ẩn mới. Cụ thể, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Western ở Canada đã thu được những hình ảnh có độ phân giải cao chưa từng có và dữ liệu quang phổ của tinh vân hành tinh Tc 1 thông qua quan sát bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST).

Họ không chỉ làm sáng tỏ bí ẩn về sự phân bố của các phân tử carbon được gọi là "buckyball", mà còn ghi lại được một cấu trúc kỳ lạ giống như một dấu chấm hỏi ngược, điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

