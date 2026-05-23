Tàu thăm dò Perseverance phân tích đá Kenmore ngay trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã khoan và phân tích một loại đá đặc biệt có tên "Kenmore" nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về việc liệu môi trường sao Hỏa cổ đại có từng phù hợp cho sự sống?

Theo Tạp chí SPACE dẫn tin, tàu thăm dò Perseverance đã sử dụng các công cụ mài mòn tiên tiến để cạo bỏ lớp bị phong hóa trên bề mặt tảng đá Kenmore, làm lộ ra các lớp đá nguyên sơ không bị ảnh hưởng bởi gió, bức xạ và bụi. Quá trình này, kết hợp giữa mài cơ học và làm sạch bằng luồng khí nitơ, cho phép các nhà khoa học quan sát kỹ cấu trúc và thành phần bên trong của tảng đá sao Hỏa.

Ảnh: @NASA.

Ken Farley, phó trưởng nhóm nghiên cứu của sứ mệnh cho biết: "Kenmore có vẻ là một mẫu vật tốt, nhưng nó rung động bất thường trong quá trình mài mòn, và các mảnh nhỏ đã rơi ra. May mắn thay, chúng tôi vẫn thu được đủ mẫu để phân tích”.

Hoạt động này đánh dấu sự chuyển đổi trọng tâm của sứ mệnh Perseverance từ việc thăm dò và lấy mẫu bề mặt sang phân tích tại chỗ chi tiết hơn. Không giống như các robot thám hiểm sao Hỏa trước đây, Perseverance được trang bị đầu mài mòn và công cụ loại bỏ bụi bằng khí (gDRT) tinh vi hơn, sử dụng tia nitơ để loại bỏ mẫu, giảm nguy cơ ô nhiễm. Các robot trước đây chủ yếu sử dụng bàn chải để loại bỏ mảnh vụn.

Sau khi quá trình mài mòn hoàn tất, các thiết bị công nghệ cao của Perseverance ngay lập tức bắt đầu phân tích. Camera góc rộng Watson chụp ảnh cận cảnh, trong khi SuperCam sử dụng xung laser để làm bay hơi bề mặt đá và phân tích thành phần hóa học của nó. Thành viên nhóm SuperCam, Cathy Quantin-Nataf, chỉ ra: "Chúng tôi phát hiện ra rằng loại đá này chứa các khoáng chất sét. Các nhóm hydroxyl trong các khoáng chất này kết hợp với sắt và magiê, cho thấy nước đã từng tồn tại trên sao Hỏa cổ đại. Quang phổ mài mòn cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể hàm lượng sắt và magiê”.

Ngoài đất sét, nhóm nghiên cứu cũng lần đầu tiên phát hiện ra fenspat trong mẫu vật, một loại khoáng chất khá phổ biến trong lớp vỏ của Trái Đất, Mặt Trăng và các hành tinh đá khác. Hơn nữa, các thiết bị SHERLOC và PIXL của tàu Perseverance đã giúp phân tích thành phần khoáng chất và các dấu hiệu tiềm tàng của hoạt động nước trong quá khứ, thậm chí còn phát hiện ra mangan hydroxit, một khám phá lần đầu tiên trên sao Hỏa.

Những phát hiện này rất quan trọng đối với các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai. Farley tuyên bố: "Dữ liệu chúng ta có được hiện nay sẽ giúp các sứ mệnh trong tương lai xác định hiệu quả hơn liệu đá có phù hợp để lấy mẫu, phân tách các phân tử nước để sản xuất nhiên liệu, hoặc thậm chí để xây dựng căn cứ hay không”.

Hiện tại, tàu thăm dò Perseverance đã phân tích 30 mẫu đá sao Hỏa tại miệng núi lửa Jezero và tiếp tục thu thập các mẫu lõi, chuẩn bị đưa chúng trở về Trái đất để nghiên cứu thêm trong tương lai. Còn nghiên cứu chuyên sâu về các mẫu đá Kenmore này sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu môi trường sao Hỏa cổ đại có phù hợp cho sự sống hay không, và cung cấp bằng chứng quan trọng cho các cuộc thám hiểm sao Hỏa của con người trong tương lai.