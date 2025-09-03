Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn mừng 80 năm Chiến thắng phát xít

Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít bắt đầu lúc 9h ngày 3/9 (giờ địa phương) tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

An An (Theo AJ, T.H)

Theo Al Jazeera, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 (giờ địa phương) ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

duyetbinh.jpg
Cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 3/9. Ảnh: Xinhua.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 28/8, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết 26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc hôm nay, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev,...

Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường tham dự lễ kỷ niệm và có các hoạt động song phương tại Trung Quốc. Chuyến công tác của Chủ tịch nước từ ngày 2 đến 4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Được biết, lần gần nhất Trung Quốc tổ chức duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng là 10 năm trước.

Lễ duyệt binh năm nay dự kiến kéo dài 70 phút, gồm 45 khối đội hình, được tổ chức mô phỏng các kịch bản tác chiến thực tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai trước đó

Nguồn video: bastillepost
#duyệt binh Trung Quốc #Chiến thắng phát xít Nhật #Ngày chiến thắng Thế chiến II #Quảng trường Thiên An Môn #Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Bài liên quan

Thế giới

Trung Quốc diễn tập duyệt binh cho lần ba

Buổi diễn tập duyệt binh lần thứ ba của Trung Quốc để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II đã kết thúc tốt đẹp.

CGTN dẫn thông tin từ trung tâm truyền thông của sự kiện cho biết, buổi diễn tập duyệt binh lần thứ ba để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II đã diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) từ 17 giờ chiều 23/8 đến 5 giờ sáng 24/8.

duyet2.png
Trung Quốc tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ ba tại Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: CCTV13.
Xem chi tiết

Thế giới

Trung Quốc sẽ tổ chức duyệt binh vào tháng 9

Trung Quốc sẽ tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 9 tới nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Theo Tân Hoa Xã ngày 24/6, Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức lễ kỷ niệm, trong đó có duyệt binh, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật, đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến II ở châu Á.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Xem chi tiết

Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Nga

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã diễn ra hoành tráng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga.

Toan canh le duyet binh ky niem 80 nam Ngay Chien thang tai Nga
Ngày 9/5/2025 tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025). (Nguồn ảnh: Ria Novosti) 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới