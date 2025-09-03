Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn mừng 80 năm Chiến thắng phát xít

Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít bắt đầu lúc 9h ngày 3/9 (giờ địa phương) tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo Al Jazeera, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 (giờ địa phương) ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

Cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 3/9. Ảnh: Xinhua.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 28/8, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết 26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc hôm nay, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev,...

Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường tham dự lễ kỷ niệm và có các hoạt động song phương tại Trung Quốc. Chuyến công tác của Chủ tịch nước từ ngày 2 đến 4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Được biết, lần gần nhất Trung Quốc tổ chức duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng là 10 năm trước.

Lễ duyệt binh năm nay dự kiến kéo dài 70 phút, gồm 45 khối đội hình, được tổ chức mô phỏng các kịch bản tác chiến thực tế.

