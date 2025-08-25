Trung Quốc diễn tập duyệt binh cho lần ba

Buổi diễn tập duyệt binh lần thứ ba của Trung Quốc để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II đã kết thúc tốt đẹp.

CGTN dẫn thông tin từ trung tâm truyền thông của sự kiện cho biết, buổi diễn tập duyệt binh lần thứ ba để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II đã diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) từ 17 giờ chiều 23/8 đến 5 giờ sáng 24/8.

Trung Quốc tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ ba tại Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: CCTV13.

Ban tổ chức cho biết đây là buổi tổng duyệt toàn diện và là buổi tổng duyệt cuối trước lễ kỷ niệm dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 3/9 tới.

Tất cả quy trình đều được tổ chức theo trật tự, liên kết chặt chẽ và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Trước đó, Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai từ 17h30 chiều 16/8 đến 3h30 sáng 17/8 tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham gia của khoảng 40.000 người, bao gồm những người tham gia diễn tập và nhân viên hỗ trợ tại chỗ.

