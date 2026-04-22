Trung Quân Idol lộ diện, cúi đầu xin lỗi nạn nhân giữa ồn ào

Sau bài đăng xin lỗi trên trang cá nhân, Trung Quân Idol đã gỡ bài để trực tiếp gặp gỡ nạn nhân, bày tỏ sự hối hận và mong nhận được sự tha thứ.

Trên trang cá nhân, Trung Quân Idol vừa đăng tải clip và hình ảnh ghi lại buổi gặp với nạn nhân T. sau ồn ào những ngày qua. Nam ca sĩ cho biết đã chủ động gỡ bài xin lỗi trước đó để chờ cơ hội đối thoại trực tiếp. Anh viết: “Đầu tiên Quân xin cảm ơn bạn T. đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi vì sự cố vô ý xảy ra”.

Anh thừa nhận sai lầm và bày tỏ sự hối hận: “Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn T. và anh P.M.T cùng gia đình”. Đồng thời, nam ca sĩ mong muốn được gặp trực tiếp anh P.M.T để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng đã gây ra.

Bên cạnh đó, Trung Quân nhấn mạnh sự biết ơn trước thái độ bao dung từ phía nạn nhân: “Quân thực sự biết ơn sự bao dung và tha thứ của bạn T”. Khép lại, anh gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã khiến không gian mạng trở nên tiêu cực.

Trung Quân Idol lộ diện, cúi đầu xin lỗi nạn nhân. Ảnh: FB Trung Quân.

Nam ca sĩ được nạn nhân tha thứ. Ảnh: FB Trung Quân.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số ý kiến cho rằng ai cũng có thể mắc sai lầm trong những khoảnh khắc mất kiểm soát, điều quan trọng là cách ứng xử sau đó. Từ góc nhìn này, Trung Quân được kỳ vọng sẽ sửa sai nghiêm túc và hoàn thiện bản thân.

Ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng nhấn mạnh việc tha thứ hay không thuộc về khán giả. Theo họ, nghệ sĩ cần sống và hành xử xứng đáng với niềm tin đã được trao.

Trước đó, anh P.M.T tố Trung Quân Idol hành hung vợ anh là chị T. Chia sẻ trên Dân Việt, anh cho biết: “Tôi vừa về TP HCM sau chuyến công tác nước ngoài. Hiện vợ tôi đã về nhà. Sáng nay, cô ấy đi kiểm tra sức khỏe. Tinh thần vẫn hoảng loạn sau sự việc”.

Theo Vietnamnet, ngày 21/4, Công an phường tại TP HCM xác nhận đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nam ca sĩ bị tố có hành vi hành hung một phụ nữ tại nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.

