Trung Quân Idol lộ diện, cúi đầu xin lỗi nạn nhân giữa ồn ào

Sau bài đăng xin lỗi trên trang cá nhân, Trung Quân Idol đã gỡ bài để trực tiếp gặp gỡ nạn nhân, bày tỏ sự hối hận và mong nhận được sự tha thứ.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, Trung Quân Idol vừa đăng tải clip và hình ảnh ghi lại buổi gặp với nạn nhân T. sau ồn ào những ngày qua. Nam ca sĩ cho biết đã chủ động gỡ bài xin lỗi trước đó để chờ cơ hội đối thoại trực tiếp. Anh viết: “Đầu tiên Quân xin cảm ơn bạn T. đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi vì sự cố vô ý xảy ra”.

Anh thừa nhận sai lầm và bày tỏ sự hối hận: “Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn T. và anh P.M.T cùng gia đình”. Đồng thời, nam ca sĩ mong muốn được gặp trực tiếp anh P.M.T để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng đã gây ra.

Bên cạnh đó, Trung Quân nhấn mạnh sự biết ơn trước thái độ bao dung từ phía nạn nhân: “Quân thực sự biết ơn sự bao dung và tha thứ của bạn T”. Khép lại, anh gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã khiến không gian mạng trở nên tiêu cực.

Trung Quân Idol lộ diện, cúi đầu xin lỗi nạn nhân. Ảnh: FB Trung Quân.
Nam ca sĩ được nạn nhân tha thứ. Ảnh: FB Trung Quân.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số ý kiến cho rằng ai cũng có thể mắc sai lầm trong những khoảnh khắc mất kiểm soát, điều quan trọng là cách ứng xử sau đó. Từ góc nhìn này, Trung Quân được kỳ vọng sẽ sửa sai nghiêm túc và hoàn thiện bản thân.

Ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng nhấn mạnh việc tha thứ hay không thuộc về khán giả. Theo họ, nghệ sĩ cần sống và hành xử xứng đáng với niềm tin đã được trao.

Trước đó, anh P.M.T tố Trung Quân Idol hành hung vợ anh là chị T. Chia sẻ trên Dân Việt, anh cho biết: “Tôi vừa về TP HCM sau chuyến công tác nước ngoài. Hiện vợ tôi đã về nhà. Sáng nay, cô ấy đi kiểm tra sức khỏe. Tinh thần vẫn hoảng loạn sau sự việc”.

Theo Vietnamnet, ngày 21/4, Công an phường tại TP HCM xác nhận đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nam ca sĩ bị tố có hành vi hành hung một phụ nữ tại nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.

Mời quý độc giả xem video: "Ca sĩ Trung Quân trở lại ngọt ngào cùng Mùa hè phía chân trời". Nguồn VTV

Trung Quân Idol phản ứng ra sao giữa ồn ào đời tư?

Phía Trung Quân Idol có một số động thái đáng chú ý sau khi bị một tài khoản mạng xã hội tố có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ.

Theo Znews, cư dân mạng đang lan truyền bài viết từ tài khoản Facebook P.M.T liên quan đến nam ca sĩ Trung Quân Idol. Theo nội dung đăng tải, chủ tài khoản cho rằng Trung Quân Idol đã có hành vi tác động vật lý với một người phụ nữ sau khi say xỉn. Kèm theo đó là một số hình ảnh được cho là của nạn nhân với các vết trầy xước và bầm tím ở vùng mắt, cánh tay.

Đến nay, đây vẫn là thông tin từ một phía và chưa được kiểm chứng. Dù vậy, câu chuyện vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Trung Quân Idol vướng không ít ồn ào, từng được mệnh danh 'thánh mưa'

Những ồn ào nối tiếp khiến hình ảnh “thánh mưa” của Trung Quân Idol phần nào bị ảnh hưởng.

Ồn ào mới nhất liên quan đến Trung Quân Idol đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Theo Vietnamnet, ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn (TP HCM) xác nhận đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung một người phụ nữ tên T. tại một địa điểm trên địa bàn.
Thông tin ban đầu xuất phát từ bài đăng trên trang cá nhân của một người đàn ông tại TP HCM, tố cáo nam ca sĩ đã hành hung vợ ông vào rạng sáng cùng ngày tại một nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.
Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau ồn ào văng tục với tài xế

Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận đã sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói, đồng thời coi đây là bài học lớn cho bản thân.

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi, thừa nhận đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói.

“Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm”, anh viết.

