Trung Quân Idol phản ứng ra sao giữa ồn ào đời tư?

Phía Trung Quân Idol có một số động thái đáng chú ý sau khi bị một tài khoản mạng xã hội tố có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ.

Theo Znews, cư dân mạng đang lan truyền bài viết từ tài khoản Facebook P.M.T liên quan đến nam ca sĩ Trung Quân Idol. Theo nội dung đăng tải, chủ tài khoản cho rằng Trung Quân Idol đã có hành vi tác động vật lý với một người phụ nữ sau khi say xỉn. Kèm theo đó là một số hình ảnh được cho là của nạn nhân với các vết trầy xước và bầm tím ở vùng mắt, cánh tay.

Đến nay, đây vẫn là thông tin từ một phía và chưa được kiểm chứng. Dù vậy, câu chuyện vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Trong khi Trung Quân Idol chưa lên tiếng, nhiều khán giả nhận ra một số thay đổi trên các nền tảng mạng xã hội của anh. Tài khoản Facebook cá nhân của nam ca sĩ hiện không thể truy cập. Fanpage và Instagram vẫn hoạt động nhưng đã tắt hoặc hạn chế bình luận ở một số bài đăng gần đây. Kênh TikTok của nam ca sĩ cũng được chuyển sang chế độ riêng tư.

Trung Quân Idol. Ảnh: FB Trung Quân Idol.

Đây không phải lần đầu giọng ca “Dấu mưa” vướng tranh luận trên mạng xã hội. Năm 2024, anh từng trở thành tâm điểm khi bị nhắc tên trong một nhóm chat nhạy cảm do Negav lập và quản trị, với sự tham gia của một số nghệ sĩ như Orange và Tùng Maru.

Sau khi sự việc nổ ra, Trung Quân Idol đã lên tiếng giải thích. Anh cho biết được mời tham gia nhóm từ năm 2020 và khẳng định những nội dung mình đăng tải chỉ mang tính trêu đùa. Đồng thời, nam ca sĩ cũng thừa nhận những hành xử trong quá khứ là thiếu chừng mực. Trung Quân Idol gửi lời xin lỗi đến khán giả và xem đây là bài học để điều chỉnh bản thân trong tương lai.