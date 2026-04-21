Trung Quân Idol phản ứng ra sao giữa ồn ào đời tư?

Phía Trung Quân Idol có một số động thái đáng chú ý sau khi bị một tài khoản mạng xã hội tố có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Znews, cư dân mạng đang lan truyền bài viết từ tài khoản Facebook P.M.T liên quan đến nam ca sĩ Trung Quân Idol. Theo nội dung đăng tải, chủ tài khoản cho rằng Trung Quân Idol đã có hành vi tác động vật lý với một người phụ nữ sau khi say xỉn. Kèm theo đó là một số hình ảnh được cho là của nạn nhân với các vết trầy xước và bầm tím ở vùng mắt, cánh tay.

Đến nay, đây vẫn là thông tin từ một phía và chưa được kiểm chứng. Dù vậy, câu chuyện vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Trong khi Trung Quân Idol chưa lên tiếng, nhiều khán giả nhận ra một số thay đổi trên các nền tảng mạng xã hội của anh. Tài khoản Facebook cá nhân của nam ca sĩ hiện không thể truy cập. Fanpage và Instagram vẫn hoạt động nhưng đã tắt hoặc hạn chế bình luận ở một số bài đăng gần đây. Kênh TikTok của nam ca sĩ cũng được chuyển sang chế độ riêng tư.

Trung Quân Idol. Ảnh: FB Trung Quân Idol.

Đây không phải lần đầu giọng ca “Dấu mưa” vướng tranh luận trên mạng xã hội. Năm 2024, anh từng trở thành tâm điểm khi bị nhắc tên trong một nhóm chat nhạy cảm do Negav lập và quản trị, với sự tham gia của một số nghệ sĩ như Orange và Tùng Maru.

Sau khi sự việc nổ ra, Trung Quân Idol đã lên tiếng giải thích. Anh cho biết được mời tham gia nhóm từ năm 2020 và khẳng định những nội dung mình đăng tải chỉ mang tính trêu đùa. Đồng thời, nam ca sĩ cũng thừa nhận những hành xử trong quá khứ là thiếu chừng mực. Trung Quân Idol gửi lời xin lỗi đến khán giả và xem đây là bài học để điều chỉnh bản thân trong tương lai.

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau ồn ào văng tục với tài xế

Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận đã sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói, đồng thời coi đây là bài học lớn cho bản thân.

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi, thừa nhận đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói.

“Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm”, anh viết.

Vĩnh Đam - nam chính phim Trấn Thành xin lỗi vì ồn ào phát ngôn

Trước đây, Vĩnh Đam vướng ồn ào phát ngôn. Mới đây, nam chính phim Tết của Trấn Thành lên tiếng xin lỗi vì lùm xùm trong quá khứ.

Mới đây, việc Vĩnh Đam đóng chính phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành gây ra ý kiến trái chiều bởi anh từng dính lùm xùm phát ngôn. Nhanh chóng, Vĩnh Đam lên tiếng về ồn ào trong quá khứ.

Trên trang cá nhân, Vĩnh Đam cho biết sự việc xảy ra khi anh 18 tuổi. Nam chính phim Thỏ ơi thừa nhận bản thân khi đó còn nông cạn, thiếu bình tĩnh và chín chắn, dẫn đến những phát ngôn bộc lộ cảm xúc cá nhân thiếu kiềm chế, gây tranh cãi và hiểu lầm.

Lệ Quyên lên tiếng sau khi cơ quan chức năng xem xét ồn ào phát ngôn

Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM tiếp nhận thông tin, phối hợp xem xét và giải quyết vụ phát ngôn của Lệ Quyên. Phía nữ ca sĩ vừa có phản hồi.

Mới đây, chia sẻ với Vietnamnet, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM cho biết Sở đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp các phòng ban để xem xét giải quyết vụ việc phát ngôn ồn ào của ca sĩ Lệ Quyên.

"Tùy theo tính chất mà có phòng ban chịu trách nhiệm về vụ việc. Phòng nghệ thuật cũng sẽ tham gia về góc độ ứng xử của nghệ sĩ. Theo tôi được biết các anh em đang tham mưu nội dung, sẽ gửi phản hồi đến báo chí trong nay mai", đại diện Sở VH&TT TPHCM cho hay.

