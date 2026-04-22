Trung Quân Idol vướng không ít ồn ào, từng được mệnh danh 'thánh mưa'

Những ồn ào nối tiếp khiến hình ảnh “thánh mưa” của Trung Quân Idol phần nào bị ảnh hưởng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trung Quân Idol)
Ồn ào mới nhất liên quan đến Trung Quân Idol đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Theo Vietnamnet, ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn (TP HCM) xác nhận đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung một người phụ nữ tên T. tại một địa điểm trên địa bàn.
Thông tin ban đầu xuất phát từ bài đăng trên trang cá nhân của một người đàn ông tại TP HCM, tố cáo nam ca sĩ đã hành hung vợ ông vào rạng sáng cùng ngày tại một nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.
Trước áp lực dư luận, tối 21/4, theo Tiền Phong, Trung Quân đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Nam ca sĩ thừa nhận do có sử dụng đồ uống có cồn nên đã có hành vi không phù hợp với người phụ nữ tên T. sau khi hai nhóm gặp nhau tại nhà hàng.
Anh khẳng định hành động của mình là sai hoàn toàn và nhấn mạnh rằng, trong mọi hoàn cảnh, việc gây tổn thương cho người khác là điều không thể chấp nhận. Trung Quân cũng cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm, bồi thường hậu quả và xem đây là bài học lớn về việc kiểm soát hành vi.
Trước đó, năm 2018, Trung Quân Idol từng gây tranh cãi khi chê chương trình Táo Quân sau đêm phát sóng giao thừa. Theo Dân Việt, nam ca sĩ đăng trạng thái cho rằng chương trình năm đó “quá mờ nhạt”. Trước phản ứng từ khán giả, anh khẳng định: “Dở là dở, mà dở thì không sang. Mỗi vùng miền có cảm giác cái hay riêng. Em thấy hay không có nghĩa người khác thấy hay”.
Bị nhiều khán giả chỉ trích vì phát ngôn, Trung Quân lên tiếng xin lỗi ê-kíp Táo Quân và khán giả. Anh thừa nhận sự bồng bột của mình khi chưa nghĩ đến công sức của cả tập thể đứng sau chương trình. “Quân thấy mình sai, quá sai rồi”, nam ca sĩ viết, đồng thời gọi đây là bài học lớn về cách ứng xử và phát ngôn.
Đến năm 2024, Trung Quân Idol tiếp tục bị nhắc tên trong một ồn ào khác liên quan đến một nhóm chat nhạy cảm do Negav lập và quản trị. Trước phản ứng của dư luận, nam ca sĩ giải thích rằng mình được mời tham gia nhóm từ năm 2020 và các nội dung đăng tải chỉ mang tính trêu đùa. Dù vậy, anh vẫn thừa nhận hành xử trong quá khứ là thiếu chừng mực và gửi lời xin lỗi đến khán giả, xem đây là bài học để điều chỉnh bản thân.
Trước khi nhiều lần vướng tranh cãi, Trung Quân Idol có hành trình âm nhạc ấn tượng. Nam ca sĩ bắt đầu gây chú ý sau khi vào top 8 Vietnam Idol 2010.
Những bản hit như “Dấu mưa”, “Chuyện mưa”, “Gọi mưa” giúp Trung Quân ghi dấu trong lòng khán giả trẻ. Sự trùng hợp thú vị khi nhiều ca khúc về mưa của anh đều thành công đã khiến cộng đồng mạng ưu ái gọi anh là “thánh mưa”.
Xem video: "Trung Quân thể hiện ca khúc Mùa hè phía chân trời". Nguồn VTV
#Trung Quân Idol #ồn ào #thánh mưa #Vietnam Idol

Bài liên quan

