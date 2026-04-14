Trồng 5 cây 'thiên thần hộ mệnh' trong sân, gia đình thịnh vượng

Theo người xưa, nếu trước nhà bạn có 1 khoảng trống, bạn nhất định phải trồng một cây bảo vệ nhà, mang lại tương lai thịnh vượng, giàu có.

Người xưa cho rằng, đôi khi bạn có thể biết một ngôi nhà có giàu có, thịnh vượng hay không chỉ bằng cách nhìn xem cây cối gì trước nhà.

Điều này không phải không có lý khi nhìn lại các ngôi nhà giàu có thời xưa, ở trước những ngôi nhà đó luôn có một cây cổ thụ sum suê.

Dưới gốc cây đó, vào mùa hè, người già ngồi trò chuyện, tận hưởng bóng mát; vào mùa thu, cây trĩu quả đỏ mọng, và trẻ em chạy nhảy xung quanh... Chỉ nhìn khung cảnh này đã cho người ta cảm giác yên ổn, thịnh vượng.

Người xưa rất coi trọng việc trồng cây trong sân vườn

Theo người xưa, nếu trước nhà bạn có 1 khoảng trống, bạn nhất định phải trồng một "cây bảo vệ nhà". Nó sẽ đảm nhận vai trò là quản gia đa năng, không chỉ làm đẹp, cung cấp thực phẩm, mang lại kinh tế và trên hết có ý nghĩa tốt lành trong phong thủy.

Một cái cây có thể giữ vai trò như "kỳ thuật viên điều hòa không khí", đặc biệt trong thời tiết ngày càng nóng lên như hiện nay.

Một cái cây xanh tươi tốt đứng đó trở thành một bóng mát tự nhiên! Nó có thể chắn hầu hết ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ của bạn và làm giảm nhiệt độ mặt đất xuống vài độ.

Bạn có thể ngồi dưới gốc cây, nhâm nhi trà và dùng quạt lá cọ để quạt mát; làn gió tự nhiên dễ chịu hơn gấp trăm lần so với phòng có điều hòa! Và trên hết, không tốn tiền điện.

Cái cây cũng giúp bạn lọc không khí trong thời buổi khói bui, tiếng ồn ngày càng gai tăng. Những chiếc lá cây với vô số giác hút nhỏ li ti, được thiết kế đặc biệt để hấp thụ bụi bẩn từ không khí.

Máy lọc không khí này hoạt động không ngừng nghỉ quanh năm để làm sạch không khí trong sân nhà bạn. Nếu bạn trồng một loại cây thơm, như cây mộc hương, thì sẽ càng tuyệt vời hơn.

Vào mùa thu, hương thơm ngọt ngào, tinh tế lan tỏa khắp khu vườn sẽ tốt cho sức khỏe hơn bất kỳ loại chất làm thơm không khí hay nước hoa hóa học nào bạn dùng trong nhà.

Đó là một "hương thơm cao cấp" thuần khiết, tự nhiên - chỉ cần ngửi một chút thôi là bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Theo người xưa, trồng mộc tê, quý nhân đến nhà

Người xưa cũng cho rằng, một cái cây lâu năm trước nhà sẽ là người bảo vệ thầm lặng và đáng tin cậy cho gia đình.

Một cái cây vừa cho bạn bóng mát, che chở bạn khỏi gió và mưa, bảo vệ bạn khỏi nắng gắt, khói bụi, mang lại cảm giác thư thái, yên ổn. Đây là ý nghĩa của việc "bảo vệ gia đình" và "mang lại sự thịnh vượng cho gia đình".

Theo người xưa, nếu bạn trồng một cây lựu và thấy nó đầy hoa đỏ, bạn sẽ nghĩ đến "một tương lai thịnh vượng và sung túc". Nếu bạn thấy nó đầy quả, bạn sẽ hy vọng "có nhiều con cái và nhiều phước lành".

Nếu bạn trồng một cây hồng và nhìn nó mỗi ngày, bạn sẽ mong muốn "mọi việc diễn ra suôn sẻ". Đây chính là sự "tự kỷ ám thị" tích cực dành cho bản thân và gia đình bạn, giúp bạn mỗi ngày đều hướng tới với tâm thái vui vẻ, lạc quan, tin tưởng.

Mỗi ngày khi mở cửa ra, bạn đều thấy những điều tươi đẹp, tốt lành, làm sao bạn lại không vui được? Tâm trạng tốt dẫn đến sự hòa thuận trong gia đình, hòa thuận mang lại tài lộc, và mọi việc đều suôn sẻ. Chẳng phải đó là cách để "thịnh vượng" sao?

Dưới đây là 5 cây cảnh như thiên thần hộ mệnh, mang lại may mắn cho gia đình.

1. Người xưa nói: Cây lựu – “ngôi sao thịnh vượng” của gia đình

Nếu nói về loài cây may mắn được yêu thích nhất của người xưa, cây lựu chắc chắn đứng đầu danh sách.

Bởi vì ý nghĩa biểu tượng của nó rất mạnh mẽ — "nhiều con cái, nhiều phước lành" và "gia đình thịnh vượng", là điều mà mọi người đều mong muốn.

Hơn nữa, loại cây này rất phù hợp với sân vườn nhỏ. Cây lựu lùn hiện đại chỉ cao hơn hai mét một chút, vì vậy chúng hoàn toàn không ảnh hưởng đến ánh sáng trong nhà.

Vào mùa hè, chúng nở hoa đỏ rực rỡ, trông như một quả cầu lửa từ xa, vô cùng rực rỡ. Vào mùa thu, chúng ra quả, mỗi quả treo lủng lẳng trên cành như một chiếc đèn lồng nhỏ, đẹp và ăn được.

Quan trọng nhất, cây cảnh có rễ nông, vì vậy nó phát triển tốt ở cả khí hậu phía bắc và phía nam với sự chăm sóc tối thiểu. Cây cảnh này cũng không cần nhiều công chăm sóc mà vẫn phát triển mạnh mẽ, ra hoa, kết trái mỗi mùa.

2. Người xưa nói: Cây mộc hương – “người tạo hương thơm” cho ngôi nhà

"Nguyện cho ngôi nhà của bạn tràn ngập vàng bạc châu báu, và bạn được hưởng sự giàu có và may mắn", lời nói này của người xưa là miêu tả hoàn hảo cây mộc hương.

Ưu điểm lớn nhất của nó chính là hương thơm! Đó là một mùi hương ngọt ngào tinh tế, nhẹ nhàng, không hề nồng nặc. Khi nở hoa vào mùa thu, ngay cả khi bạn đang ở trong nhà, hương thơm cũng sẽ len lỏi qua các khe cửa sổ, lan tỏa khắp nhà với mùi hương ngọt ngào.

Cây mộc hương là loại cây bụi thường xanh, phát triển chậm, có hình dáng nhỏ gọn, duyên dáng như một thiếu nữ, trầm lặng và khiêm tốn, chiếm ít không gian.

Hơn nữa, chúng giữ màu xanh quanh năm; ngay cả vào mùa đông khi các cây khác trong vườn trơ trụi, chúng vẫn phủ đầy màu xanh, mang lại vẻ ngoài tươi tắn.

Trồng chúng vô cùng dễ dàng; chúng không kén đất hay phân bón, và chỉ cần tưới nước khi đất khô. Khi nở hoa, bạn có thể hái hoa để pha trà hoặc làm bánh mộc hương vô cùng thơm ngon.

3. Người xưa nói: Cây hồng - phước lành của gia đình

Theo người xưa, cây hồng có nghĩa là "mọi việc đều suôn sẻ". Đây là điều mà ai ai cũng mong muốn.

Cây hồng nổi tiếng về sức sống mãnh liệt và khả năng chịu lạnh; người ở vùng phía bắc có thể vào nhà mà không cần lo lắng, vì chúng sẽ không chết cóng ngay cả ở nhiệt độ âm 20 độ C.

Ấn tượng hơn nữa là khả năng gần như bằng không của chúng đối với sâu bệnh, không cần thuốc trừ sâu – chúng hoàn toàn tự nhiên và không gây ô nhiễm.

Thói quen sinh trưởng của chúng rất chu đáo: vào mùa hè, tán lá rậm rạp tạo bóng mát; vào mùa đông, lá rụng gọn gàng, cho phép ánh nắng ấm áp chiếu vào nhà.

Chúng thực sự hiểu biết và chu đáo, thậm chí còn hơn cả con người. Và vào cuối mùa thu, khi tất cả lá đã rụng, cây sẽ trĩu quả hồng màu cam đỏ tươi – cảnh tượng nổi bật nhất trong ngôi nhà của bạn.

4. Người xưa nói: Cây táo dại - biểu tượng sắc đẹp của ngôi nhà

Hoa táo dại hay còn có cái tên mỹ miều là tây phủ hải đường được mệnh danh là "hoa quý phi" vì vẻ đẹp kiều diễm, lộng lẫy, vương giả của nó.

Khi nở rộ vào mùa xuân, cả cây được bao phủ bởi những bông hoa màu hồng và trắng, những bông hoa dày đặc đến nỗi trông giống như những đám mây trên bầu trời.

Trồng một cây trong sân nhà ngay lập tức nâng tầm không gian sống, tạo nên một bầu không khí trang nhã và tinh tế.

Đừng để vẻ đẹp mong manh của những cánh hoa đánh lừa bạn; cây táo dại vô cùng dẻo dai. Nó chịu được đất nghèo dinh dưỡng và hạn hán, và ngay cả khi bạn trồng nó ở một góc khuất và bỏ bê nó, nó vẫn sẽ nở hoa rực rỡ.

Hơn nữa, cây cảnh này không có gai, không thu hút muỗi và hoàn toàn an toàn cho những ngôi nhà có trẻ nhỏ.

Hình dáng thanh lịch tự nhiên của nó ngăn nó phát triển um tùm, và hệ rễ nhẹ nhàng của nó không gây nguy hiểm cho móng nhà. Trồng một cây táo dại giống như mang một "nàng tiên hoa" vào nhà bạn.

5. Người xưa nói: Tùng La Hán - nguồn năng lượng của ngôi nhà

Người xưa có câu: "Nhà có tùng La Hán, gia đình không bao giờ nghèo". Cây cảnh này được người giàu rất ưa chuộng, tượng trưng cho sự trường thọ, bảo toàn tài sản và bảo vệ gia đình.

Tính khí của nó rất đặc biệt: điềm tĩnh, kín đáo và mạnh mẽ. Chỉ cần đứng đó thôi, bạn cũng có thể cảm nhận được gia đình đó có một nền tảng vững chắc.

Ưu điểm lớn nhất của cây cảnh này là tốc độ sinh trưởng chậm, rất chậm, và dễ tạo hình. Nếu muốn cây lớn, hãy trồng xuống đất; nếu muốn cây nhỏ, hãy trồng trong chậu và tỉa cành theo ý thích.

Cây thường xanh, với những chiếc lá dày, mịn trông rất thanh lịch. Nó cũng đặc biệt chịu được bóng râm và hạn hán; ngay cả khi sân nhà bạn không có nhiều ánh nắng mặt trời, hoặc bạn thường quên tưới nước, nó vẫn sẽ âm thầm phát triển mà không gây ra bất kỳ rắc rối nào.

Ngay cả khi sân nhà bạn được lát gạch hoàn toàn, hãy trồng nó trong một chậu lớn và đặt ở lối vào – nó sẽ là "người bảo vệ" tận tụy nhất.

Trồng cây không tốn nhiều tiền và cũng không chiếm nhiều đất.

Bốn mẹo hay để trồng cây trong khu vườn nhỏ của bạn

1. Mua các giống cây lùn:Hãy nói thẳng với chủ vườn ươm rằng bạn muốn mua các giống cây lùn, chứ không phải các cây con lớn ban đầu, để chúng không phát triển quá lớn sau này.

2. Chiến lược trồng ở góc: Trồng cây ở bốn góc sân hoặc dựa vào một bên tường sân để cây có thể đóng vai trò hỗ trợ và không cản trở lối đi.

3. Phương pháp trồng cây trong chậu: Nếu sân nhà bạn đã được lát gạch, đừng đào đất. Hãy mua một chậu hoa lớn đẹp và trồng cây tùng La Hán hay mộc hương. Bạn có thể đặt nó ở bất cứ đâu bạn muốn.

4. Đừng tưới nước quá thường xuyên: Những cây này rất khỏe mạnh, vì vậy đừng tưới nước mỗi ngày, nếu không chúng sẽ dễ chết. Chỉ tưới nước khi đất khô, bón một ít phân vào mùa xuân và mùa thu, và tỉa cành nhẹ vào mùa đông là đủ.

Trồng cây không tốn nhiều tiền và cũng không chiếm nhiều đất. Nhưng đổi lại, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc của cả bốn mùa, tận hưởng sự mát mẻ của mùa hè, hương thơm của khu vườn và cả gia đình mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nếu bạn có 1 khoảng sân, đừng bỏ lỡ việc trồng 1 cái cây nhé!

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp thông tin phong thủy cho bạn đọc