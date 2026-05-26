Kho tri thức

Khai quật kho báu 100 hiện vật bằng vàng tuyệt đẹp ở Saudi Arabia

Các chuyên gia ở Saudi Arabia đã khai quật được 100 món đồ trang sức bằng vàng có niên đại hơn 1.100 năm ở địa điểm khảo cổ Dariyah.

Tâm Anh (TH)

Bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm 100 món đồ trang sức bằng vàng có niên đại hơn 1.100 năm, thuộc thời kỳ Abbasid đã được các chuyên gia tìm thấy tại địa điểm khảo cổ Dariyah ở vùng Al-Qassim, Saudi Arabia. Những hiện vật này cho thấy tay nghề thủ công tinh xảo của những nghệ nhân sống vào thời kỳ hoàng kim tại khu vực này vào hơn 1.100 năm trước cũng như làm nổi bật tầm quan trọng lịch sử của nơi đây như một trung tâm sầm uất dọc theo các tuyến đường thương mại và hành hương.

Trong mùa khai quật và khảo sát thứ 4 đang diễn ra, các chuyên gia tìm thấy bộ trang sức dường như hoàn chỉnh với số lượng lên tới 100 hiện vật. Kho báu vàng có niên đại vào thời kỳ Abbasid bao gồm: mặt dây chuyền, đĩa trang trí, hạt nhiều màu và các hạt vàng nhỏ tinh xảo, có thể từng được xâu chuỗi với nhau thành vòng cổ hoặc đồ trang sức nghi lễ. Các món đồ có họa tiết hoa văn và hình học phức tạp, trong đó nổi bật nhất là một món đồ trang sức hình đĩa có kích thước lớn được khảm đá màu sắp xếp đối xứng xung quanh một họa tiết trung tâm.

Bộ sưu tập gồm 100 món đồ trang sức bằng vàng có niên đại hơn 1.100 năm được tìm thấy ở Dariyah. Ảnh: Saudi Arabia Ministry of Culture.

Theo các chuyên gia, những người thợ kim hoàn thời xưa đã sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như dùng búa đập vào những tấm vàng mỏng, chạm khắc hình trang trí và khảm đá chính xác vào từng vị trí mong muốn. Những điều này trở thành bằng chứng về truyền thống chế tác kim loại tại khu vực này đã đạt tới trình độ tinh xảo, phát triển mạnh mẽ trong Abbasid - triều đại cai trị phần lớn thế giới Hồi giáo từ thế kỷ thứ 8 - 13.

Địa điểm khảo cổ Dariyah, nằm ở phía Tây Nam Al-Qassim giữa những ngọn núi và thung lũng, từ lâu là điểm đến quan trọng đối với giới nghiên cứu. Nơi đây từng là điểm dừng chân thiết yếu trên tuyến đường hành hương Basran - một con đường chính được những người hành hương từ Iraq đến Mecca sử dụng. Vị trí của khu vực này tại giao điểm của những hành lang cổ xưa đã đưa Dariyah trở thành một trung tâm giao lưu văn hóa và thương mại.

Ngoài đồ trang sức bằng vàng, các cuộc khai quật tại Dariyah của giới khảo cổ còn hé lộ những di tích kiến ​​trúc cho thấy nơi đây từng tồn tại một khu định cư thịnh vượng vào cuối thế kỷ thứ 3 theo lịch Hồi giáo (tức cuối thế kỷ thứ 9). Các nhà nghiên cứu đã phát hiện nền móng của các công trình bằng đá, tường gạch bùn, phòng trát vữa và lò sưởi. Họ cũng tìm thấy các món đồ gốm, mảnh thủy tinh, các công cụ bằng kim loại... Những phát hiện này hé lộ một bức tranh sống động về cuộc sống thường nhật của người dân trong khu vực vào hơn 1.000 năm trước.

Kho tri thức

Lý do các cổ vật bằng vàng không bị rỉ sét, gần như nguyên vẹn theo thời gian

Các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời về việc các cổ vật bằng vàng không bị rỉ sét, gần như nguyên vẹn theo thời gian dù bị chôn vùi dưới lòng đất nhiều năm.

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Physical Review Letters, vàng không chỉ có màu sắc óng ánh đặc trưng mà còn có khả năng chống được tình trạng rỉ sét, xỉn màu và ăn mòn. Đó là lý do vì sao các cổ vật bằng vàng được tùy táng cùng người quá cố trong những ngôi mộ có niên đại hàng trăm cho tới hàng ngàn năm tuổi vẫn sáng bóng, gần như nguyên vẹn theo thời gian.

Đặc tính nổi bật này của vàng được gọi là "tính trơ hóa học", có nghĩa nguyên tố vàng có độ phản ứng hóa học rất thấp. Các chuyên gia cho hay, vàng hiện là kim loại có tính trơ cao nhất từng được biết đến, hầu như không phản ứng với các chất như oxy, vốn thường liên kết với lớp nguyên tử trên bề mặt các kim loại khác để hình thành nên rỉ sét hoặc lớp xỉn màu.

Kho tri thức

Hiện vật biến mất bí ẩn trong tích tắc khi khai quật mộ cổ

Khi khai quật ngôi mộ cổ, các chuyên gia đã phát hiện một hiện vật biến mất trong tích tắc, nhưng may mắn họ đã kịp chụp ảnh lại được.

Củ sen, một nguyên liệu phổ biến nhưng rất được yêu thích từ thời cổ đại. Hoàng đế Càn Long nhà Thanh thậm chí còn viết một bài thơ về nó, có tựa đề "Trong 24 bài phác họa của Thần Chu, số 8: Củ sen", với nội dung: "Củ sen mềm mại như ngọc".

Dù củ sen là một loại thực phẩm quen thuộc ngày nay, nhưng các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một nồi canh củ sen trong một ngôi mộ nghìn năm tuổi, một khám phá khiến mọi người phải kinh ngạc.

Kho tri thức

Cổ vật quý hiếm của người Inca nghi được hiến tế cho thần linh

Bức tượng hình lạc đà khoảng 600 năm tuổi có thể là vật phẩm được hiến tế cho các vị thần trong một nghi lễ của người Inca.

Tượng nhỏ hình con lạc đà đực được người Inca tạo ra như một "huaca" - một sinh vật, địa điểm hoặc vật thể linh thiêng được người Inca tôn kính. Con vật bốn chân này có thể là lạc đà không bướu, còn gọi là đà mã (Lama glama). Tuy nhiên, nó cũng có thể là loài lạc đà khác được người dân khu vực dãy Andes thuần hóa: lạc đà alpaca, còn được gọi là lạc đà cừu (Vicugna pacos).

Theo Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan - nơi lưu giữ bức tượng này trong bộ sưu tập, con lạc đà cao khoảng 5,1 cm và được chế tác từ hợp kim bạc, vàng và đồng. Sau khi đúc, nghệ nhân người Inca đã thêm các chi tiết của con vật, bao gồm mắt, lỗ mũi, ngón chân và miệng dường như đang nở nụ cười mỉa mai.

