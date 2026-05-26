Khai quật kho báu 100 hiện vật bằng vàng tuyệt đẹp ở Saudi Arabia

Bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm 100 món đồ trang sức bằng vàng có niên đại hơn 1.100 năm, thuộc thời kỳ Abbasid đã được các chuyên gia tìm thấy tại địa điểm khảo cổ Dariyah ở vùng Al-Qassim, Saudi Arabia. Những hiện vật này cho thấy tay nghề thủ công tinh xảo của những nghệ nhân sống vào thời kỳ hoàng kim tại khu vực này vào hơn 1.100 năm trước cũng như làm nổi bật tầm quan trọng lịch sử của nơi đây như một trung tâm sầm uất dọc theo các tuyến đường thương mại và hành hương.

Trong mùa khai quật và khảo sát thứ 4 đang diễn ra, các chuyên gia tìm thấy bộ trang sức dường như hoàn chỉnh với số lượng lên tới 100 hiện vật. Kho báu vàng có niên đại vào thời kỳ Abbasid bao gồm: mặt dây chuyền, đĩa trang trí, hạt nhiều màu và các hạt vàng nhỏ tinh xảo, có thể từng được xâu chuỗi với nhau thành vòng cổ hoặc đồ trang sức nghi lễ. Các món đồ có họa tiết hoa văn và hình học phức tạp, trong đó nổi bật nhất là một món đồ trang sức hình đĩa có kích thước lớn được khảm đá màu sắp xếp đối xứng xung quanh một họa tiết trung tâm.

Bộ sưu tập gồm 100 món đồ trang sức bằng vàng có niên đại hơn 1.100 năm được tìm thấy ở Dariyah. Ảnh: Saudi Arabia Ministry of Culture.

Theo các chuyên gia, những người thợ kim hoàn thời xưa đã sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như dùng búa đập vào những tấm vàng mỏng, chạm khắc hình trang trí và khảm đá chính xác vào từng vị trí mong muốn. Những điều này trở thành bằng chứng về truyền thống chế tác kim loại tại khu vực này đã đạt tới trình độ tinh xảo, phát triển mạnh mẽ trong Abbasid - triều đại cai trị phần lớn thế giới Hồi giáo từ thế kỷ thứ 8 - 13.

Địa điểm khảo cổ Dariyah, nằm ở phía Tây Nam Al-Qassim giữa những ngọn núi và thung lũng, từ lâu là điểm đến quan trọng đối với giới nghiên cứu. Nơi đây từng là điểm dừng chân thiết yếu trên tuyến đường hành hương Basran - một con đường chính được những người hành hương từ Iraq đến Mecca sử dụng. Vị trí của khu vực này tại giao điểm của những hành lang cổ xưa đã đưa Dariyah trở thành một trung tâm giao lưu văn hóa và thương mại.

Ngoài đồ trang sức bằng vàng, các cuộc khai quật tại Dariyah của giới khảo cổ còn hé lộ những di tích kiến ​​trúc cho thấy nơi đây từng tồn tại một khu định cư thịnh vượng vào cuối thế kỷ thứ 3 theo lịch Hồi giáo (tức cuối thế kỷ thứ 9). Các nhà nghiên cứu đã phát hiện nền móng của các công trình bằng đá, tường gạch bùn, phòng trát vữa và lò sưởi. Họ cũng tìm thấy các món đồ gốm, mảnh thủy tinh, các công cụ bằng kim loại... Những phát hiện này hé lộ một bức tranh sống động về cuộc sống thường nhật của người dân trong khu vực vào hơn 1.000 năm trước.