Trốn thuế hơn 3,8 tỷ đồng, Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải bị khởi tố

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải vì trốn thuế khi chuyển nhượng đất, gây thất thu ngân sách hơn 3,8 tỷ đồng.

Ánh Dương

Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953, trú tại Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải, để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện sau khi tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra tỉnh Hà Giang (nay là Thanh tra tỉnh Tuyên Quang) chuyển đến. Hồ sơ liên quan đến Dự án kinh doanh nhà ở đô thị tại Km2, TP Hà Giang (nay thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), với dấu hiệu vi phạm trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh Công an Tuyên Quang

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2013–2016, dưới sự chỉ đạo, điều hành của ông Nguyễn Văn Sơn, Công ty TNHH Sơn Hải đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền cho nhiều cá nhân, hộ gia đình.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định, đồng thời không thực hiện hạch toán doanh thu, không kê khai và nộp các loại thuế bắt buộc như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hành vi trên được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, góp phần đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Xã hội

Khởi tố hình sự tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long

Công ty HJC đã sử dụng các tài khoản cá nhân để giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế hơn 4,2 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long.

Xã hội

Bắt tạm giam đối tượng trốn thuế tổng số tiền hơn 2,1 tỷ ở Ninh Bình

Theo điều tra, Nguyễn Đức Dương che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương.
Xã hội

Hà Tĩnh xét xử đối tượng kinh doanh online trốn thuế hơn 668 triệu đồng

Thay vì thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu thực tế, Phạm Thị Thỏa đã lợi dụng hình thức nộp thuế khoán để trốn thuế hơn 668 triệu đồng.

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Thỏa (sinh năm 1993, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “trốn thuế” theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Phạm Thị Thỏa bắt đầu hoạt động kinh doanh bán lẻ quần áo, phụ kiện (đồng hồ, túi xách, giày dép…) thông qua mạng xã hội Facebook với tên tài khoản “Thỏa Phạm."

