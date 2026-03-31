Trốn thuế hơn 3,8 tỷ đồng, Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải bị khởi tố

Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953, trú tại Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải, để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện sau khi tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra tỉnh Hà Giang (nay là Thanh tra tỉnh Tuyên Quang) chuyển đến. Hồ sơ liên quan đến Dự án kinh doanh nhà ở đô thị tại Km2, TP Hà Giang (nay thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), với dấu hiệu vi phạm trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh Công an Tuyên Quang

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2013–2016, dưới sự chỉ đạo, điều hành của ông Nguyễn Văn Sơn, Công ty TNHH Sơn Hải đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền cho nhiều cá nhân, hộ gia đình.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định, đồng thời không thực hiện hạch toán doanh thu, không kê khai và nộp các loại thuế bắt buộc như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hành vi trên được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, góp phần đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.