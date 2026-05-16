Sự thật về cơn bão bụi tích điện trên sao Hỏa

Sao Hỏa không chỉ có những cồn cát đỏ, nó còn có những cơn bão bụi tích điện hé lộ một thế giới hóa học bí ẩn.

Khác với hình dung của nhiều người về một hành tinh khô cằn với những cồn cát đỏ, sao Hỏa thực sự rất năng động và có điện tích. Bão và những cơn lốc xoáy bụi liên tục di chuyển và làm thay đổi bề mặt. Ma sát tạo ra các điện tích tích tụ, hình thành các hiện tượng phóng điện yếu, và thậm chí cả cực quang mờ ảo, kích hoạt các phản ứng điện hóa và làm thay đổi thành phần hóa học của bề mặt và khí quyển sao Hỏa.

Một nhóm nghiên cứu do nhà khoa học hành tinh Alian Wang tại Đại học Washington dẫn đầu đã sử dụng hai phòng thí nghiệm mô phỏng do NASA hỗ trợ, PEACh và SCHILGAR, để tái tạo môi trường sao Hỏa và định lượng các sản phẩm điện hóa của bão bụi bằng cách sử dụng nhiều bẫy thu thập. Các thí nghiệm cho thấy, hoạt động bão bụi trên sao Hỏa có thể tạo ra các clorua dễ bay hơi, oxit hoạt hóa, cacbonat dạng khí và clorat, những sản phẩm phù hợp chặt chẽ với các quan sát từ các tàu thám hiểm sao Hỏa hiện đại.

Nghiên cứu cũng phân tích thành phần đồng vị của clo, oxy và carbon, phát hiện sự giảm đáng kể các đồng vị nặng, chứng minh tác động quan trọng của quá trình điện hóa do bão bụi gây ra đối với bề mặt sao Hỏa và thành phần hóa học khí quyển. Các sản phẩm điện hóa này được giải phóng từ bão bụi vào khí quyển, sau đó lắng đọng trên bề mặt và thậm chí ngấm vào lòng đất, tạo thành các thế hệ khoáng chất mới.

Nghiên cứu của Wang Ailian cũng lặp lại kết quả quan sát 55 lần phóng điện từ bụi được tàu vũ trụ Endurance của NASA ghi nhận, cho thấy sự tồn tại liên tục của các hiện tượng điện hóa trong các cơn bão bụi trên sao Hỏa.

Thậm chí thú vị hơn, tương tác điện hóa này cũng có thể xảy ra trên sao Kim, Mặt Trăng và thậm chí cả các hành tinh bên ngoài Hệ Mặt trời, cho thấy tầm quan trọng của điện hóa học trong sự tiến hóa của bề mặt và khí quyển các hành tinh.

Nghiên cứu này thay đổi hiểu biết của chúng ta về sao Hỏa, biến nó từ một vùng cát đỏ khô cằn đơn thuần thành một hành tinh tràn đầy năng lượng điện và hóa học. Nó cũng cung cấp manh mối để khám phá các thiên thể khác, nhắc nhở chúng ta rằng nhiều bí ẩn trong Hệ Mặt trời vẫn đang chờ được giải mã.