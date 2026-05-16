Kho tri thức

Sự thật về cơn bão bụi tích điện trên sao Hỏa

Sao Hỏa không chỉ có những cồn cát đỏ, nó còn có những cơn bão bụi tích điện hé lộ một thế giới hóa học bí ẩn.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Khác với hình dung của nhiều người về một hành tinh khô cằn với những cồn cát đỏ, sao Hỏa thực sự rất năng động và có điện tích. Bão và những cơn lốc xoáy bụi liên tục di chuyển và làm thay đổi bề mặt. Ma sát tạo ra các điện tích tích tụ, hình thành các hiện tượng phóng điện yếu, và thậm chí cả cực quang mờ ảo, kích hoạt các phản ứng điện hóa và làm thay đổi thành phần hóa học của bề mặt và khí quyển sao Hỏa.

Một nhóm nghiên cứu do nhà khoa học hành tinh Alian Wang tại Đại học Washington dẫn đầu đã sử dụng hai phòng thí nghiệm mô phỏng do NASA hỗ trợ, PEACh và SCHILGAR, để tái tạo môi trường sao Hỏa và định lượng các sản phẩm điện hóa của bão bụi bằng cách sử dụng nhiều bẫy thu thập. Các thí nghiệm cho thấy, hoạt động bão bụi trên sao Hỏa có thể tạo ra các clorua dễ bay hơi, oxit hoạt hóa, cacbonat dạng khí và clorat, những sản phẩm phù hợp chặt chẽ với các quan sát từ các tàu thám hiểm sao Hỏa hiện đại.

Ảnh: @Technice.

Nghiên cứu cũng phân tích thành phần đồng vị của clo, oxy và carbon, phát hiện sự giảm đáng kể các đồng vị nặng, chứng minh tác động quan trọng của quá trình điện hóa do bão bụi gây ra đối với bề mặt sao Hỏa và thành phần hóa học khí quyển. Các sản phẩm điện hóa này được giải phóng từ bão bụi vào khí quyển, sau đó lắng đọng trên bề mặt và thậm chí ngấm vào lòng đất, tạo thành các thế hệ khoáng chất mới.

Nghiên cứu của Wang Ailian cũng lặp lại kết quả quan sát 55 lần phóng điện từ bụi được tàu vũ trụ Endurance của NASA ghi nhận, cho thấy sự tồn tại liên tục của các hiện tượng điện hóa trong các cơn bão bụi trên sao Hỏa.

Thậm chí thú vị hơn, tương tác điện hóa này cũng có thể xảy ra trên sao Kim, Mặt Trăng và thậm chí cả các hành tinh bên ngoài Hệ Mặt trời, cho thấy tầm quan trọng của điện hóa học trong sự tiến hóa của bề mặt và khí quyển các hành tinh.

Nghiên cứu này thay đổi hiểu biết của chúng ta về sao Hỏa, biến nó từ một vùng cát đỏ khô cằn đơn thuần thành một hành tinh tràn đầy năng lượng điện và hóa học. Nó cũng cung cấp manh mối để khám phá các thiên thể khác, nhắc nhở chúng ta rằng nhiều bí ẩn trong Hệ Mặt trời vẫn đang chờ được giải mã.

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới cho tàu vũ trụ

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới, đạt công suất kỷ lục 120 kW. Điều này góp phần mở đường cho chuyến bay đưa người tới sao Hỏa trong tương lai.

Nhiên liệu ion phổ biến của động cơ ion là khí xenon. Tuy nhiên, NASA đang thử dùng plasma kim loại. Nguyên mẫu động cơ mới, gọi là động cơ đẩy từ động lực học plasma (MPD), do NASA nghiên cứu và chế tạo đã có thử nghiệm thành công đầu tiên. MPD tạo ra những dòng điện mạnh tương tác với từ trường để tăng tốc ion lithium.

Theo NASA, nguyên mẫu động cơ ion kiểu mới đã thực hiện 5 lần đốt. Trong thời gian đó, điện cực vonfram trung tâm của động cơ nóng lên dữ dội, phát ra ánh sáng trắng mạnh ở mức nhiệt 2.800 độ C. Động cơ cũng đạt công suất lên đến 120 kW trong buồng chân không chuyên dụng dài 8 m tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA. Con số này cao gấp 25 lần công suất của động cơ ion trên tàu Psyche, vốn là động cơ ion mạnh nhất từng trang bị cho tàu vũ trụ, giúp đạt vận tốc 200.000 km/h.

Công nghệ mới giúp robot thám hiểm sao Hỏa nhanh hơn gấp nhiều lần

Robot thăm dò bán tự động có thể cải thiện đáng kể hiệu quả việc thăm dò sao Hỏa mà không cần chờ lệnh từ con người.

Trang IT Home đưa tin rằng, một loại robot mới dự kiến ​​sẽ khám phá sao Hỏa với tốc độ chưa từng có, quét các tảng đá và tìm kiếm dấu hiệu sự sống mà không cần chờ hướng dẫn từ con người.

Theo IT Home, việc khám phá bề mặt các hành tinh khác là một nhiệm vụ khó khăn và tốn nhiều thời gian. Trong các sứ mệnh lên sao Hỏa, độ trễ liên lạc giữa Trái đất và tàu thám hiểm có thể dao động từ 4 đến 22 phút. Dung lượng truyền dữ liệu hạn chế cũng giới hạn khối lượng trao đổi thông tin hai chiều.

Mặt trời đang nóng dần lên, Trái đất tương lai thành 'sao Hỏa thứ hai'?

Mặt trời đang âm thầm nóng lên theo thời gian. Các nhà khoa học cảnh báo Trái đất tương lai có thể mất đại dương, khí quyển và trở nên khô cằn như sao Hỏa.

Mặt trời đang nóng lên với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, độ sáng của nó tăng 10% mỗi một tỷ năm. Trong một tỷ năm nữa, Trái đất, nơi chúng ta phụ thuộc để sinh tồn, sẽ hoàn toàn trở thành một sao Hỏa thứ hai, không có nước lỏng, không có bầu khí quyển, với nhiệt độ bề mặt tăng vọt lên đến 100°C, cằn cỗi và không có sự sống.

Vốn dĩ, Mặt trời mà chúng ta thấy ngày nay đã là một "ngôi sao trung niên", khoảng 4,6 tỷ năm tuổi, có thể cháy ổn định trong khoảng 5 tỷ năm nữa. Tuy nhiên, "sự ổn định" của nó chỉ mang tính tương đối. Khi nhiên liệu hydro bên trong liên tục cạn kiệt, lõi Mặt trời sẽ ngày càng nóng lên, độ sáng của nó tiếp tục tăng lên. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự biến đổi của Trái đất thành sao Hỏa trong tương lai.

