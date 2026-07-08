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Số hóa - Xe

Trợ lý số Mitsubishi giúp gần 200.000 chủ xe chăm sóc ôtô "dễ như ăn kẹo"

Với gần 200.000 lượt tải và cài đặt đạt gần 100% với các khách hàng mua xe mới, Mitsubishi Connect+ đang chứng minh việc quản lý và chăm sóc xe dễ dàng hơn.

Thảo Nguyễn
Video: Hướng dẫn sử dụng - Ứng dụng Mitsubishi Connect+.

Đối với nhiều gia đình Việt, chiếc ôtô đầu tiên mang lại niềm vui lớn nhưng cũng đi kèm không ít bỡ ngỡ trong việc chăm sóc, từ ghi nhớ lịch bảo dưỡng đến theo dõi hạn bảo hành.

Với Mitsubishi Connect+, khách hàng bận rộn có thể tiết kiệm thời gian nhờ nhận nhắc lịch bảo dưỡng, tìm Nhà phân phối gần nhất, đặt hẹn theo khung giờ mong muốn và theo dõi tiến độ dịch vụ ngay trên điện thoại. Lịch sử dịch vụ cũng được tự động lưu trữ để khách hàng dễ dàng nắm rõ tình trạng xe.

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Trợ lý số Mitsubishi giúp gần 200.000 chủ xe chăm sóc ôtô "dễ như ăn kẹo".

Sau nhiều năm sử dụng xe, điều khách hàng quan tâm không chỉ là bảo dưỡng đúng hạn mà còn là chi phí và quyền lợi hậu mãi.

Chỉ với vài thao tác, các bác tài có thể kiểm tra chi phí bảo dưỡng theo từng mốc từ 5.000 km đến 40.000 km, tra cứu phụ tùng chính hãng và cập nhật quyền lợi từ chương trình khách hàng trung thành. Nhờ đó, chủ xe có thể chủ động chuẩn bị ngân sách và tận dụng các ưu đãi trước mỗi lần đưa xe vào xưởng.

Cùng với đó, sau khi mua xe, khách hàng luôn mong muốn nhận được đúng thông tin, đúng quyền lợi và đúng ưu đãi phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

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Và Mitsubishi Connect+ giúp duy trì kết nối giữa chủ xe và Mitsubishi Motors Việt Nam thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng được cá nhân hóa.

Và Mitsubishi Connect+ giúp duy trì kết nối giữa chủ xe và Mitsubishi Motors Việt Nam thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng được cá nhân hóa như tích điểm đổi quà, voucher dịch vụ, voucher mua hàng và hỗ trợ đăng ký gói bảo hành mở rộng.

Không chỉ là ứng dụng quản lý xe, Mitsubishi Connect+ thể hiện nỗ lực của Mitsubishi Motors Việt Nam trong việc cá nhân hóa trải nghiệm hậu mãi, giúp mỗi chủ xe luôn chủ động, an tâm và được đồng hành trong suốt hành trình sở hữu xe.

#Ứng dụng Mitsubishi Connect+ #Mitsubishi #Connect+ #chăm sóc xe #bảo dưỡng #hậu mãi

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