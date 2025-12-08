Trình độ vượt thời đại của đô thị 4.000 tuổi ở Pakistan

Harappa (Pakistan) – một trung tâm quan trọng của nền văn minh sông Ấn cổ đại – lưu giữ nhiều bằng chứng cho thấy trình độ đô thị hóa vượt xa thời đại.
Mina – con gái đầu lòng của ca sĩ Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở thành tâm điểm chú ý khi ngày càng xinh đẹp, cao lớn.
Sạc điện thoại qua cổng USB máy tính chậm hơn ổ điện, nhưng không làm giảm tuổi thọ pin.
Chỉ trong 20 ngày cuối năm, ba con giáp sau được cho là gặp vận tài lộc rực rỡ, thu nhập tăng mạnh, nhiều cơ hội phát tài bất ngờ.
Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy bức tượng đá Xipe Totec, vị thần tượng trưng cho cái chết, sự sinh sôi, thịnh vượng và nông nghiệp.
Sau nhiều lần đổi chủ, làng Rivne, nơi chặn lối ra của quân Ukraine khỏi Mirnohrad, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Pokrovsk.
Căn hộ chật chội đến mức đi tắm phải ngồi lên bồn cầu song vẫn có giá lên tới gần 2 tỷ đồng.
Cháo lòng hấp dẫn nhưng không phải ai cũng phù hợp. Người tiêu hóa kém, thai phụ, cao tuổi hay tim mạch nên hạn chế để đảm bảo sức khỏe.
ElevenLabs gây sốc khi công bố lãi ròng 116 triệu USD, hai nhà sáng lập 30 tuổi thành tỷ phú đô la.
Một nhóm nghiên cứu từ Mỹ và Nhật Bản đã tìm thấy dạng "khối xây dựng sự sống" quan trọng trong mẫu vật thu thập từ tiểu hành tinh Bennu.
Lần lộ diện này, "phú bà" Huyền Baby khiến ai cũng ngỡ ngàng với gương mặt vô cùng cá tính khi trang điểm theo tông màu trầm.
Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, nhan sắc cam thường của Xoài Non lại trở thành đề tài bàn tán.
Cùng tham gia một chương trình, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi giúp Hoa hậu H'hen Niê đội lại chiếc mấn.
Đám cưới của Tiên Nguyễn không chỉ gây chú ý bởi sự xa hoa, lộng lẫy mà còn bởi nhan sắc rạng ngời cùng phong cách trang điểm sắc sảo, nổi bật của cô dâu.
Lãnh đạo Toyota xác nhận mẫu siêu sang Century Coupe sẽ không có bản chạy điện. Đối thủ mới của Rolls-Royce và Bentley quyết tâm giữ linh hồn động cơ đốt trong.
Sunna (tên thật là Wilson Nhật Anh) luôn là cái tên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang vô cùng quyến rũ.
Bộ sưu tập Bentley Dutch Masters lấy cảm hứng từ 3 danh họa bất tử gồm Rembrandt, Vermeer và Van Gogh. Sự kiện ra mắt vừa tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Hà Lan.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Nằm trên đường biên giới Brazil – Argentina, vườn quốc gia Iguazu là nơi sở hữu hệ thống thác nước hùng vĩ bậc nhất thế giới và hệ sinh thái cực kỳ đa dạng.
Loài sếu vương miện xám (Balearica regulorum) nổi bật bởi vẻ thanh nhã và chiếc mào vàng óng, mang nhiều đặc điểm sinh học độc đáo ít người biết.
Phương Anh Đào ngắm hoa mận ở Mộc Châu. Ý Nhi tự cắm "cây thông Noel" nhỏ xinh.