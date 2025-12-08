Hà Nội

Trình độ vượt thời đại của đô thị 4.000 tuổi ở Pakistan

Kho tri thức

Harappa (Pakistan) – một trung tâm quan trọng của nền văn minh sông Ấn cổ đại – lưu giữ nhiều bằng chứng cho thấy trình độ đô thị hóa vượt xa thời đại.

T.B (tổng hợp)
Một trong hai đô thị lớn nhất nền văn minh sống Ấn. Harappa cùng Mohenjo-daro tạo thành lõi văn minh sông Ấn. Ảnh: Pinterest.
Quy hoạch theo ô bàn cờ. Thành phố có đường thẳng và chia khu rõ rệt, rất hiện đại so với các đô thị cùng thời kỳ. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống thoát nước tiên tiến. Cống ngầm trải dài khắp thành phố, được coi là kỳ quan kỹ thuật của một thành phố cách đây 4 thiên niên kỷ. Ảnh: Pinterest.
Có chữ viết riêng. Ký tự Harappa chưa được giải mã hoàn toàn và còn gây tranh luận. Ảnh: Pinterest.
Gốm Harappa rất tinh xảo. Đồ gốm Harappa có hoa văn hình học đặc trưng, màu sắc bền vững theo thời gian. Ảnh: Pinterest.
Nghề luyện kim phát triển. Đồ đồng, đồ đá và trang sức đều cho thấy kỹ thuật điêu luyện của thợ thủ công Harappa. Ảnh: Pinterest.
Suy tàn bí ẩn. Biến đổi khí hậu và thay đổi dòng chảy sông được cho là nguyên nhân chính khiến Harappa tàn lụi. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
