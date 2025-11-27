Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hậu duệ Lưỡng Hà nghìn năm vẫn giữ phong tục kỳ bí riêng

Kho tri thức

Hậu duệ Lưỡng Hà nghìn năm vẫn giữ phong tục kỳ bí riêng

Cư trú chủ yếu ở Iraq và Syria, tộc người Assyria hiện đại, hậu duệ của các nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại, vẫn gìn giữ bản sắc riêng độc đáo sau hàng nghìn năm.

T.B (tổng hợp)
Họ xem mình là hậu duệ của đế quốc Assyria cổ đại. Dù trải qua nhiều thời kỳ đô hộ, ký ức lịch sử vẫn là phần quan trọng của bản sắc dân tộc Assyria. Ảnh: Pinterest.
Họ xem mình là hậu duệ của đế quốc Assyria cổ đại. Dù trải qua nhiều thời kỳ đô hộ, ký ức lịch sử vẫn là phần quan trọng của bản sắc dân tộc Assyria. Ảnh: Pinterest.
Người Assyria hiện đại nói tiếng Neo-Aramaic – hậu duệ trực tiếp của tiếng Aramaic cổ. Đây từng là ngôn ngữ ngoại giao của cả vùng Lưỡng Hà và vẫn được dùng trong nghi lễ tôn giáo. Ảnh: Pinterest.
Người Assyria hiện đại nói tiếng Neo-Aramaic – hậu duệ trực tiếp của tiếng Aramaic cổ. Đây từng là ngôn ngữ ngoại giao của cả vùng Lưỡng Hà và vẫn được dùng trong nghi lễ tôn giáo. Ảnh: Pinterest.
Họ có truyền thống Kitô giáo rất lâu đời. Nhiều cộng đồng Assyria thuộc Giáo hội Assyria của phương Đông hoặc Giáo hội Chaldean, với nghi lễ cổ xưa được gìn giữ qua hàng thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Họ có truyền thống Kitô giáo rất lâu đời. Nhiều cộng đồng Assyria thuộc Giáo hội Assyria của phương Đông hoặc Giáo hội Chaldean, với nghi lễ cổ xưa được gìn giữ qua hàng thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống Assyria rất sặc sỡ với họa tiết hình học. Các bộ lễ phục thêu tay xuất hiện nhiều trong đám cưới và lễ hội cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống Assyria rất sặc sỡ với họa tiết hình học. Các bộ lễ phục thêu tay xuất hiện nhiều trong đám cưới và lễ hội cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Ngày Akitu – lễ mừng năm mới Assyria – có nguồn gốc từ thời Babylon và Assyria cổ. Ngày này đánh dấu mùa xuân và được tổ chức rộn ràng ở nhiều nơi có cộng đồng Assyria sinh sống. Ảnh: ajammc.com.
Ngày Akitu – lễ mừng năm mới Assyria – có nguồn gốc từ thời Babylon và Assyria cổ. Ngày này đánh dấu mùa xuân và được tổ chức rộn ràng ở nhiều nơi có cộng đồng Assyria sinh sống. Ảnh: ajammc.com.
Âm nhạc Assyria kết hợp trống tay, đàn dây và nhịp điệu Lưỡng Hà cổ đại. Các bài hát thường kể chuyện dân gian hoặc tình yêu gắn với lịch sử quê hương. Ảnh: britannica.com.
Âm nhạc Assyria kết hợp trống tay, đàn dây và nhịp điệu Lưỡng Hà cổ đại. Các bài hát thường kể chuyện dân gian hoặc tình yêu gắn với lịch sử quê hương. Ảnh: britannica.com.
Cộng đồng Assyria có mặt khắp thế giới do nhiều đợt di cư lịch sử. Hoa Kỳ, Đức, Thụy Điển và Úc hiện có số lượng người Assyria lớn ngoài Trung Đông. Ảnh: Pinterest.
Cộng đồng Assyria có mặt khắp thế giới do nhiều đợt di cư lịch sử. Hoa Kỳ, Đức, Thụy Điển và Úc hiện có số lượng người Assyria lớn ngoài Trung Đông. Ảnh: Pinterest.
Nhiều nghệ sĩ, học giả và nhà văn Assyria đang nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống. Họ phát triển sách, phim, âm nhạc và chương trình giáo dục ngôn ngữ cho thế hệ trẻ. Ảnh: Pinterest.
Nhiều nghệ sĩ, học giả và nhà văn Assyria đang nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống. Họ phát triển sách, phim, âm nhạc và chương trình giáo dục ngôn ngữ cho thế hệ trẻ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Bản sắc văn hóa Assyria #Ngôn ngữ Neo-Aramaic #Truyền thống Kitô giáo cổ #Lễ hội Akitu và lịch sử cổ đại #Nghệ thuật và trang phục truyền thống #Âm nhạc dân gian Assyria

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT