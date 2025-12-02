Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thành tựu để đời của nền văn minh lâu đời bậc nhất châu Mỹ

Kho tri thức

Thành tựu để đời của nền văn minh lâu đời bậc nhất châu Mỹ

Nền văn minh Zapotec phát triển rực rỡ hàng nghìn năm ở Thung lũng Oaxaca, Mexico, được biết đến với chữ viết sớm, kiến trúc đá và tổ chức xã hội phức tạp.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những nền văn minh lâu đời nhất châu Mỹ. Nền văn minh Zapotec hình thành từ khoảng năm 700 TCN và tồn tại hơn 2.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những nền văn minh lâu đời nhất châu Mỹ. Nền văn minh Zapotec hình thành từ khoảng năm 700 TCN và tồn tại hơn 2.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hệ thống chữ viết cổ. Chữ tượng hình Zapotec xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn minh châu Mỹ bản địa. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hệ thống chữ viết cổ. Chữ tượng hình Zapotec xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn minh châu Mỹ bản địa. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm quyền lực là Monte Albán. Đây là thành phố đá lớn nằm trên đỉnh núi với kiến trúc bê thế. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm quyền lực là Monte Albán. Đây là thành phố đá lớn nằm trên đỉnh núi với kiến trúc bê thế. Ảnh: Pinterest.
Có xã hội phân tầng rõ rệt. Quý tộc, tăng lữ và chiến binh giữ vị trí quan trọng trong đời sống chính trị của người Zapotec. Ảnh: Pinterest.
Có xã hội phân tầng rõ rệt. Quý tộc, tăng lữ và chiến binh giữ vị trí quan trọng trong đời sống chính trị của người Zapotec. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống tưới tiêu phát triển cao. Kỹ thuật thủy lợi giúp người Zapotec sản xuất ngô và cây trồng trên vùng đồi núi. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống tưới tiêu phát triển cao. Kỹ thuật thủy lợi giúp người Zapotec sản xuất ngô và cây trồng trên vùng đồi núi. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật gốm tinh xảo. Đồ gốm Zapotec có hoa văn trừu tượng và hình mặt người đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật gốm tinh xảo. Đồ gốm Zapotec có hoa văn trừu tượng và hình mặt người đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng đa thần. Các vị thần liên quan đến mưa, ngô và sấm sét được người Zapotec thờ phụng rộng rãi. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng đa thần. Các vị thần liên quan đến mưa, ngô và sấm sét được người Zapotec thờ phụng rộng rãi. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng lâu dài đến cư dân bản địa Oaxaca hiện đại. Nhiều phong tục Zapotec vẫn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng lâu dài đến cư dân bản địa Oaxaca hiện đại. Nhiều phong tục Zapotec vẫn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Nền văn minh Zapotec cổ đại #Chữ viết cổ của Zapotec #Kiến trúc đá Monte Albán #Xã hội phân tầng Zapotec #Kỹ thuật thủy lợi và nông nghiệp #Nghệ thuật gốm tinh xảo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT