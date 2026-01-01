Hà Nội

Cận cảnh loài cá 300 triệu tuổi, cổ xưa nhất còn tồn tại trên Trái đất

Giải mã

Cận cảnh loài cá 300 triệu tuổi, cổ xưa nhất còn tồn tại trên Trái đất

Ẩn mình trong những tầng nước sâu tối tăm, các loài cá toàn đầu (bộ Chimaeriformes) mang vẻ ngoài cổ xưa, bí ẩn và khác lạ hiếm thấy.

Là nhóm cá sụn cổ đại còn sót lại. Bộ cá toàn đầu xuất hiện từ hơn 300 triệu năm trước, cùng thời với những loài cá mập nguyên thủy, được xem là “hóa thạch sống” của đại dương. Ảnh: wikimedia.org.
Sinh sống chủ yếu ở vùng biển sâu. Phần lớn các loài trong bộ Chimaeriformes phân bố ở độ sâu từ vài trăm đến hơn 2.000 mét, nơi áp suất lớn và nhiệt độ thấp. Ảnh: wikimedia.org.
Hình dạng đầu lớn, mắt to đặc trưng. Chúng có phần đầu phình rộng, mắt to thích nghi với môi trường ánh sáng yếu ở biển sâu, tạo nên diện mạo nửa quen nửa lạ so với các loài cá hiện đại. Ảnh: inaturalist.
Cấu trúc răng dạng bản cứng độc đáo. Không có răng nhọn thay thế liên tục như cá mập, cá toàn đầu sở hữu các bản răng cứng dùng để nghiền nát động vật thân mềm, giáp xác và sinh vật đáy. Ảnh: owlcation.com.
Có gai độc trên vây lưng. Nhiều loài cá toàn đầu mang một gai sắc ở vây lưng, có khả năng tiết độc nhẹ, giúp chúng tự vệ trước kẻ săn mồi trong môi trường biển sâu khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Cách sinh sản khác biệt. Chúng đẻ trứng với bao trứng cứng, hình thoi hoặc xoắn, thường được gọi là “túi trứng”, bảo vệ phôi khỏi áp lực nước và kẻ thù tự nhiên. Ảnh: inaturalist.
Không có vảy như cá thông thường. Làn da cá toàn đầu trơn nhẵn hoặc chỉ có các mảng vảy nhỏ li ti, giúp giảm ma sát khi di chuyển trong nước sâu. Ảnh: inaturalist.
Giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đáy biển. Là loài săn mồi tầng đáy, cá toàn đầu góp phần kiểm soát quần thể động vật không xương sống, duy trì sự cân bằng sinh thái ở các vùng biển sâu. Ảnh: montereybayaquarium.org.
