Sự thật chấn động về nền văn minh Olmec bí ẩn nhất Trung Mỹ

Kho tri thức

Sự thật chấn động về nền văn minh Olmec bí ẩn nhất Trung Mỹ

Những bí ẩn xoay quanh nguồn gốc, nghệ thuật và ảnh hưởng văn hóa sâu rộng khiến nền văn minh Olmec trở thành một trong những chủ đề hấp dẫn nhất khảo cổ học.

Được xem là “văn minh mẹ” của Trung Mỹ. Olmec xuất hiện khoảng 1500 TCN và đặt nền tảng cho nhiều yếu tố văn hóa của Maya, Aztec và các nền văn minh sau này. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với những đầu tượng khổng lồ. Các khối tượng đá basalt nặng tới 20–40 tấn, tạc hình các thủ lĩnh với mũ bảo hộ đặc trưng, là di sản biểu tượng nhất của Olmec. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm lớn là San Lorenzo và La Venta. Hai thành phố này là trung tâm chính trị – nghi lễ quan trọng, quy tụ kiến trúc, sân lễ tế và các công trình tôn giáo đồ sộ. Ảnh: Pinterest.
Có nền nghệ thuật tinh xảo. Người Olmec tạo nên các mặt nạ ngọc, tượng người thú và phù điêu tượng trưng thần linh, thể hiện trình độ thẩm mỹ cao. Ảnh: Pinterest.
Thực hành nghi lễ với bóng cao su. Bóng được chế tạo cao su thiên nhiên để sử dụng trong nghi lễ, có thể là tiền thân của trò chơi bóng thiêng ở Trung Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Thờ thần báo đốm bí ẩn. Nhiều hình khắc mô tả sinh vật lai giữa người và báo đốm, được cho là thần mưa hoặc thần bão của người Olmec. Ảnh: Pinterest.
Phát triển thương mại rộng khắp. Người Olmec buôn bán ngọc xanh, obsidian, cacao và muối qua các tuyến giao thương dài, kết nối nhiều vùng của Mexico cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Sự sụp đổ vẫn còn nhiều bí ẩn. Sự suy tàn khoảng năm 400 TCN của nền văn minh Olmec có thể do biến đổi môi trường, xung đột hoặc di cư, cho đến nay vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Nền văn minh Olmec cổ đại #Nghệ thuật và tượng khổng lồ #Trung tâm khảo cổ San Lorenzo và La Venta #Nghi lễ bóng cao su và tín ngưỡng thần báo đốm #Thương mại và trao đổi hàng hóa cổ đại #Nguồn gốc và sự sụp đổ bí ẩn của Olmec

