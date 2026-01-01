Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thu dọn đồng cỏ, nông dân phát hiện chiếc vòng cổ đồng 2.500 tuổi

Kho tri thức

Thu dọn đồng cỏ, nông dân phát hiện chiếc vòng cổ đồng 2.500 tuổi

Chiếc vòng cổ bằng đồng có niên đại 2.500 năm được một nông dân Ba Lan tìm thấy khi đang phát quang đường đi trên đồng cỏ.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Tại ngôi làng nhỏ Bartosze, Ba Lan, con trai của một người nông dân địa phương đang dọn dẹp đồng cỏ và cố gắng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đàn gia súc tiếp cận nguồn nước thì tình cờ phát hiện ra một báu vật cổ xưa, bị vỡ làm đôi. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Tại ngôi làng nhỏ Bartosze, Ba Lan, con trai của một người nông dân địa phương đang dọn dẹp đồng cỏ và cố gắng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đàn gia súc tiếp cận nguồn nước thì tình cờ phát hiện ra một báu vật cổ xưa, bị vỡ làm đôi. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Hai mảnh vỡ được ghép lại với nhau một cách dễ dàng, trùng khớp. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Hai mảnh vỡ được ghép lại với nhau một cách dễ dàng, trùng khớp. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Chúng tạo thành một chiếc vòng cổ hở hai đầu làm bằng đồng, được trang trí bằng họa tiết rãnh kép ở bên ngoài. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Chúng tạo thành một chiếc vòng cổ hở hai đầu làm bằng đồng, được trang trí bằng họa tiết rãnh kép ở bên ngoài. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Nhận thấy tầm quan trọng của phát hiện này, người nông dân đã giao hiện vật cho chi nhánh địa phương của Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Nhận thấy tầm quan trọng của phát hiện này, người nông dân đã giao hiện vật cho chi nhánh địa phương của Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Các chuyên gia cuối cùng kết luận rằng, chiếc vòng cổ này có niên đại lên tới 2.500 năm tuổi. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Các chuyên gia cuối cùng kết luận rằng, chiếc vòng cổ này có niên đại lên tới 2.500 năm tuổi. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Không có chiếc vòng cổ nào khác được tìm thấy trong cùng khu vực có niên đại tầm cỡ này. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Không có chiếc vòng cổ nào khác được tìm thấy trong cùng khu vực có niên đại tầm cỡ này. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Dựa trên niên đại, các chuyên gia cho rằng chiếc vòng cổ này có thể đã được đeo bởi một người thuộc nền văn hóa Lusatia, hoặc một người nào đó trong thời kỳ đầu của nền văn hóa Kurgan vùng Baltic phía Tây. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Dựa trên niên đại, các chuyên gia cho rằng chiếc vòng cổ này có thể đã được đeo bởi một người thuộc nền văn hóa Lusatia, hoặc một người nào đó trong thời kỳ đầu của nền văn hóa Kurgan vùng Baltic phía Tây. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Chiếc vòng cổ sẽ được phân tích kỹ lưỡng hơn về chất liệu kim loại tại Viện Khảo cổ học thuộc Đại học Nicolas Copernicus ở Torún trước khi được chuyển đến một trong các bảo tàng của khu vực. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Chiếc vòng cổ sẽ được phân tích kỹ lưỡng hơn về chất liệu kim loại tại Viện Khảo cổ học thuộc Đại học Nicolas Copernicus ở Torún trước khi được chuyển đến một trong các bảo tàng của khu vực. Ảnh: @Văn phòng Bảo vệ Di tích Tỉnh Elk.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#Chiếc vòng cổ #đồng #kim loại #hiện vật #cổ vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT