Triều Tiên thông tin vụ thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm

Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm lần thứ hai trong tháng này.

An An (Theo AP)

Triều Tiên ngày 20/4 cho biết nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm. Theo AP, đây là lần thử nghiệm thứ hai trong tháng này, nhiều khả năng nhằm nhấn mạnh nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc mở rộng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ và Hàn Quốc.

Bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dường như đề cập đến loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo mà Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã phát hiện hôm 19/4 ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Bức ảnh này do Chính phủ Triều Tiên công bố ghi lại vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất được nâng cấp tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 19/4/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái, Kim Ju Ae, theo dõi vụ phóng từ một điểm quan sát ven biển khi một vật thể bay vút qua mặt nước, để lại vệt khói xám.

Theo KCNA, ông Kim đã chỉ đạo vụ phóng 5 tên lửa đạn đạo Hwasong-11 Ra nâng cấp, mang đầu đạn chùm và mìn phân mảnh.

Các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên đảo và ông Kim bày tỏ sự hài lòng về các vụ phóng, nói rằng: “Việc tăng cường khả năng tấn công mật độ cao có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động quân sự”.

Trong vụ phóng trước đó trong tháng này, Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hwasong-11 Ka mang đầu đạn chùm mà nước này tuyên bố “có thể biến bất kỳ mục tiêu nào trên diện tích 6,5-7 hecta thành tro bụi”.

Triều Tiên từng thử nghiệm đầu đạn chùm trước đây. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng cuộc chiến tại Iran có thể đã thúc đẩy Triều Tiên phô diễn khả năng sở hữu vũ khí bom chùm và đẩy nhanh nỗ lực phát triển các loại vũ khí này hiệu quả hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

Nguồn video: VNA
Quân sự - Thế giới

Triều Tiên lại phóng thử tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển vào sáng 19/4. Đây là hoạt động thử vũ khí mới nhất của nước này trong năm nay.

AP dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên phóng thử tên lửa từ khu vực Sinpo vào sáng ngày 19/4. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia nước này dự định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

"Hàn Quốc đã tăng cường khả năng giám sát và đang trao đổi thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản", JCS thông báo.

Quân sự - Thế giới

Ông Kim Jong Un giám sát vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục vào cuối tuần qua.  

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 14/4, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát thêm các vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục vào cuối tuần qua, đồng thời ông Kim cam kết tăng cường năng lực tác chiến của hải quân nước này với kho vũ khí hạt nhân ngày càng lớn mạnh.

2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thông tin về loạt vụ thử nghiệm vũ khí mới

Triều Tiên cho biết đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm vũ khí mới tuần này, trong đó có tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm. 

Triều Tiên ngày 9/4 cho biết loạt vụ thử nghiệm trong tuần này liên quan đến nhiều vũ khí mới, bao gồm cả tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn chùm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, các cuộc thử nghiệm kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 6/4, còn bao gồm trình diễn vũ khí phòng không, hệ thống vũ khí điện từ và bom sợi carbon.

