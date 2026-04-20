Triều Tiên thông tin vụ thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm

Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm lần thứ hai trong tháng này.

Triều Tiên ngày 20/4 cho biết nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm. Theo AP, đây là lần thử nghiệm thứ hai trong tháng này, nhiều khả năng nhằm nhấn mạnh nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc mở rộng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ và Hàn Quốc.

Bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dường như đề cập đến loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo mà Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã phát hiện hôm 19/4 ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Bức ảnh này do Chính phủ Triều Tiên công bố ghi lại vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất được nâng cấp tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên vào ngày 19/4/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái, Kim Ju Ae, theo dõi vụ phóng từ một điểm quan sát ven biển khi một vật thể bay vút qua mặt nước, để lại vệt khói xám.

Theo KCNA, ông Kim đã chỉ đạo vụ phóng 5 tên lửa đạn đạo Hwasong-11 Ra nâng cấp, mang đầu đạn chùm và mìn phân mảnh.

Các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên đảo và ông Kim bày tỏ sự hài lòng về các vụ phóng, nói rằng: “Việc tăng cường khả năng tấn công mật độ cao có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động quân sự”.

Trong vụ phóng trước đó trong tháng này, Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hwasong-11 Ka mang đầu đạn chùm mà nước này tuyên bố “có thể biến bất kỳ mục tiêu nào trên diện tích 6,5-7 hecta thành tro bụi”.

Triều Tiên từng thử nghiệm đầu đạn chùm trước đây. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng cuộc chiến tại Iran có thể đã thúc đẩy Triều Tiên phô diễn khả năng sở hữu vũ khí bom chùm và đẩy nhanh nỗ lực phát triển các loại vũ khí này hiệu quả hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa