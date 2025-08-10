Triệu tập nam thanh niên đấm, đánh liên tục người phụ nữ ở chung cư Sky Central

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T.

Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã triệu tập nam thanh niên có hành vi tấn công người phụ nữ tại chung cư Sky Central trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt nhận được trình báo của gia đình chị N.T (SN 1997) về việc khoảng 22h35' ngày 9/8, chị T bị một người đàn ông lạ đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central, khiến chị T bị thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt và lực lượng chức năng phường đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Chị T được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị.

Lực lượng Công an phường đã tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T. Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung người phụ nữ.

Theo Chỉ huy Công an phường Phương Liệt, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, xác định tính chất vụ việc, Công an phường đã khẩn trương áp dụng các biện pháp điều tra, đảm bảo xác minh, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

