Bóc gỡ đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Đang vận chuyển thuê 24.000 viên hồng phiến, 10g ketamine từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Văn Thành đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19/01, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 ngày 15/01, tại Km60+800, Quốc lộ 8A (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo, Đội Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan khu vực XI đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1987, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Thế Mạnh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24.000 viên hồng phiến, 10g ketamine, 5g búp cần sa, 4 viên thuốc lắc và 1 điện thoại di động.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Thành khai đã nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người Việt ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đưa về Việt Nam bàn giao cho một đối tượng khác để lấy tiền công 20 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

