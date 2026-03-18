Hà Nội tăng cường giám sát bệnh dại sau ổ dịch mới trên chó

Chủ động phòng bệnh dại: Người dân cần tiêm phòng, xử lý vết cắn nhanh chóng và nâng cao nhận thức cộng đồng để ngăn dịch lây lan.

Đoàn giám sát của CDC Hà Nội vừa triển khai kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dại tại xã Hạ Bằng, sau khi địa phương ghi nhận ổ dịch trên chó.

Theo báo cáo, trong tuần qua đã phát hiện 1 ổ dịch dại trên chó tại thôn 3, xã Hạ Bằng. Con chó mắc bệnh đã cắn 2 người dân.

Theo CDC Hà Nội, việc xuất hiện các ổ dịch trên chó, đặc biệt là trường hợp chó dại cắn người, cho thấy nguy cơ bệnh dại vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng nếu người dân không chủ động tiêm phòng và xử trí kịp thời khi bị chó, mèo cắn.

Người dân cần chủ động tiêm phòng vắc xin dại cho vật nuôi. Ảnh hanoicdc.gov.vn

Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch, Trạm Y tế xã Hạ Bằng đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng thú y rà soát các trường hợp tiếp xúc với con vật nghi dại, đồng thời tăng cường giám sát những người bị chó, mèo cắn để hướng dẫn điều trị dự phòng.

Các hoạt động giám sát dịch tễ tại cộng đồng cũng được triển khai, bao gồm kiểm soát đàn chó, mèo nuôi và kiểm tra việc quản lý, nuôi nhốt vật nuôi tại các hộ gia đình.

Theo thống kê, toàn xã Hạ Bằng hiện có 3.746/3.840 con chó, mèo đã được tiêm vaccine phòng dại, đạt tỷ lệ 97,6%. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động các hộ dân còn lại đưa vật nuôi đi tiêm phòng nhằm đạt tỷ lệ bao phủ cao, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Đoàn giám sát của CDC Hà Nội đánh giá công tác phòng, chống bệnh dại tại địa phương được duy trì thường xuyên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, thú y và chính quyền cơ sở.

Tuy nhiên, để phòng bệnh hiệu quả, trạm y tế và chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi tuyên truyền tại thôn, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh dại.

Ngành Y tế Thủ đô khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời.

Bên cạnh đó, người dân cần quản lý, nuôi nhốt chó mèo đúng quy định và đưa vật nuôi đi tiêm vaccine phòng Bệnh dại đầy đủ, định kỳ nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo CDC Hà Nội, tính từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại. Tuy nhiên đã ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại xã Hòa Lạc và xã Hạ Bằng, với 4 người bị chó dại cắn. Tất cả các trường hợp này đều đã được điều trị dự phòng bằng huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

CDC Hà Nội khuyến cáo các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý đàn chó, mèo; tổ chức tiêm phòng vắc xin dại cho vật nuôi; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống bệnh dại nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Làm thế nào để phòng tránh bệnh dại ? Tiêm phòng dại cho chó, mèo định kỳ hàng năm. Khi bị cắn cần sơ cứu theo các bước ngay lập tức và đến cơ sở y tế để được khám và tiêm phòng.

Vết thương được rửa và điều trị kịp thời sau khi bị cắn là một quyết định sống còn. Rửa ngay thật kỹ vết cắn bằng xà phòng, sau đó rửa lại bằng nước muối, bôi chất sát trùng như cồn, cồn iốt để làm giảm lượng virus tại vết cắn; Chỉ khâu vết thương trong trường hợp vết cắn đã quá 5 ngày.

Việc khám bệnh nhân bị súc vật cắn hoặc tiếp xúc để có chỉ định điều trị dự phòng bằng vắc xin dại hoặc vắc xin và huyết thanh kháng dại phải thực hiện càng sớm càng tốt.

Đến nay, chưa ai dám khẳng định súc vật đã tiêm phòng thì không bị bệnh dại. Vì vậy, ngay khi bị cắn, người bệnh vẫn phải xử trí tại chỗ vết thương ngay và đến các cơ sở y tế để được tiêm vắc xin phòng dại.