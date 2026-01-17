Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng mua bán pháo nổ, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

Công an Hà Nội vừa bắt giữ Lò Văn Hải với kết quả giám định sơ bộ 0,4 gam Heroine, số pháo thu được là 17,1 kg pháo nổ.

Gia Đạt

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Ngọc Hồi vừa bắt giữ một đối tượng mua bán pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy.

download-1.jpg
Đối tượng Lò Văn Hải và tang vật thu giữ.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 15/1/2026, Tổ công tác Công an xã Ngọc Hồi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, phát hiện 1 người đàn ông đang đứng cạnh 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, bên trong có nhiều ống hình trụ tròn màu đỏ nghi là pháo nổ. Danh tính đối tượng được xác định là Lò Văn Hải (SN 1999, trú tại tỉnh Sơn La). Kiểm tra trên người của Hải, Tổ công tác phát hiện 2 gói giấy chứa chất bột màu trắng. Kết quả giám định sơ bộ chất bột màu trắng là 0,4 gam Heroine, kết quả giám định số pháo thu được là 17,1 kg pháo nổ.

Hiện Công an xã Ngọc Hồi đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
