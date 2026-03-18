Hóa chất Đức Giang công bố thông tin bất thường sau khi lãnh đạo bị bắt

Hoá chất Đức Giang vừa phát đi công bố thông tin bất thường sau khi hàng loạt lãnh đạo của tập đoàn bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) Lưu Bách Đạt vừa ký, công bố thông tin bất thường liên quan đến việc khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Theo thông báo ngày 17/3, Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra 3 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Văn Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố và bắt tạm giam về 2 tội là Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.

Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; bà Hoàng Thủy Hà, Kế toán và bà Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; ông An Văn Bằng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và bà Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Chi nhánh Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Lào Cai bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Ông Đặng Tiến Đức, Giám đốc và bà Phạm Thị Bích Phương, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang khẳng định: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2026 và cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.