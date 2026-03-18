Phơi bày 'ma trận' rửa tiền của Mr Pips

Công an Hà Nội điều tra vụ rửa tiền quy mô lớn của Mr Pips, với nhiều thủ đoạn phức tạp từ mua bán bất động sản đến giao dịch ngân hàng.

Huy động qua ngân hàng, hợp thức dòng tiền hàng trăm tỷ đồng

Theo Kết luận điều tra của Công an Tp.Hà Nội, để che giấu nguồn tiền phạm tội, từ tháng 10/2021, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ người thân tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Từ đó, hai pháp nhân gồm Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest được lập ra với mục đích làm "vỏ bọc" cho hoạt động rửa tiền.

Thông qua các công ty này, Nam chỉ đạo sử dụng tiền chiếm đoạt để mua bán bất động sản tại Tp.Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Bên cạnh đó, nhiều tài sản được đứng tên người thân như bố đẻ, người quen hoặc nhân viên nhằm tách Nam khỏi dòng tiền.

Phó Đức Nam bị cáo buộc loạt tội danh do Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Cơ quan điều tra xác định, hàng loạt căn hộ cao cấp tại khu Empire City, Diamond Island... hay các bất động sản tại Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh… đều được mua bằng tiền phạm tội. Giá trị mỗi giao dịch từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ mua để cất giữ, một số bất động sản còn được mua đi bán lại nhằm tạo dòng tiền hợp pháp, qua đó "rửa sạch" nguồn tiền ban đầu.

Thủ đoạn rửa tiền của Phó Đức Nam không dừng lại ở việc mua tài sản mà còn được thực hiện qua hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý, nhóm đối tượng sử dụng các hợp đồng mua bán bất động sản, tài sản đảm bảo để vay vốn với số tiền đặc biệt lớn.

Điển hình, hai căn hộ tại Hà Nội có tổng giá trị hơn 266 tỷ đồng được sử dụng để vay hơn 214 tỷ đồng từ ngân hàng. Quá trình giải ngân, thanh toán và tất toán khoản vay đều được thực hiện thông qua các tài khoản do người thân đứng tên nhưng thực chất do Nam kiểm soát.

Sau đó, các căn hộ này tiếp tục được chuyển nhượng với giá hơn 261 tỷ đồng. Dòng tiền thu về được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm xóa dấu vết nguồn gốc ban đầu.

Việc kết hợp giữa giao dịch bất động sản giá trị lớn và hoạt động tín dụng ngân hàng đã giúp các đối tượng hợp thức hóa dòng tiền với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Tẩu tán tài sản để đối phó điều tra

Sau khi Phó Đức Nam bị bắt ngày 30/10/2024, các đối tượng liên quan lập tức thực hiện nhiều biện pháp nhằm che giấu, tẩu tán tài sản.

Cụ thể, người thân của Nam đã rút hàng chục tỷ đồng từ nhiều ngân hàng, sau đó chuyển đổi thành tiền mặt, vàng và ngoại tệ. Tổng số tiền rút ra lên tới hàng chục tỷ đồng, được chia nhỏ và gửi cho nhiều người thân, quen nhằm tránh bị phát hiện.

Một phần tiền được dùng để mua hàng trăm lượng vàng SJC và hàng trăm nghìn USD, cất giấu trong vali, balo rồi gửi tại nhà người quen. Một phần khác được gửi tiết kiệm dưới tên người thân để tiếp tục che giấu nguồn gốc.

Một phần tiền, vàng do Mr Pips phạm tội mà có bị thu giữ.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền, vàng và tài sản liên quan đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa và thu giữ theo quy định.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Phó Đức Nam và các đồng phạm không chỉ dừng lại ở lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn có dấu hiệu rửa tiền có tổ chức, với phương thức tinh vi, nhiều lớp trung gian.

Việc sử dụng pháp nhân "ma", nhờ người đứng tên tài sản, kết hợp giao dịch bất động sản, vay ngân hàng và chuyển đổi tài sản sang vàng, ngoại tệ đã tạo thành một "ma trận" che giấu dòng tiền.

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Tp.Hà Nội cho biết, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động tại nhiều quốc gia, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người dân.

Đáng chú ý, công tác truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản trong vụ án đạt kết quả nổi bật. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa lên tới hơn 5.315 tỷ đồng, bao gồm tiền, vàng, bất động sản và nhiều tài sản có giá trị khác ở trong và ngoài nước.

Trong số đó có hàng chục xe ô tô hạng sang, bất động sản tại một số quốc gia như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia; khoản tiền 1,2 triệu đô la Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài; cùng 246kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.

Vị Giám đốc nhấn mạnh, chiến công thu hồi triệt để tài sản của Công an Tp.Hà Nội nêu trên được coi là một kỳ tích.