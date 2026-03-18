Cháy nhà tại Vĩnh Long làm 2 trẻ tử vong, nguyên nhân chập điện từ sạc xe đạp

Vụ cháy ở Vĩnh Long khiến 2 trẻ nhỏ tử vong do chập điện khi sạc bình xe đạp điện, thiệt hại tài sản lên đến 250 triệu đồng.

Sáng 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, vụ cháy xảy ra tại ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày, làm 2 anh em ruột (12 và 15 tuổi) tử vong và thiệt hại nhiều tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện, dẫn đến phát sinh tia lửa và bùng cháy.

Trước đó, khoảng 5h45 ngày 16/3, tại hộ ông H.T.T (sinh năm 1986, kinh doanh phụ tùng, sửa chữa xe mô tô, gắn máy) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trong nhà có các con của ông T.

Hậu quả, 2 người con của ông T tử vong do ngạt khói, gồm: em H.G.P. (SN 2011) và em H.G.Ph. (SN 2014). Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 250 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 trẻ em tử vong. Ảnh nhandan

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an xã Mỏ Cày phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 6h50 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ngay sau vụ cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - Trần Trí Quang đã chỉ đạo ngành chức năng, địa phương khẩn trương hỗ trợ gia đình nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kết hợp kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao…

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Để hạn chế nguy cơ cháy, nổ từ các phương tiện sử dụng năng lượng điện như xe máy điện, xe đạp điện, ô tô điện, trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo các biện pháp an toàn phòng cháy như sau:

Lựa chọn phương tiện và thiết bị sạc đạt chuẩn; nên mua xe điện, pin, ắc-quy, thiết bị sạc từ các nhà sản xuất, đơn vị cung cấp uy tín, có đầy đủ chứng nhận chất lượng, phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật; tuyệt đối không sử dụng thiết bị sạc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, dễ gây chập cháy trong quá trình sử dụng.

Sạc điện đúng cách và an toàn; tuyệt đối không sạc xe qua đêm hoặc trong thời điểm không có người giám sát; không sạc xe trong phòng kín, nơi có nhiều vật liệu dễ cháy như rèm, giấy, vải…; đặc biệt, không sạc pin ngay sau khi xe vừa vận hành liên tục khiến pin còn nóng; cần thường xuyên kiểm tra dây sạc, ổ cắm điện và thay thế kịp thời nếu có dấu hiệu hư hỏng như rạn nứt, cháy sém, chảy nhựa…

Không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện; người sử dụng không được “độ” pin, thay thế ắc-quy có dung lượng vượt quá khuyến cáo của nhà sản xuất; không lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện vượt công suất thiết kế, gây quá tải hệ thống điện và làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Chỉ được sử dụng thiết bị sạc điện cho xe động cơ điện bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nơi sạc điện cho xe động cơ điện trong nhà phải có giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy; khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà còn phải có giải pháp ngăn cháy và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn.

Trang bị và sử dụng thiết bị chữa cháy phù hợp; các khu vực để xe điện như nhà ở, nhà trọ, bãi giữ xe, tầng hầm chung cư… cần bố trí bình chữa cháy xách tay phù hợp để chữa cháy xe điện như: Bình chữa cháy ORION OR-6, bình chữa cháy F500 EA, cát. Đồng thời, cần tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ từ xe điện cho người dân, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng; trong đó tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có các hành vi vi phạm quy định về PCCC tại các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người như: Nhà trọ, chung cư mini, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học có đông học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện.

Sử dụng xe điện là xu thế tất yếu trong thời đại giao thông xanh, nhưng cần đi đôi với nhận thức và trách nhiệm trong công tác PCCC. Mỗi người dân hãy là “người tiêu dùng thông minh”, tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng.