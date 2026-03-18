Lâm Đồng yêu cầu xử lý nghiêm xe không thuộc diện ưu tiên vẫn gắn còi, đèn

Trước tình trạng lạm dụng tín hiệu xe ưu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý, không có ngoại lệ.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng một số cá nhân, tổ chức tự ý mua và lắp đặt còi, đèn ưu tiên cho phương tiện không thuộc diện được phép.

Đáng chú ý, có trường hợp chỉ được cấp phép sử dụng cờ hiệu ưu tiên nhưng vẫn tự ý gắn thêm còi, đèn, sử dụng sai mục đích khi tham gia giao thông.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Trong đó, tuyệt đối nghiêm cấm việc tự ý lắp đặt hoặc sử dụng còi, đèn ưu tiên đối với các phương tiện không đủ điều kiện.

Xe không thuộc diện ưu tiên nhưng vẫn lắp thiết bị phát tín hiệu trái phép. Ảnh minh họa

Các đơn vị được yêu cầu rà soát toàn bộ phương tiện thuộc phạm vi quản lý; trường hợp xe đã hết niên hạn, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc không còn đủ điều kiện phải chủ động tháo gỡ thiết bị ưu tiên và nộp lại giấy phép theo quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi lắp đặt, sử dụng thiết bị tín hiệu ưu tiên trái phép.

Việc xử lý được yêu cầu thực hiện nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số phương tiện cá nhân gắn còi hú, đèn nháy nhằm “xin đường”, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Một số trường hợp còn giả danh xe ưu tiên để di chuyển nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

“Việc tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây mất an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đến các phương tiện thực sự được quyền ưu tiên khi làm nhiệm vụ”.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành, không tự ý lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị tín hiệu ưu tiên trái phép.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng cảnh báo tình trạng lạm dụng xe cứu thương, xe công vụ để sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng mục đích.

Thực tế ghi nhận có trường hợp không chở người bệnh, không làm nhiệm vụ khẩn cấp nhưng vẫn bật còi, đèn ưu tiên để di chuyển nhanh, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đại diện Cảnh sát giao thông, việc lạm dụng tín hiệu ưu tiên không chỉ làm giảm hiệu quả của các phương tiện thực sự đang làm nhiệm vụ khẩn cấp mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. “Khi người dân mất niềm tin vào tín hiệu ưu tiên, việc nhường đường cho xe làm nhiệm vụ thực sự sẽ bị ảnh hưởng”.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng xe cứu thương, xe công vụ để vi phạm quy định về sử dụng tín hiệu ưu tiên.