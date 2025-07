Triệt phá đường dây sản xuất cồn y tế giả ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn trên địa bàn toàn quốc.

Ngày 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây sản xuất cồn y tế giả chứa chất độc hại, phân phối tại nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, đầu năm 2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây sản xuất cồn y tế giả do nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (nay là xã Chương Mỹ, TP Hà Nội) cầm đầu.

Nguyễn Văn Diễn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Y tế An Bình làm việc với cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 5/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03 - Công an Hà Tĩnh) kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn, phát hiện hơn 2.000 chai cồn Ethanol 70 và 90 độ mang nhãn hiệu Ngân Hà có dấu hiệu giả mạo, sản xuất từ nguyên liệu không đảm bảo.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà tại xã Thanh Oai (TP Hà Nội), thu giữ thêm 13.812 chai cồn thành phẩm.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này được pha chế từ cồn công nghiệp chứa hàm lượng Methanol cao – chất cực độc nếu hít, tiếp xúc hoặc sử dụng, có thể gây mù lòa, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong.

Cơ quan Công an kiểm tra Công ty Dược phẩm Ngân Hà.

Dù Phạm Đình Dũng (SN 1986) đứng tên giám đốc công ty, nhưng mọi hoạt động sản xuất, phân phối đều do Phạm Đình Tuấn (SN 1988, em trai Dũng), nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (cũ), điều hành.

Để cạnh tranh giá rẻ, từ đầu năm 2025 đến nay, Tuấn đã chỉ đạo sử dụng cồn công nghiệp để sản xuất hàng giả, dán nhãn "cồn y tế" rồi đưa đi tiêu thụ khắp cả nước.

Ngày 9/6, cơ quan Công an tiếp tục kiểm tra một số kho hàng y tế và phát hiện 408 chai cồn Ethanol nhãn hiệu AB (dung tích 500ml, loại 70 và 90 độ) do Công ty CP Thương mại Vật tư Y tế An Bình (tại Bắc Ninh) sản xuất có dấu hiệu giả mạo, kém chất lượng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

