Khởi tố chủ kho hàng kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả

Ngày 27/6, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, anh C (SN 2004; trú tại: Hà Nội; là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Thành phố) có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo anh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do CATP Hải Phòng thụ lý. Khi gọi video call thì anh C thấy hình ảnh một người mặc trang phục Cảnh sát yêu cầu anh chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án.

Ảnh minh họa.