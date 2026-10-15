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Xã hội

Khởi tố giang hồ mạng “Ngọc Rambo”

Ngọc "Rambo" cùng 5 người khác vừa bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Bảo Ngân

Ngày 15/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (37 tuổi, tức Ngọc "Rambo", trú tại phường Lục Nam, Bắc Ninh) cùng 5 người khác để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các bị can còn lại gồm Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, trú tại phường Lục Nam, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (49 tuổi, trú tại phường Bình Tân, TPHCM); Nguyễn Công Hải (32 tuổi, trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM); Lài Thành Viên (33 tuổi) và Phạm Thanh Đức (40 tuổi), cùng trú tại phường Bình Hưng Hòa, TP HCM.

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Đối tượng Lê Thanh Ngọc, tức “Ngọc Rambo” tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9/2026, Ngọc Rambo cùng 5 người trên đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, với tổng số tiền giao dịch gần 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Lê Thanh Ngọc, còn được biết đến với biệt danh “Ngọc Rambo”, là một nhân vật giang hồ mạng. Theo cơ quan công an, Ngọc từng có một tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và hai tiền sự liên quan đến các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội và đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.
#Ngọc Rambo #Công an Bắc Ninh #đánh bạc #Tội tổ chức đánh bạc #Công an Bắc Ninh #Giang hồ mạng

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