Xã hội

Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng

Ngày 31/10, Công an TPHCM thông tin việc triệt phá, thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng…

Hải Ninh

Đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên cả địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận trên vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM triệt phá.

4444.jpg
Các đối tượng Khổng Đức Hồng, Bùi Thị Mộng Thu, Nguyễn Đức Khánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Khánh (sinh năm 1982, trú tại xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh), Khổng Đức Hồng (sinh năm 1992, phường Bình Trị Đông, TP HCM) và Bùi Thị Mộng Thu (sinh năm 1987, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo, TP HCM có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định đối tượng Nguyễn Đức Khánh cầm đầu, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ. Ngoài cơ sở sản xuất tại TP HCM , Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác tại nơi cư trú ở ấp 6, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giả cho Nguyễn Đức Khánh là Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu. Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

446.jpg
445.jpg
Một số loại mỹ phẩm giả bị thu giữ.

Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt triển khai khám xét 3 địa điểm gồm 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.

447.jpg
5444.jpg
Hóa chất, phương tiện tại xưởng dùng để sản xuất mỹ phẩm giả

Kết quả trên khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm kinh tế của Công an TP HCM trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, hàng giả; góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, giữ vững trật tự quản lý kinh tế và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ phủ sản xuất thực phẩm cho trẻ em giả, nhái:

(Nguồn: VTV1)
#mỹ phẩm giả #TPHCM #đường dây sản xuất hàng giả #bảo vệ người tiêu dùng #buôn bán hàng giả #thương hiệu nổi tiếng

