Chóng mặt với thành tích khủng của kỷ lục gia Đường lên đỉnh Olympia

Trận thi tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (phát sóng chiều 13/6) được ví là "trận cầu siêu đỉnh trước thềm Chung kết bảng G". Kết quả chung cuộc, Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) giành vòng nguyệt quế với 310 điểm. Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) về nhì với 260 điểm. Nguyễn Thiện Hải An là cái tên vô cùng nổi bật bởi trong cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng chủ nhật 6/6, đã xác lập kỷ lục 21 năm của chương trình.Nguyễn Thiện Hải An đã xác lập kỷ lục khi đạt được 150 điểm trong phần thi Khởi động - mốc điểm cao nhất từ trước đến nay trong chương trình. Đồng thời, giành được 410 điểm - tổng điểm cao nhất trong một trận đấu của Olympia 21. Nam sinh đã tận dụng triệt để từng giây một để trả lời câu hỏi. Có câu hỏi người dẫn chương trình đọc chưa đến nửa câu, Hải An này đưa ra đáp án chính xác. Với sự thể hiện ban đầu xuất sắc đó, Hải An đã gia tăng cách biệt với các đối thủ đồng thời, tạo bước đà giành được vòng nguyệt quế với tổng điểm 410. Trước khi tham dự Đường lên đỉnh Olympia và lập kỷ lục mới của phần thi khởi động, Nguyễn Thiện Hải An từng tham gia nhiều cuộc thi trí tuệ trên truyền hình. Hải An từng đoạt vị trí Á quân chung kết năm cuộc thi Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3 (một chương trình thi đấu trí tuệ dành cho học sinh). An được coi là kỷ lục gia của cuộc thi khi trả lời 28 câu hỏi trong vòng 60 giây. Hải An còn giành được nhiều thành tích trong học tập, như: Huy chương Vàng (Hạng Prize - đạt điểm tuyệt đối cao nhất của cuộc thi), Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng, Huy chương Vàng kỳ thi Toán ở Hoa Kỳ, Giải Nhất môn Hóa học/Khoa học Học sinh giỏi thành phố. Chia sẻ với truyền thông, Hải An cho biết, không đi học thêm. Chủ yếu là tìm tòi tư liệu để tự học. Bí quyết của Hải An là khi học ở lớp cố gắng tiếp thu những kiến thức truyền tải của thầy cô sao cho hiểu một cách cặn kẽ nhất. Sau đó về nhà dành thời gian nghiên cứu, tự học thêm. Học qua sách tham khảo, kiến thức trên mạng hoặc những nguồn tư liệu khác. Nhờ vậy nên kiến thức được đắp bồi ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt, nhờ phương pháp học tập khoa học nên Hải An không mất nhiều thời gian. "Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bài tập. Hãy nghe một bài hát hay, ngắm một bức tranh đẹp, đọc một cuốn sách, xem một bộ phim hay, để tinh thần thư giãn thoải mái, như vậy mới học tốt được. Ngoài học, Hải An dành thời gian cho các đam mê như học piano. An còn giành giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada tổ chức lần thứ 32. Mời độc giả xem video:Học tại nhà mùa dịch. Nguồn: VTV24.

