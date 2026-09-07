Treo TV lên tường tưởng tiện, hóa ra nhiều rủi ro

Treo TV lên tường thường được xem là lựa chọn lý tưởng cho những không gian theo phong cách hiện đại, bởi màn hình được đưa sát vào tường giúp căn phòng trông gọn gàng và tối giản hơn. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài đẹp mắt là không ít vấn đề mà người dùng cần cân nhắc. Không giống việc đặt TV trên kệ, lắp TV treo tường đòi hỏi thao tác chính xác ngay từ khâu đo đạc, chọn vị trí cho đến cố định giá đỡ. Với những mẫu TV màn hình lớn như OLED 55 inch, trọng lượng đáng kể khiến việc đưa thiết bị lên cao trở thành công việc cần ít nhất hai người phối hợp để hạn chế nguy cơ làm rơi hoặc gây hư hỏng màn hình.

TV treo tường giúp không gian gọn gàng nhưng đòi hỏi vị trí lắp đặt chắc chắn và chính xác.

Khó khăn đầu tiên nằm ở độ chắc chắn của vị trí lắp đặt. Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình đo hoặc bắt giá đỡ cũng có thể khiến TV bị nghiêng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm xem. Đáng chú ý, không phải bức tường nào cũng phù hợp để treo TV. Tường thạch cao có thể không đủ khả năng chịu tải nếu không được gia cố đúng cách, trong khi TV nặng cần được cố định chắc vào các thanh gỗ hoặc kết cấu chịu lực phía sau tường. Điều này đồng nghĩa người dùng phải xác định chính xác vị trí chịu lực và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trước khi bắt đầu. Nếu thiếu kinh nghiệm, việc tự lắp đặt có thể biến một công việc tưởng đơn giản thành rủi ro đối với cả TV lẫn người trong nhà.

Hư hỏng tường cũng là một yếu tố thường bị bỏ qua khi quyết định treo TV. Giá đỡ thường phải được cố định bằng bu lông hoặc vít vào tường, tạo ra những lỗ khoan có thể tồn tại lâu dài. Những dấu vết này đặc biệt bất tiện khi gia chủ muốn đổi vị trí TV, thay đổi thiết kế phòng hoặc chuyển nhà. Với người thuê nhà, vấn đề còn đáng cân nhắc hơn bởi việc sửa chữa các lỗ lớn trên tường có thể phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến khoản tiền đặt cọc. Khi tháo giá treo, người dùng có thể phải xử lý lại bề mặt tường trước khi trả nhà, khiến việc chuyển nơi ở vốn đã nhiều công việc càng thêm phức tạp.

Một hạn chế khác của TV treo tường là khả năng thay đổi vị trí kém linh hoạt. Khi đặt trên kệ, người dùng có thể dễ dàng dịch chuyển TV để sắp xếp lại loa, đầu phát, máy chơi game hoặc các thiết bị khác. Ngược lại, giá treo cố định gần như biến TV thành một phần của bức tường. Nếu muốn chuyển sang vị trí mới, người dùng thường phải tháo toàn bộ hệ thống, khoan thêm lỗ và xử lý vị trí cũ. Chưa kể, việc đi dây cũng không đơn giản như vẻ ngoài tối giản của TV treo tường. Dây nguồn, HDMI và cáp kết nối nếu không được bố trí ngay từ đầu vẫn có thể bị lộ, khiến khu vực phía sau màn hình trở nên rối mắt.

Đặc biệt, chiều cao lắp TV còn liên quan trực tiếp đến sự thoải mái khi xem. Một chiếc TV được treo quá cao có thể khiến người xem phải liên tục ngước lên, lâu dài gây cảm giác căng mỏi ở vùng cổ và vai. Thay vì chạy theo xu hướng treo màn hình càng cao càng đẹp, người dùng nên ưu tiên vị trí phù hợp với tầm mắt khi ngồi xem. Đây cũng là điểm mà TV đặt trên kệ có lợi thế, bởi chiều cao có thể được điều chỉnh dễ dàng hơn bằng cách thay đổi kệ hoặc chân đế.

Đặt TV trên kệ mang lại sự linh hoạt cao hơn khi người dùng muốn thay đổi bố cục phòng.

Vì vậy, treo TV lên tường không phải lúc nào cũng là phương án tối ưu. Nếu căn phòng có tường phù hợp, người dùng muốn tối ưu diện tích và sẵn sàng đầu tư cho việc lắp đặt chuyên nghiệp, giá treo có thể mang lại hiệu quả thẩm mỹ rõ rệt. Ngược lại, với nhà thuê, tường yếu hoặc những không gian thường xuyên thay đổi bố cục, đặt TV trên kệ có thể là lựa chọn an toàn và linh hoạt hơn. Quan trọng nhất là cân nhắc cả độ chắc chắn, khả năng đi dây, chiều cao màn hình và nhu cầu sử dụng lâu dài thay vì chỉ nhìn vào yếu tố đẹp mắt.