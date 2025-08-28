Trekking săn hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù, chọn tour nào để an toàn?

Tháng 9, khắp các triền đồi Tà Chì Nhù (Lào Cai) phủ đầy sắc tím của hoa chi pâu, đây cũng là thời điểm lý tưởng để thực hiện hành trình leo núi, săn hoa.

Biển hoa chi pâu với những nụ nhỏ li ti, có màu tím pha trắng bao phủ cả vạt núi trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh: Chiêu Lê

Giá từ 2,2 triệu đồng

Vẻ đẹp của hoa chi pâu không rực rỡ như hoa tam giác mạch hay ruộng lúa chín, nhưng chính sự dịu dàng, e ấp giữa mây núi mới khiến Tà Chì Nhù trở thành điểm đến khó quên. Trên những con đường mòn uốn lượn qua rừng trúc, rừng thông, du khách còn bắt gặp cảnh sinh hoạt mộc mạc của đồng bào Thái, Mông, Hà Nhì.

Từ những bản làng với nhà sàn nép mình trên sườn núi, tiếng cười nói của trẻ em nơi bản nhỏ đến hình ảnh người dân chăm sóc ruộng nương – tất cả tạo nên một bức tranh Tây Bắc vừa hoang sơ vừa sống động.

Với những ai yêu thích trekking, nhiếp ảnh, khám phá văn hóa bản địa và tìm về không gian bình yên, Tà Chì Nhù mùa hoa chi pâu thực sự là điểm đến không thể bỏ qua. Trên các hội nhóm du lịch, cụm từ “săn hoa chi pâu Tà Chì Nhù” và “tour trekking Tây Bắc” xuất hiện ngày một dày đặc.

Mùa hoa chi pâu Tà Chì Nhù thường bắt đầu nở rộ từ đầu tháng 9 đến tháng 11 hàng năm - Ảnh: Tùng Lâm

Nắm bắt xu hướng này, nhiều công ty lữ hành đã tung ra các tour trekking Tà Chì Nhù với mức giá và lịch trình đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng du khách.

Theo khảo sát của PV Khoa học & Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, các tour hiện dao động từ 2.200.000 – 4.100.000 đồng/người cho lịch trình 2 – 3 ngày, xuất phát từ Hà Nội. Viettrekking giới thiệu tour 2 ngày 1 đêm khởi hành từ Hà Nội, giá từ 4.100.000 đồng/người, bao gồm xe giường nằm chất lượng cao, ăn uống đầy đủ, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, lán nghỉ và dụng cụ trekking, bảo hiểm du lịch.

Vietrek Travel có tour 2 ngày 2 đêm, giá từ 3.490.000 đồng/người, trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, hướng dẫn viên am hiểu địa hình.

Wild Adventure giới thiệu tour 2 ngày 3 đêm, với độ khó trung bình, khởi hành cuối tuần, giá từ 3.200.000 đồng/người. Tour bao gồm xe đời mới đưa đón, ăn uống địa phương và lưu trú tại homestay bản địa, có hướng dẫn viên chuyên nghiệp hỗ trợ tận tình.

Trong khi đó, Docynia Travel tổ chức tour kết hợp trekking và trải nghiệm văn hóa bản địa, hướng dẫn viên am hiểu địa hình và phong tục vùng cao, bảo hiểm du lịch đầy đủ, giá từ 3.200.000 đồng/người. Lịch trình 2 ngày 3 đêm, phù hợp du khách muốn chinh phục đỉnh núi vừa khám phá đời sống bản địa.

Hành trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù kéo dài với nhiều thử thách nên cần đảm bảo sức khỏe ổn định - Ảnh Giang Thu Nguyễn

Zonitrip linh hoạt hơn với tour 2 ngày 1 đêm, giá từ 2.200.000 đồng/người, thích hợp nhóm nhỏ 2–12 khách.

Các tour đều có hướng dẫn viên am hiểu địa hình, trang bị bảo hộ, hỗ trợ y tế cơ bản. Giá tour dao động tùy dịch vụ đi kèm, homestay, ăn uống và mức độ hỗ trợ an toàn.

Theo chị Minh Hương (Hải Phòng), Tà Chì Nhù mang đến cho chị trải nghiệm nhẹ nhàng, thú vị, giống như tiết thu ở Hà Nội, không quá dễ đi như Lùng Cúng, nhưng cũng không vất vả như Tà Xùa.

“Tà Chì Nhù thực sự cuốn hút. Rừng hoa chi pâu rực tím trải dài, những ngọn núi hùng vĩ xanh mướt nối tiếp nhau, đồi thảo nguyên rộng lớn bao la, cùng chiếc view lán ‘triệu đô’ nhìn ra toàn cảnh – tất cả tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời, đáng để bất cứ ai yêu thiên nhiên cũng nên thử”, chị Hương hào hứng chia sẻ.

Anh Tùng (Hà Nội) cho biết, lý do chọn trekking Tà Chì Nhù là bởi nơi đây có loài hoa chi pâu nổi tiếng, chỉ nở một lần mỗi năm. “Sau nhiều lần lỡ hẹn, năm nay tôi đã lên lịch trình ngay từ đầu mùa hoa, quyết tâm săn cho bằng được những bức ảnh đẹp nhất với loài hoa này”, anh chia sẻ.

“Tà Chì Nhù có cảnh quan rất đẹp, nhưng cung đường khá thử thách, đặc biệt vào mùa mưa khi sườn núi trơn trượt. Du khách nên chuẩn bị kỹ giày dép, áo mưa, và nên đi theo tour có hướng dẫn viên am hiểu địa hình, homestay an toàn, để vừa tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, vừa đảm bảo an toàn cho chuyến đi”, travel blogger Trường Phạm chia sẻ.

Chọn tour, đừng ham giá rẻ

Trao đổi với PV Khoa học & Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, anh Trường Phạm cho biết, mỗi công ty lữ hành đều có thế mạnh riêng. Các đơn vị như Viettrekking, Vietrek Travel, Wild Adventure, Docynia Travel,… thường nổi bật với dịch vụ chỉn chu, đội ngũ hướng dẫn viên được đào tạo bài bản, hỗ trợ khách tận tâm.

“Viettrekking có lịch trình chi tiết, trang bị đầy đủ thiết bị và lán nghỉ, hướng dẫn viên am hiểu địa hình. Vietrek Travel linh hoạt, phù hợp người trẻ thích săn hoa và chụp ảnh. Wild Adventure tập trung tour cuối tuần, homestay bản địa. Docynia Travel kết hợp trekking với trải nghiệm đời sống bản địa. Zonitrip linh hoạt, phù hợp nhóm nhỏ nhưng vẫn trọn trải nghiệm”.

Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm đẹp nhất để săn được khung cảnh hoa chi pâu rực rỡ sắc tím - Ảnh Nguyễn Thu Hương

Để chuyến đi an toàn và đáng nhớ, du khách cần xem kỹ lịch trình, hỏi rõ thời gian lưu lại từng điểm, kiểm tra phương tiện đi lại, loại hình lưu trú và năng lực hướng dẫn viên. Tránh các tour thiếu minh bạch về đơn vị tổ chức, ưu tiên những tour có hình ảnh, video thực tế và đánh giá tích cực.

Một số công ty còn hỗ trợ đầy đủ dụng cụ trekking, lán nghỉ, bảo hiểm du lịch hoặc ăn uống tại homestay, nhưng thường đi kèm điều kiện nhóm hay hạn mức cụ thể.

“Tôi luôn khuyên du khách đừng vì ham rẻ mà chọn tour không uy tín. Hãy ưu tiên các đơn vị có tổng đài hỗ trợ, trụ sở rõ ràng và cam kết xử lý kịp thời các tình huống phát sinh như hủy tour, đổi lịch hay sự cố ngoài ý muốn”, anh Trường chia sẻ.

Anh cũng lưu ý, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng áo mưa, đồ giữ ấm, phương tiện đi lại an toàn và di chuyển theo nhóm để được hỗ trợ kịp thời. “Mùa hoa chi pâu tuyệt đẹp, nhưng đường đi có thể trơn trượt, gặp mưa hoặc sương mù. Chọn đúng tour sẽ giúp trải nghiệm an toàn, tận hưởng cảnh sắc hùng vĩ, khám phá đời sống bản địa và thưởng thức ẩm thực vùng cao trọn vẹn”, anh nhấn mạnh.