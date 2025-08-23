5 điểm trekking đẹp ngất ngây ở Đà Nẵng, đi một lần là mê

Không chỉ có biển, Đà Nẵng còn níu chân du khách bằng những cung trekking xuyên rừng, leo núi, tắm suối, hứa hẹn trải nghiệm đầy cảm hứng.

Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với những bãi biển trong xanh và nhịp sống sôi động, Nơi đây còn là điểm hẹn lý tưởng cho những ai đam mê trekking. Giữa những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những con suối mát lành hay đỉnh núi phủ mây mờ ảo, du khách sẽ tìm thấy một Đà Nẵng rất khác hoang sơ, hùng vĩ và đầy thử thách.

Ảnh duhanhvietnam

Hành trình trekking tại đây không chỉ mang đến cảnh quan tuyệt mỹ mà còn là cơ hội để chạm vào nhịp thở của thiên nhiên, tận hưởng sự bình yên hiếm có giữa núi rừng.

Sơn Trà – “lá phổi xanh” của Đà Nẵng

Bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố 20 km, được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Đà Nẵng và là điểm trekking lý tưởng cho cả người mới. Nơi đây hội tụ núi, rừng và biển, với nhiều cung đường đa dạng, từ ngắn đến dài. Du khách có thể bắt đầu hành trình nhẹ nhàng tại Ghềnh Bàng, với cung đường chỉ khoảng 1 km, dẫn đến bãi biển hoang sơ, nước trong xanh và những tảng đá đủ hình thù.

Ảnh Hồng Khánh

Nếu muốn thử thách hơn, đường lên Đỉnh Bàn Cờ với lối đi quanh co, dốc cao, cây xanh um tùm và sương mờ sẽ mang đến phần thưởng xứng đáng là khung cảnh ngoạn mục từ trên cao. Ngoài ra, cung đường Rừng xanh – bảo tàng Đồng Đình chỉ 60–90 phút trekking cũng đưa du khách khám phá vườn hồng cổ, cây đa trăm tuổi, suối mát và view biển tuyệt đẹp từ chùa Linh Ứng.

Giếng Trời – 10 km trekking thuần thiên nhiên

Nằm ở khu vực Bà Nà – Núi Chúa, Giếng Trời là cung đường dài khoảng 10 km, lý tưởng cho những ai yêu thử thách và khám phá thiên nhiên. Hành trình đưa du khách qua các con dốc dựng đứng, lớp lá rừng dày phủ lối, sỏi đá ngổn ngang, thử thách sức bền lẫn sự tập trung.

Ảnh Digiticket

Đổi lại, phần thưởng xứng đáng là hồ nước xanh ngắt giữa lưng chừng núi và thác cao 25 m tung bọt trắng xóa. Tại đây, du khách có thể tắm mát, cắm trại, bắt ốc hay săn cua đá, tận hưởng trọn vẹn cảm giác hòa mình cùng thiên nhiên thuần khiết.

Suối Đá Hang – thiên nhiên hoang sơ, ít người biết

Ẩn mình dưới chân núi Bà Nà, Suối Đá Hang nổi bật với hồ nước nhỏ sâu thẳm và những hốc đá tự nhiên kỳ thú. Hành trình bắt đầu từ Hòa Ninh, băng qua rừng rậm và lội suối khoảng 1,5 km, mang đến trải nghiệm trekking vừa thử thách vừa thú vị.

Ảnh dulichvietnam

Thành quả là khung cảnh yên bình với bãi đá bằng phẳng lý tưởng cho picnic, BBQ hay tắm suối. Bơi qua hồ sâu, du khách còn phát hiện dòng thác ẩn mình tuyệt đẹp – như món quà bí mật giữa núi rừng.

Tây Giang – Đỉnh K’lang huyền ảo như phim

Tây Giang đưa du khách vào rừng nguyên sinh bạt ngàn, với đỉnh K’lang cao 1.500 m phủ rêu xanh quanh năm, được ví như bối cảnh trong phim Avatar. Mùa hoa đỗ quyên nở rộ càng khiến nơi đây thêm huyền ảo.

Ảnh Idialy

Con đường lên đỉnh đã đẹp ngoạn mục, nhưng hành trình về men theo suối và làng bản còn mang đến trải nghiệm nên thơ, kết hợp giữa trekking hùng vĩ và cảm giác dịu êm, thư thái.

Nóc Tắk Pổ – săn mây trên cao nguyên xanh

Cách trung tâm Nam Trà My 10 km, Nóc Tắk Pổ là điểm trekking hoang sơ, nổi bật với khung cảnh mộc mạc và bình yên. Đường đi quanh co len lỏi qua rừng nguyên sinh, kết thúc tại cao nguyên xanh mướt, nơi mây trắng lững lờ, chim hót vang và gió ngàn thổi nhè nhẹ.

Ảnh VT

Nếu cắm trại qua đêm, khoảnh khắc bình minh với biển mây bồng bềnh và ánh nắng rực rỡ sẽ trở thành kỷ niệm khó quên trong hành trình khám phá Đà Nẵng.