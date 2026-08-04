Trẻ sơ sinh nguy kịch vì tự ý sử dụng phương pháp dân gian, bác sĩ cảnh báo

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi H.V.T. (1 tháng tuổi) trong tình trạng suy hô hấp nặng, viêm phổi tiến triển và theo dõi nhiễm trùng huyết.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 15 ngày trước khi nhập viện, trẻ được đưa đi đốt bấc, chích rạch vùng đầu, trán theo mẹo dân gian và cho uống thuốc nam. Chỉ đến khi xuất hiện các biểu hiện nghiêm trọng như bú kém, quấy khóc, nôn trớ và khó thở, gia đình mới đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Tại thời điểm nhập viện, trẻ bị suy hô hấp nặng, tím tái và vùng đầu vẫn còn nhiều vết chích rạch. Dù các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức, cho thở máy, dùng kháng sinh và theo dõi sát sao, tình trạng của bệnh nhi vẫn chuyển biến rất xấu, tiên lượng tử vong cao. Sau khi nghe bác sĩ giải thích, gia đình đã xin đưa trẻ về theo nguyện vọng.

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Từ trường hợp trên, các bác sĩ Khoa Nhi khuyến cáo, trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch còn non yếu nên rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng và diễn biến nhanh nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Việc áp dụng các phương pháp dân gian như đốt bấc, chích rạch, cắt lễ hoặc tự ý sử dụng các loại thuốc chưa được kiểm chứng không những chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ.

Bên cạnh đó, việc chậm đưa trẻ đến cơ sở y tế có thể làm mất “thời gian vàng” trong điều trị, khiến bệnh tiến triển nặng hơn và làm giảm cơ hội cứu sống.Cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh. Khi trẻ có các biểu hiện như bú kém, sốt hoặc hạ thân nhiệt, quấy khóc bất thường, li bì, khó thở, tím tái hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Lựa chọn chăm sóc trẻ dựa trên những khuyến cáo y khoa và bằng chứng khoa học chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con em mình.

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