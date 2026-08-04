Ca phẫu thuật cấp cứu đặc biệt cứu mẹ và thai nhi trong tình trạng nguy hiểm

Ngày 3/8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thông tin đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu đặc biệt nguy hiểm cho một thai phụ 43 tuổi. Dù có tiền sử hai lần sinh mổ và nhập viện trong tình trạng vỡ tử cung kèm vỡ bàng quang, cả người mẹ và thai nhi 37 tuần tuổi đều đã được cứu sống thần kỳ.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống cả mẹ và con trong ca vỡ tử cung kèm vỡ bàng quang ở thai phụ mang thai 37 tuần. Ảnh: V.L.

Theo bệnh viện, sản phụ 43 tuổi (trú Nghệ An), mang thai lần thứ ba, nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn. Người bệnh cho biết cơn đau xuất hiện từ khoảng 1h sáng nhưng nghĩ là dấu hiệu chuyển dạ thông thường nên đến 4h15 mới vào viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định nguy cơ cao xảy ra biến chứng trên sẹo mổ lấy thai cũ và chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện tử cung của sản phụ đã vỡ trên nền sẹo mổ cũ, đồng thời bàng quang bị rách khoảng 10 cm. Đây là tình trạng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể gây mất máu nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Điều đặc biệt trong ca bệnh là phần lưng và mông của thai nhi nằm áp sát đúng vị trí tử cung bị vỡ, nên tạm thời che kín đường rách, giúp hạn chế tình trạng xuất huyết trong thời gian ngắn. Chi tiết hiếm gặp này đã tạo thêm "khoảng thời gian vàng" để các bác sĩ triển khai phẫu thuật cấp cứu. Sản phụ được cứu sống thần kỳ nhờ ca mổ khẩn cấp của các bác sĩ.

Theo bác sĩ khoa sản, vỡ tử cung là một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con rất cao.

Với những trường hợp có sẹo mổ lấy thai cũ, thai phụ cần khám thai định kỳ đều đặn theo đúng hẹn để được bác sĩ theo dõi, tư vấn kịp thời. Từ tuần thứ 36 trở đi, sau khi bác sĩ thăm khám, xem chỉ định mổ lấy thai của lần trước, đánh giá toàn diện tình trạng vết mổ cũ, kết hợp các yếu tố về phía mẹ - thai sẽ tư vấn cho sản phụ thời điểm sinh, phương pháp sinh phù hợp và an toàn nhất để giảm thiểu tối đa nguy cơ cho mẹ và thai nhi.

Ngoài ra, thai phụ nên chú ý các dấu hiệu bất thường như đau vết mổ cũ, đau ngang trên xương mu, đau liên tục, ấn vào đau nhói lên. Đây là dấu hiệu có nguy cơ nứt vết mổ cũ, cần phải đến ngay bệnh viện có khoa sản gần nhất.