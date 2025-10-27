Trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết vì mẹ cho ăn cơm

Cháu bé 5 ngày tuổi ở Quảng Trị bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng do mẹ cho ăn cơm từ những ngày đầu sau sinh.

Ngày 27/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) thông tin, vừa xử trí thành công trường hợp trẻ sơ sinh chỉ mới 5 ngày tuổi trong tình trạng nguy kịch,

Vào ngày 4/10/2025, bé trai 5 ngày tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch, bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng.

Bé sơ sinh được điều trị tại bệnh viện. Ảnh SKĐS

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ cho biết, bệnh nhi là bé Y Mun, sinh ngày 30/9/2025, tại bản A Ky, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Do điều kiện gia đình khó khăn, bé được mẹ sinh thường tại nhà và không có sự hỗ trợ y tế.

Gia đình cho biết, người nhà đã cắt rốn cho bé bằng liềm, một dụng cụ nông nghiệp không đảm bảo vô khuẩn, đã gây tổn thương ở vùng bìu của bệnh nhi. Không những thế, người nhà còn tự khâu lại vết thương bằng kim chỉ, rồi cho bé ăn cơm ngay từ những ngày đầu sau sinh.

Sau vài ngày, bé xuất hiện tình trạng khó thở, sốt cao và bụng chướng. Gia đình mới đưa bé đến Khoa Nhi – Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch.

Hai mẹ con sản phụ và các y bác sĩ chụp ảnh trong ngày bé được ra viện. Ảnh SKĐS

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán, trẻ bị thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết – một biến chứng cực kỳ nguy hiểm ở trẻ sơ sinh. Bé được phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương, đồng thời được điều trị bằng kháng sinh mạnh, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 28 ngày điều trị tích cực, bé Y Mun đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, việc cắt rốn cho trẻ cần được thực hiện bằng dụng cụ vô trùng. Các phương pháp dân gian như dùng dao, liềm, kéo… có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng rốn, lan rộng thành nhiễm khuẩn huyết, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh tại vùng sâu, vùng xa.

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, mọi loại thức ăn rắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến các biến chứng như thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Trường hợp của bé Y Mun là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa, nơi kiến thức y tế còn hạn chế. Việc tự sinh con tại nhà, chăm sóc trẻ bằng các kinh nghiệm truyền miệng thiếu căn cứ khoa học đang khiến nhiều trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm.