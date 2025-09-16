Hà Nội

Người đàn ông ở Hà Nội phát hiện mắc whitmore sau hơn 2 tháng sốt cao

Một người đàn ông ở Hà Nội được chẩn đoán mắc bệnh whitmore sau khi nhập viện với các triệu chứng sốt cao liên tục kéo dài hơn hai tháng.

Bình Nguyên

Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội) vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một nam bệnh nhân với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do bệnh whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, vi khuẩn này có thể gây hoại tử và phá hủy mô trong cơ thể

Bệnh nhân nam N.V.Q. (60 tuổi, xã Sóc Sơn, Hà Nội), có tiền sử lạm dụng rượu, xơ gan. Cách ngày vào cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long 2 tháng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao, mệt mỏi về chiều. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt thấy đỡ hơn, sau đó thỉnh thoảng sốt lại 2 - 3 ngày rồi lại tự hết sốt, kèm theo mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân (khoảng 7,5 kg/2 tháng). Bệnh nhân đã đi khám tại một số bệnh viện tuyến trung ương và được chẩn đoán viêm trào ngược dạ dày, tăng men gan, kê đơn thuốc điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, về nhà một tuần, bệnh nhân đi ngoài phân lỏng 3 - 4 lần/ngày, sốt cao, rét run, ho, mệt nhiều. Ngày 2/9, bệnh nhân vào Bệnh viện Bắc Thăng Long khám và điều trị. Bệnh nhân được khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, cấy máu và định danh vi khuẩn và chẩn đoán xác định nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (bệnh whitmore).

Bệnh nhân mắc bệnh whitmore đi nhiều nơi không phát hiện bệnh. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Sau điều trị 5 ngày bằng kháng sinh, truyền dịch, điều trị triệu chứng, đến hiện tại bệnh nhân hết sốt, không đi ngoài, không nôn, đỡ mệt, ăn uống được.

Theo BSCKII. Nguyễn Quốc Tế, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, bệnh whitmore (hay còn gọi là bệnh melioidosis) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người và động vật do vi khuẩn burkholderia pseudomallei gây ra. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và tỷ lệ tử vong cao, nhất là ở những trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng.

Bệnh lây truyền chủ yếu do tiếp xúc với nguồn đất, nước có chứa vi khuẩn qua các vết trầy xước ngoài da. Những người có sức đề kháng bị suy giảm, có bệnh lý nền như đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh gan, thận, bệnh phổi mạn tính có nguy cơ mắc bệnh cao.

Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh whitmore. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên sâu để được tư vấn, khám, phát hiện và điều trị kịp thời.

Để dự phòng bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Bắc Thăng Long khuyến cáo, người dân cần chú ý đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch. Thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng…

Người đàn ông 60 tuổi ở Đắk Lắk tử vong do vi khuẩn Whitmore

Bệnh Whitmore, gây ra bởi vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tiếp tục đe dọa sức khỏe cộng đồng tại Đắk Lắk với ca tử vong mới được ghi nhận.

Ngày 11/9, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh Whitmore, thường được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Bệnh nhân là ông S.S.P. (SN 1965, tạm trú tại tiểu khu 280, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin từ người thân, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, mệt từ đầu tháng 7/2025, đã nhiều lần khám, điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh với chẩn đoán viêm phổi nhưng không khỏi.

Nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn Aeromonas hydrophila trong bùn nước

Bà con đi biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản hoặc làm nông nghiệp, nên chú ý bảo hộ cơ thể khi lao động và tiêm phòng uốn ván để bảo đảm an toàn sức khỏe.

Bệnh viện Thống Nhất vừa cứu sống bệnh nhân nhiễm khuẩn nguy kịch, chân tím tái, nổi bọng nước... sau khi đi làm đồng về.

Theo đó, bệnh nhân N.V.T. (50 tuổi, quê quán Tây Ninh) xuất hiện tình trạng chân trái sưng đau, tím tái, nổi nhiều bóng nước lớn lan rộng. Bệnh nhân có tiền căn xơ gan do viêm gan siêu vi C.

Vi khuẩn ăn thịt người tấn công từ vết thương nhỏ, chớ chủ quan

Theo thống kê, cứ 3 người bị viêm cân mạc hoại tử thì có 1 người tử vong do nhiễm trùng.

BSCKI Trương Trọng Tuấn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, viêm cân mạc hoại tử (viêm mô tế bào hoại tử) là do nhiễm vi khuẩn dẫn đến hoại tử. Đây là một bệnh nặng, khởi phát đột ngột và lây lan nhanh chóng. Theo thống kê, cứ 3 người bị viêm cân mạc hoại tử thì có 1 người tử vong do nhiễm trùng.

Sau vài giờ tổn thương nhỏ đã hoại tử, phá hủy nội tạng

