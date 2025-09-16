Hà Nội

Sống Khỏe

Đau mang tai, sốt cao trẻ 4 tuổi nguy kịch vì vi khuẩn ăn thịt người

Giao mùa là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn bệnh Whitmore phát triển. Cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở những vùng bùn, đất, nguồn nước ô nhiễm.

Thúy Nga

Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi D.A.K. (4 tuổi – phường Tân Mai, Nghệ An) mắc bệnh Whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 10 ngày trước đó, trẻ có biểu hiện sốt cao, sốt theo cơn, kèm sưng đau vùng mang tai phải. Trẻ được gia đình cho uống thuốc ở nhà nhưng không giảm.

Sau đó, trẻ được chuyển đến trung tâm y tế điều trị tích cực nhưng sau 3 ngày điều trị bệnh vẫn không thuyên giảm. Ngày 4/9, trẻ được chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khám và điều trị.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau vùng mang tai bên phải. Sau khi nhập viện, bệnh nhi đã được chẩn đoán, viêm tấy lan toả vùng mang tai bên phải, theo dõi nhiễm khuẩn huyết.

thit-nguoi.jpg
Trẻ 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn ăn thịt người - Ảnh BVCC

Trẻ được phẫu thuật dẫn lưu mủ, đồng thời nuôi cấy mủ. Qua kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ dương tính với vi khuẩn ăn thịt người Burkholderia pseudomalle (thường được gọi với tên Whitmore).

Đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Trẻ đã được điều trị tích cực theo phác đồ điều trị bệnh Whitmore, nâng cao thể trạng, đồng thời chăm sóc vết mổ hàng ngày, dẫn lưu mủ tại chỗ, nâng cao thể trạng. Sau 1 thời gian điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt, trẻ đã ổn định, tình trạng viêm nhiễm đã cải thiện.

BSCKI. Nguyễn Quang Hà - khoa Răng Hàm Mặt khuyến cáo: Bệnh Whitmore (melioidosis) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn có tên Burkholderia pseudomallei gây nên. Khi mắc bệnh Whitmore có tỷ lệ tử vong từ 40-60%. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh.

thit-nguoi-1-120.jpg
Ảnh minh họa BVCC

Hiện tại đang là thời điểm giao mùa, là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn bệnh Whitmore phát triển. Cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở những vùng bùn, đất, nguồn nước ô nhiễm.

Những người thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với môi trường đất và nước nên có phương tiện bảo hộ lao động phù hợp để tránh vi khuẩn lây nhiễm vào cơ thể. Đặc biệt, những ai có các vết thương, mụn nhọt…

Nếu không may bị nhiễm bẩn cần phải được rửa sạch bằng xà phòng kháng khuẩn và lau khô. Khi có biểu hiện nghi ngờ bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được làm xét nghiệm phát hiện vi khuẩn sớm và dùng kháng sinh phù hợp.

Hiện nay, Whitmore là căn bệnh chưa có vắc xin tiêm phòng, cũng chưa có bất kỳ khuyến cáo nào về sử dụng kháng sinh dự phòng. Do đó, phải chủ động biện pháp phòng tránh và không được chủ quan với bệnh này.

#vi khuẩn ăn thịt người #Bệnh Whitmore #Burkholderia pseudomallei #viêm tấy lan toả #nhiễm khuẩn huyết #dịch bệnh nguy hiểm

Sống Khỏe

Địa chỉ vàng: Bệnh viện điều trị tốt bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”

Vi khuẩn ăn thịt người nguy hiểm, đặc biệt đối với người có hệ miễn dịch yếu. Tham khảo các địa chỉ khám chữa bệnh uy tín để bảo vệ sức khỏe của bạn.

Vi khuẩn gây viêm mô tế bào hoại tử có nhiều ở vùng nước hoặc đất bẩn. Chúng xâm nhập vào cơ thể người bệnh qua các vết thương hở. Khi xâm nhập được vào các mô sâu, vi khuẩn sẽ phóng ra độc gây tổn thương các mô xung quanh với tốc độ rất nhanh.

anh-5.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân bị “vi khuẩn ăn thịt người” tấn công.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chủ quan vết tôn cứa nhẹ người đàn ông nguy kịch vì vi khuẩn “ăn thịt người”

Nhiều người thường chủ quan với các vết thương nhỏ ngoài da mà không biết các vi khuẩn nguy hiểm có thể xâm nhập cơ thể và tấn công sức khỏe rất nhanh.

Một bệnh nhân nam 65 tuổi, trú tại Uông Bí – Quảng Ninh, được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, da lạnh, tụt huyết áp, suy đa tạng. Nguyên nhân bắt đầu chỉ từ một vết thương nhỏ do mảnh tôn cứa vào tay cách đó 2 ngày.

Theo người bệnh cho biết, ban đầu chỉ nghĩ là vết xước nhẹ, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng sau đó bàn tay trái sưng to, đau nhức dữ dội. Khi nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, người bệnh được chẩn đoán viêm mô tế bào hoại tử do vi khuẩn “ăn thịt người”, gây sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Người đàn ông 42 tuổi ở TP HCM nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”

Người đàn ông 42 tuổi nhiễm trùng huyết nặng do vi khuẩn "ăn thịt người" vừa được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) cứu sống.

Ngày 26/4, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TP HCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cứu sống ông N.V. (42 tuổi, trú tại TP HCM) bị biến chứng nặng do nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore.

Khai thác bệnh sử, 10 ngày trước khi nhập viện, người đàn ông này bắt đầu cảm thấy đau nhức gối trái, cử động khó khăn. Ông V. tìm đến bệnh viện địa phương điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm và chuyển sang cơ sở y tế khác can thiệp thêm 5 ngày. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân thậm chí còn diễn tiến nặng hơn nên tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Cuu song nguoi dan ong o TP HCM nhiem vi khuan “an thit nguoi”
Bệnh nhân đang được bác sĩ theo dõi. Ảnh: BVCC.

Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị áp xe gối trái do viêm khớp trên tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi thực hiện thêm các cận lâm sàng chuyên sâu như chụp CT và xét nghiệm máu, họ bất ngờ phát hiện ổ viêm ở gối trái của bệnh nhân không chỉ lớn bất thường mà còn lan rộng lên đùi, kèm dấu hiệu xuất huyết khớp, áp xe nhiều nơi ở phổi.

Kết quả xét nghiệm và nuôi cấy, định danh vi khuẩn bằng kháng sinh đồ xác định nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, gây bệnh Whitmore.

Bệnh Whitmore - hay còn được nhiều người gọi là vi khuẩn "ăn thịt người" - căn bệnh hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm do vi khuẩn này kháng nhiều loại kháng sinh thông thường, đòi hỏi phác đồ điều trị kéo dài (3-6 tháng) với thuốc đặc hiệu.

Bệnh Whitmore có khả năng gây tử vong cao đối với những trường hợp có bệnh nền gây suy yếu hệ miễn dịch.

Trường hợp ông V. là ca nhiễm trùng huyết nặng, do vi khuẩn đã gây tổn thương đa cơ quan từ mô mềm, khớp gối và lan đến phổi gây áp xe phổi. Người bệnh có nguy cơ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khoa Nội Tổng hợp và khoa Chấn thương chỉnh hình đã phối hợp rất chặt chẽ để lên phác đồ dùng kháng sinh đặc trị, cắt lọc ổ áp xe, hút dịch khớp gối liên tục cho người bệnh bằng máy hút dịch áp lực âm.

Sau hơn 1 tháng điều trị, bệnh nhân có những chuyển biến tích cực, ổ viêm ở gối trái dần được kiểm soát, tình trạng tràn dịch màng phổi thuyên giảm, sức khỏe ổn định trở lại. Từ chỗ nằm liệt giường, người đàn ông có thể đứng dậy cử động nhẹ nhàng, chức năng vận động dần phục hồi và được xuất viện.

Xem chi tiết

