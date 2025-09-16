Đau mang tai, sốt cao trẻ 4 tuổi nguy kịch vì vi khuẩn ăn thịt người

Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi D.A.K. (4 tuổi – phường Tân Mai, Nghệ An) mắc bệnh Whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 10 ngày trước đó, trẻ có biểu hiện sốt cao, sốt theo cơn, kèm sưng đau vùng mang tai phải. Trẻ được gia đình cho uống thuốc ở nhà nhưng không giảm.

Sau đó, trẻ được chuyển đến trung tâm y tế điều trị tích cực nhưng sau 3 ngày điều trị bệnh vẫn không thuyên giảm. Ngày 4/9, trẻ được chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khám và điều trị.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, sưng đau vùng mang tai bên phải. Sau khi nhập viện, bệnh nhi đã được chẩn đoán, viêm tấy lan toả vùng mang tai bên phải, theo dõi nhiễm khuẩn huyết.

Trẻ 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn ăn thịt người - Ảnh BVCC

Trẻ được phẫu thuật dẫn lưu mủ, đồng thời nuôi cấy mủ. Qua kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ dương tính với vi khuẩn ăn thịt người Burkholderia pseudomalle (thường được gọi với tên Whitmore).

Đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Trẻ đã được điều trị tích cực theo phác đồ điều trị bệnh Whitmore, nâng cao thể trạng, đồng thời chăm sóc vết mổ hàng ngày, dẫn lưu mủ tại chỗ, nâng cao thể trạng. Sau 1 thời gian điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt, trẻ đã ổn định, tình trạng viêm nhiễm đã cải thiện.

BSCKI. Nguyễn Quang Hà - khoa Răng Hàm Mặt khuyến cáo: Bệnh Whitmore (melioidosis) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn có tên Burkholderia pseudomallei gây nên. Khi mắc bệnh Whitmore có tỷ lệ tử vong từ 40-60%. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh.

Ảnh minh họa BVCC

Hiện tại đang là thời điểm giao mùa, là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn bệnh Whitmore phát triển. Cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở những vùng bùn, đất, nguồn nước ô nhiễm.

Những người thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với môi trường đất và nước nên có phương tiện bảo hộ lao động phù hợp để tránh vi khuẩn lây nhiễm vào cơ thể. Đặc biệt, những ai có các vết thương, mụn nhọt…

Nếu không may bị nhiễm bẩn cần phải được rửa sạch bằng xà phòng kháng khuẩn và lau khô. Khi có biểu hiện nghi ngờ bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được làm xét nghiệm phát hiện vi khuẩn sớm và dùng kháng sinh phù hợp.