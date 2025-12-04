Trẻ 13 tuổi gãy hai xương cẳng tay khi đá bóng, bác sĩ cảnh báo

Đá bóng gãy cả hai xương cẳng tay

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi C.N.G.H, 13 tuổi, trú tại xã Tây Cốc, được gia đình đưa vào viện trong tình trạng đau nhiều vùng cẳng tay trái, hạn chế vận động sau khi ngã chống tay xuống đất khi chơi đá bóng.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhi gãy kín 1/3 dưới hai xương cẳng tay trái - một dạng chấn thương thường gặp ở lứa tuổi thiếu niên do xương đang trong giai đoạn phát triển, mật độ xương chưa hoàn toàn hoàn thiện.

Tại khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa, các bác sĩ đã tiến hành gây mê, kéo nắn chỉnh lại trục xương và bó bột cố định nhằm đảm bảo phục hồi đúng giải phẫu, ngăn ngừa biến chứng lệch trục hoặc hạn chế vận động sau này. Hiện tại bệnh nhi đã điều trị ổn định và ra viện, bác sĩ đã hẹn lịch tái khám trong vài ngày tới.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng khuyến cáo: Lứa tuổi 10 -16 là giai đoạn xương phát triển mạnh, cấu trúc xương còn mềm và dễ tổn thương trước các va chạm, té ngã khi sinh hoạt, vui chơi thể thao.

Vì vậy, tăng cường bổ sung dinh dưỡng giàu canxi – vitamin D (sữa, trứng, tôm, cua, cá, rau xanh đậm…); Khuyến khích vận động thể thao nhưng cần đúng kỹ thuật, khởi động kỹ trước khi chơi để tránh chấn thương; Lựa chọn mặt sân an toàn, giày dép phù hợp khi đá bóng; Khi trẻ bị đau nhiều, biến dạng chi, hạn chế vận động, tuyệt đối không tự nắn chỉnh, cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Bệnh nhi 13 tuổi gãy hai xương cẳng tay khi đá bóng - Ảnh BVCC

Cần đánh giá chuyên sâu tránh bệnh lý nguy hiểm

BS Tôn Thị Anh Tú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, gãy xương ở trẻ em là tình trạng rất phổ biến, tình trạng xương bị gãy một phần hoặc toàn bộ, xảy ra khi lực tác động vào xương của trẻ em lớn hơn mức có thể chịu đựng được.

Tình trạng này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, như bị tai nạn, té ngã, va đập mạnh hoặc chấn thương khi chơi thể thao. Bên cạnh đó, trẻ em có chế độ dinh dưỡng kém, thiếu canxi hoặc bị béo phì đều có thể làm tăng nguy cơ làm xương yếu và dễ gãy.

Ở trẻ em, hầu hết các trường hợp thường gặp nhất ở vị trí cổ tay, cẳng tay hoặc cánh tay trên. Các loại này được chia thành:

Gãy xương kín: Xương gãy bên trong và không tạo ra vết thương trên da;

Gãy xương hở: Xương bị gãy và đâm xuyên qua da, tạo ra vết thương hở trên da;

Gãy xương hoàn toàn: Hai bên xương bị gãy làm đôi hoặc thành nhiều mảnh;

Gãy xương không hoàn toàn: Khi chỉ có một bên xương bị gãy, bên còn lại vẫn nguyên vẹn hoặc bị cong, nhưng không vỡ hoàn toàn thành hai mảnh.

Vị trí xương bị gãy phổ biến ở trẻ nhỏ:

Xương cánh tay: Xương cánh tay là xương trên cùng, kéo dài từ vai đến khuỷu tay. Xương cánh tay bị gãy là trường hợp thường gặp nhất trong các ca cấp cứu ở trẻ em, có thể xảy ra khi trẻ bị té ngã, tai nạn. Xương cánh tay có thể gãy ở bất kỳ vị trí nào, nhưng thường gặp nhất ở hai đầu xương, gần vai hoặc khuỷu tay. Xương của trẻ bị gãy có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, thường gặp nhất là do trẻ bị té, ngã.

Xương cẳng chân: Xương cẳng chân bị gãy được phân loại thành xương chày và xương mác, thường liên quan đến sụn tăng trưởng (vùng phát triển của xương). Nếu không được điều trị đúng cách, gãy tại vị trí này có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều dài và hình dạng chi dưới.

Xương đùi: Xương đùi là phần xương lớn nhất và khỏe nhất trong cơ thể, do đó xương đùi thường chỉ gãy khi bị tác động lực lớn như trẻ ngã từ trên cao, tai nạn xe hoặc chơi thể thao đối kháng. Xương đùi ở trẻ em có thể bị gãy ở bất kỳ vị trí nào dọc theo xương. Trong một số trường hợp trẻ lớn xương đùi bị gãy nghiêm trọng có thể cần phải phẫu thuật để định hình xương bằng đinh, vít.

Xương đòn: Xương đòn của trẻ bị gãy thường chỉ cần nẹp, không cần phẫu thuật do cơ thể có khả năng tự tái tạo và lành lại, ngay cả khi xương bị di lệch nhiều. Tuy nhiên, tùy vào mức độ gãy, độ tuổi và thể trạng sức khỏe của trẻ, tình trạng này có nguy cơ tái phát kéo dài.

Xương chính mũi: Xương chính mũi là một trong những loại xương dễ bị gãy nhất khi bị chấn thương vùng mặt. Mặc dù xương chính mũi bị gãy thường phổ biến hơn ở người lớn, tuy nhiên vẫn có thể gặp phải ở trẻ em, nhất là khi bị va đập mạnh hoặc tai nạn.

Xương chày: Xương chày hay xương ống chân, là một trong hai xương ở cẳng chân tạo thành khớp gối và mắt cá chân. Gãy xương chày ở trẻ em thường gặp nhất ở vị trí thân xương. Tùy vào vị trí vết gãy và độ tuổi, trẻ có thể được sử dụng giày chỉnh hình hoặc nắn chỉnh xương trước khi bó bột.

Xương cành tươi: Gãy xương cành tươi được mô tả gần giống với việc bẻ cong một cành cây xanh và còn tươi. Khi đó cành xanh bị uốn cong mà không gãy, nhưng đến một thời điểm, chúng sẽ nứt ra hoặc vỡ thành nhiều mảnh ở nơi bị uốn cong. Trường hợp này có thể gặp phải ở xương cánh tay, cẳng tay, đốt ngón tay, đùi,… Tình trạng này thường ảnh hưởng đến trẻ dưới 10 tuổi do tính chất xương của trẻ lúc này mềm và không giòn như người lớn.

Dấu hiệu nhận biết xương của trẻ bị gãy: Trẻ bị đau ở tay/chân hoặc các vị trí bị tổn thương, đau dữ dội khi di chuyển hoặc chạm vào vùng bị thương; Xương bị biến dạng; Vùng da bị tổn thương nóng, bầm tím hoặc sưng đỏ; Có thể nghe tiếng răng rắc khi xảy ra chấn thương; Khó khăn khi cử động tay/chân/vùng bị thương hoặc thậm chí bị tê liệt không thể cử động.

Theo thống kê, có khoảng 1 phần 3 trẻ em bị gãy xương ít nhất 1 lần trước 17 tuổi. Trong hầu hết trường hợp sẽ không quá nghiêm trọng và có khả năng phục hồi tốt nếu điều trị đúng cách.

Tuy nhiên, xương của trẻ em bị gãy có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe đáng lo ngại nếu xảy ra trong các trường hợp sau:

Trẻ bị chấn thương nghiêm trọng, gãy nhiều lần hoặc ngay cả khi bị tác động nhẹ.

Trẻ bị gãy nén đốt sống.

Những trường hợp này cần được kiểm tra kỹ lưỡng và đánh giá chuyên sâu vì có thể liên quan đến rối loạn chuyển hóa cơ xương, loãng xương hoặc các dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn khiến xương giòn và dễ gãy.