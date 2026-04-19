Tranh khảm La Mã hé lộ bí mật thú vị về võ sĩ giác đấu

Bức tranh khảm có từ thế kỷ 3 mô tả một phụ nữ đang chiến đấu với con báo trong đấu trường La Mã. Phát hiện này hé mở bí mật bất ngờ về võ sĩ giác đấu.

Tâm Anh (TH)

Lần đầu tiên, hình ảnh một phụ nữ La Mã chiến đấu với quái thú trong đấu trường La Mã đã được các chuyên gia xác định thông qua nghiên cứu bức tranh khảm có niên đại từ thế kỷ 3.

Mặc dù các văn bản cổ ghi chép về việc một số nữ võ sĩ giác đấu đã chiến đấu với những loài động vật hung dữ như hổ, báo... trong đấu trường của đế chế La Mã nhưng đây là bằng chứng trực quan đầu tiên cho thấy điều này đã xảy ra.

Theo nghiên cứu mới được công bố, các chuyên gia cho hay những phụ nữ chiến đấu với "quái thú" trong các đấu trường được gọi là venatrices hay "thợ săn".

Bản vẽ của Jean Charles Loriquet sau khi ông tìm thấy bức tranh khảm vào năm 1860. Ảnh: Alfonso Mañas.

Trong đế chế La Mã, những "thợ săn" chiến đấu với các loài động vật hoang dã, chẳng hạn như lợn rừng và gấu. Không giống như các võ sĩ giác đấu - cuộc so tài giữa người với người, venatrices là cuộc chiến giữa con người với động vật. Bức tranh khảm mới được các chuyên gia nghiên cứu, phân tích cho thấy một nữ thợ săn khỏa thân đang chiến đấu với một con báo bằng roi.

Được tìm thấy ở Reims, Pháp vào năm 1860, phần lớn bức tranh khảm bị phá hủy trong các cuộc ném bom thời Thế chiến 1 (1914 - 1918). May mắn là vẫn còn một bản vẽ minh họa của Jean Charles Loriquet - nhà khảo cổ học đã phát hiện ra bức tranh khảm. Ông Loriquet đã xuất bản bản vẽ này trong cuốn sách viết năm 1862.

Các nhà nghiên cứu cho hay bức tranh khảm có từ thế kỷ 3 được tìm thấy trong một ngôi nhà có thể thuộc về cá nhân xuất thân trong tầng lớp giàu có - người đã tài trợ cho các trận đấu giữa con người với động vật trong đấu trường của La Mã.

Theo các nhà nghiên cứu, bức tranh khảm có lẽ được bố trí trên sàn của phòng tiệc "để khách của chủ nhà có thể chiêm ngưỡng nó trong suốt bữa tiệc".

Về vai trò của người phụ nữ trong cuộc đấu với động vật, các chuyên gia nhận định bà ta là "thợ săn" xuất thân từ công dân La Mã tự do hoặc là người bị kết án cho việc phạm tội nhẹ, chứ không phải là tù nhân bị kết án tử hình. Bởi lẽ, một tù nhân bị kết án tử hình thường sẽ không được trang bị vũ khí và bị trói lại khi tham gia cuộc đấu với động vật. Trong bức tranh khảm, người phụ nữ được khắc họa cầm một chiếc roi và dường như không bị trói. Điều này có nghĩa bà chủ động tham gia cuộc chiến với động vật có thể để giành lấy phần thưởng là tiền bạc hay danh tiếng.

Mặc dù đây là hình ảnh duy nhất còn sót lại về một nữ "thợ săn" La Mã nhưng các chuyên gia cũng đã tìm được 2 bức tượng điêu khắc mô tả nữ võ sĩ giác đấu. Những pho tượng này cũng khắc họa hình ảnh phụ nữ để ngực trần và không đội mũ bảo vệ giúp thể hiện giới tính của họ khi tham gia cuộc chiến ác liệt trên đấu trường để mua vui cho khán giả.

Sự thật ít biết về đấu trường La Mã khiến nhân loại sững sờ

Sừng sững giữa lòng Rome hiện đại, đấu trường La Mã ẩn chứa nhiều sự thật lịch sử bất ngờ vượt xa trí tưởng tượng phổ biến.

Có thể chứa hơn 50.000 khán giả. Với sức chứa khổng lồ vào thời cổ đại, Colosseum được thiết kế hệ thống lối vào khoa học, giúp hàng chục nghìn người ra vào chỉ trong vài phút. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ là nơi giao đấu của các đấu sĩ. Đấu trường La Mã không chỉ tổ chức các trận chiến sinh tử giữa các đấu sĩ, mà còn diễn ra săn thú hoang, hành quyết tội phạm và các màn trình diễn mang tính tuyên truyền quyền lực đế chế. Ảnh: Pinterest.
Khám phá đấu trường 11.000 năm, lộ nghi lễ chưa từng biết

Tàn tích đấu trường thời Đồ Đá Mới 11.000 năm tuổi mang đến cái nhìn chưa từng có về đời sống xã hội và nghi lễ của cộng đồng định cư sớm nhất trên thế giới.

Khi làm việc trên những ngọn đồi khô cằn ở di chỉ khảo cổ Karahantepe thuộc Şanlıurfa, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa hoành tráng. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là tàn tích đồ sộ có cấu trúc dạng hình tròn, ước tính có niên đại tới 11.000 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Bí ẩn 'quái thú' trên đấu trường La Mã cổ đại

Vào thời cổ đại, đấu trường La Mã là nơi diễn ra những cuộc so tài giữa các võ sĩ giác đấu hoặc với "quái thú". Những trận chiến giữa đấu sĩ với động vật hung dữ, to lớn được vận chuyển từ nhiều nơi trên thế giới.

 Đấu trường La Mã là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí của người La Mã thời cổ đại. Trong đó, các cuộc chiến cam go, đẫm máu giữa các võ sĩ giác đấu hoặc với "quái thú" có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với khán giả.
