Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật ít biết về đấu trường La Mã khiến nhân loại sững sờ

Kho tri thức

Sự thật ít biết về đấu trường La Mã khiến nhân loại sững sờ

Sừng sững giữa lòng Rome hiện đại, đấu trường La Mã ẩn chứa nhiều sự thật lịch sử bất ngờ vượt xa trí tưởng tượng phổ biến.

T.B (tổng hợp)
Có thể chứa hơn 50.000 khán giả. Với sức chứa khổng lồ vào thời cổ đại, Colosseum được thiết kế hệ thống lối vào khoa học, giúp hàng chục nghìn người ra vào chỉ trong vài phút. Ảnh: Pinterest.
Có thể chứa hơn 50.000 khán giả. Với sức chứa khổng lồ vào thời cổ đại, Colosseum được thiết kế hệ thống lối vào khoa học, giúp hàng chục nghìn người ra vào chỉ trong vài phút. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ là nơi giao đấu của các đấu sĩ. Đấu trường La Mã không chỉ tổ chức các trận chiến sinh tử giữa các đấu sĩ, mà còn diễn ra săn thú hoang, hành quyết tội phạm và các màn trình diễn mang tính tuyên truyền quyền lực đế chế. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ là nơi giao đấu của các đấu sĩ. Đấu trường La Mã không chỉ tổ chức các trận chiến sinh tử giữa các đấu sĩ, mà còn diễn ra săn thú hoang, hành quyết tội phạm và các màn trình diễn mang tính tuyên truyền quyền lực đế chế. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống hầm ngầm cực kỳ phức tạp. Dưới sàn đấu là mê cung hypogeum gồm thang nâng, chuồng thú và phòng chờ, cho phép thú dữ và đấu sĩ bất ngờ xuất hiện giữa đấu trường. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống hầm ngầm cực kỳ phức tạp. Dưới sàn đấu là mê cung hypogeum gồm thang nâng, chuồng thú và phòng chờ, cho phép thú dữ và đấu sĩ bất ngờ xuất hiện giữa đấu trường. Ảnh: Pinterest.
Từng tổ chức các “trận hải chiến giả”. Trong giai đoạn đầu, sàn đấu có thể được làm ngập nước để tái hiện các trận thủy chiến, cho thấy trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc của người La Mã cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Từng tổ chức các “trận hải chiến giả”. Trong giai đoạn đầu, sàn đấu có thể được làm ngập nước để tái hiện các trận thủy chiến, cho thấy trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc của người La Mã cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Đấu sĩ là người nổi tiếng thời cổ. Nhiều đấu sĩ được ngưỡng mộ như ngôi sao, có người hâm mộ, tranh vẽ chân dung và thậm chí phụ nữ quý tộc mê mẩn họ. Ảnh: Pinterest.
Đấu sĩ là người nổi tiếng thời cổ. Nhiều đấu sĩ được ngưỡng mộ như ngôi sao, có người hâm mộ, tranh vẽ chân dung và thậm chí phụ nữ quý tộc mê mẩn họ. Ảnh: Pinterest.
Không phải trận đấu nào cũng dẫn đến cái chết. Huấn luyện đấu sĩ tốn kém nên không phải lúc nào họ cũng bị giết, nhiều trận kết thúc khi một bên đầu hàng và được khán giả tha mạng. Ảnh: Pinterest.
Không phải trận đấu nào cũng dẫn đến cái chết. Huấn luyện đấu sĩ tốn kém nên không phải lúc nào họ cũng bị giết, nhiều trận kết thúc khi một bên đầu hàng và được khán giả tha mạng. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quyền lực hơn là giải trí. Những buổi trình diễn hoành tráng được tổ chức ở đấu trường Rome nhằm phô trương sự giàu có, sức mạnh và quyền kiểm soát của hoàng đế đối với dân chúng La Mã. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quyền lực hơn là giải trí. Những buổi trình diễn hoành tráng được tổ chức ở đấu trường Rome nhằm phô trương sự giàu có, sức mạnh và quyền kiểm soát của hoàng đế đối với dân chúng La Mã. Ảnh: Pinterest.
Trải qua nhiều công năng khác nhau trong lịch sử. Sau khi Đế chế La Mã suy tàn, đấu trường từng bị biến thành pháo đài, khu dân cư và mỏ đá, trước khi trở thành biểu tượng lịch sử như ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Trải qua nhiều công năng khác nhau trong lịch sử. Sau khi Đế chế La Mã suy tàn, đấu trường từng bị biến thành pháo đài, khu dân cư và mỏ đá, trước khi trở thành biểu tượng lịch sử như ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Sự thật về đấu trường La Mã #Chức năng đa dạng của đấu trường #Hệ thống hầm ngầm và thủy chiến #Vai trò của đấu trường trong quyền lực #Nghệ thuật và nổi tiếng của đấu sĩ #Lịch sử biến đổi của đấu trường

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT