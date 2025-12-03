Hà Nội

Khám phá đấu trường 11.000 năm, lộ nghi lễ chưa từng biết

Kho tri thức

Khám phá đấu trường 11.000 năm, lộ nghi lễ chưa từng biết

Tàn tích đấu trường thời Đồ Đá Mới 11.000 năm tuổi mang đến cái nhìn chưa từng có về đời sống xã hội và nghi lễ của cộng đồng định cư sớm nhất trên thế giới.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Khi làm việc trên những ngọn đồi khô cằn ở di chỉ khảo cổ Karahantepe thuộc Şanlıurfa, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa hoành tráng. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là tàn tích đồ sộ có cấu trúc dạng hình tròn, ước tính có niên đại tới 11.000 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Cấu trúc hình tròn này có đường kính gần 17 mét. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Ba dãy ghế đá rộng xếp tầng uốn lượn quanh một điểm nhấn trung tâm. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Thậm chí, có nhiều khối đá dạng tượng người được trang trí quanh khu vực. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Khả năng lớn đây là tàn tích của một đấu trường cổ kết hợp là nơi tổ chức các nghi lễ bản địa cộng đồng cổ xưa. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra, có các họa tiết đầu người chạm khắc ẩn trên các bức tường thành công trình. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Không có biểu tượng động vật nào được tìm thấy. Sự tập trung ngày càng tăng vào việc thể hiện biểu tượng con người này báo hiệu một thế giới quan đang thay đổi, nơi con người trở thành trung tâm của bản sắc nghi lễ và cộng đồng. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
