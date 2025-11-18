Hà Nội

Sốt mạng

Tranh cãi quán trà ở Hà Nội 'hét giá' 30 triệu để được quay chụp tại quán

Câu chuyện một quán trà tại Hà Nội báo giá 30 triệu đồng cho một buổi quay video, chụp ảnh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Trầm Phương

Sự việc bắt nguồn từ bài đăng của một tài khoản mạng xã hội tên T.T. vào ngày 15/11. Người này bày tỏ sự bức xúc và khó hiểu khi liên hệ với một quán trà nhỏ, được mô tả là "căn phòng tập thể ở Ngô Quyền, Hà Nội", để hỏi giá thuê không gian quay video.

Chủ nhân của đoạn chat này chia sẻ: "Mình mới lướt thấy 1 quán trà nhỏ nhỏ - 1 căn phòng tập thể ở Hà Nội. Do thấy cũng hợp nhu cầu quay chụp, mình inbox hỏi đặt chỗ và câu trả lời là “30 triệu". Đọc đi đọc lại vẫn ko hiểu giá thị trường nó vậy hay do động vào long mạch của chủ quán mà có giá như vậy???".

Sau khi được báo giá, T.T. bày tỏ sự ngạc nhiên, nghi ngờ đây là câu nói đùa vì mức giá 30 triệu đồng được cho là vượt xa mặt bằng chung đối với một không gian nhỏ như vậy: "Mình đang nói chuyện nghiêm túc. Bạn cười :)) kiểu này là có ý gì? 30 triệu là con số nói đùa hay nói thật?".

11-1763263179070-1763263179361635229759.jpg
quan-tra.jpg
Đoạn trò chuyện được khách hàng nữ đăng tải.

Bài viết ngay lập tức được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng trăm bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng mức giá 30 triệu đồng là quá đắt đỏ, phi lý, thậm chí là một hành động "hét giá" vô lý vì nó cao hơn rất nhiều so với chi phí thuê địa điểm quay chụp thông thường tại các quán cà phê, không gian sự kiện khác ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, một số người khác cũng bày tỏ rằng đây có thể là một cách "đuổi khéo", vì quán trà này không có dịch vụ cho thuê địa điểm quay chụp. Thế nhưng cách trả lời có phần cợt nhả với icon ":))" mang lại cảm giác thiếu nghiêm túc, thậm chí một số người còn cho rằng thái độ của quán "thượng đẳng" và "thiếu tinh tế".

Một số ý kiến cho rằng, ngay cả khi từ chối, người kinh doanh dịch vụ cũng cần giữ thái độ lịch sự: “Tẩy chay quán là đúng. Nếu cảm thấy không cho quay được thì 'xin lỗi quý khách, quán hướng đến nhu cầu của khách cần yên tĩnh nên chưa thể cho quay chụp được ạ...' chứ không phải kiểu cợt nhả hoặc đuổi khéo kiểu kia, mình là người kinh doanh dịch vụ, người ta cũng hỏi xin phép rất lịch sự."

thumb-4893.png
Cộng đồng mạng chia làm 2 phe tranh cãi.

Trái lại, nhiều bình luận lại bày tỏ sự thông cảm hoặc đồng tình với quyết định của quán. Một bình luận lên tiếng lý giải: "Mình qua đây rồi. Đây quán trà đạo, không phải quán cafe nên giá cả còn phụ thuộc vào giá thương hiệu và cách định giá của chủ. Mức tiền cho trà ở đây cũng tương đối cao so vs quán trà đạo khác (ấm ô long phân khúc trà bình thường mình uống là 300 nghìn đồng/ấm). Mình từng đi quán phân khúc giá còn cao hơn mức này, chỗ đó còn phân tiền theo chỗ bạn ngồi tại quầy bar hay bàn. Ở chỗ đó ngồi bàn còn giá tiền triệu, tại quầy bar thì tính tiền theo giờ."

Một số bày tỏ rằng giá là do bên quán trà định, nếu không phù hợp cũng không nên đăng tải lên mạng xã hội như vậy: "Thuận mua thì vừa bán, người ta báo giá bạn không thấy phù hợp thì thôi, lại còn đăng lên đòi bóc phốt", "chả hiểu mọi người nghĩ gì chứ mình thấy chủ quán trả lời rất rõ ràng rồi mà nhỉ, giá đó chốt không quay thì thôi sao phải lăn tăn".

Hiện tại sự việc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

#quán trà #Hà Nội #giá thuê #quay phim #tranh cãi #địa điểm

