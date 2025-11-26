Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sốt mạng

Tranh cãi chuyện nhiều công ty 'ép' nhân viên phải chạy bộ như một KPI

Có ý kiến cho rằng đây là phong trào tốt giúp rèn luyện sức khỏe, gắn kết nhân viên. Nhưng cũng nhiều người cho rằng việc áp KPI cho chạy bộ là không nên.

Trầm Phương

Trong những năm gần đây, khi nhận thức về sức khỏe và lối sống lành mạnh tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực đưa hoạt động thể chất vào văn hóa công sở. Tuy nhiên, xu hướng biến việc rèn luyện thể thao, đặc biệt là chạy bộ, thành một chỉ tiêu đánh giá hiệu suất (KPI) đã gây ra một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc xây dựng văn hóa khỏe mạnh và sự áp đặt quá mức đối với người lao động.

Mới đây, câu chuyện công ty đặt KPI chạy bộ ép nhân viên phải thực hiện bỗng viral trên mạng xã hội, sau khi xuất hiện trong bản tin Chuyển động 24h tối ngày 23/11 trên VTV1.

588419563-1212162261015705-412163828984472045-n.jpg
Khi rèn luyện sức khỏe trở thành KPI. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, thực tế về việc các công ty đặt KPI chạy bộ cho nhân viên không chỉ dừng lại ở khuyến khích mà đã đi vào quy định bắt buộc, có sự kiểm soát chặt chẽ và chế tài nghiêm khắc. Các chỉ tiêu cụ thể thường được áp dụng là nữ phải chạy tối thiểu 7km/tuần và nam phải chạy tối thiểu 12km/tuần. Thành tích này phải được ghi lại trên ứng dụng điện thoại và gửi vào nhóm công ty để "giữ chuỗi thể thao lành mạnh".

Trong khi một số nhân viên cảm thấy có thể "cân" được mức KPI chạy bộ đó, thì một số khác lại cảm thấy đây là áp lực đè nặng.

nhieu-topic-tren-cac-hoi-nhom.png
Nhiều hội nhóm đã đặt vấn đề để cùng nhau thảo luận.

Thực tế, câu chuyện về việc các công ty đặt KPI chạy bộ cho nhân viên không hề xa lạ mà từng là đề tài được nhiều người quan tâm, đặc biệt là bộ phận nhân viên văn phòng.

Vào năm 2024, mạng xã hội từng lan truyền video dài gần 5 phút của một cô gái "bóc phốt" công ty cũ vì "ép" nhân viên phải chạy bộ hằng ngày.

Cô thừa nhận việc đọc sách, chạy bộ là rất tốt. Tuy nhiên, vấn đề là sếp không chỉ khuyến khích mà yêu cầu nhân viên phải tham gia, đồng thời liên tục kiểm tra thành tích. Đáng nói, cô gái này còn kể lại có một nhân viên nam cùng nhóm mắc bệnh tim không thể tham gia chạy, nhưng sếp không đồng ý vì cho rằng bệnh tim vẫn có thể chạy bộ.

Không chỉ áp KPI chạy bộ cho nhân viên, người sếp theo lời kể của cô gái còn kiểm tra thông tin chạy, nếu chạy quá chậm cũng bị nhắc nhở. Ám ảnh với "văn hóa" này, cô gái quyết định nghỉ việc.

Chính sách KPI chạy bộ đã tạo ra sự chia rẽ rõ rệt trong dư luận và cộng đồng người lao động, với hai luồng ý kiến chính đối lập nhau.

Những người ủng hộ cho rằng mục tiêu của công ty là tốt, việc đặt ra chỉ tiêu là cần thiết để phá vỡ sự trì trệ của dân văn phòng. Họ nhận định khoảng cách 7-12km/tuần là "quá ổn", giúp nhân viên cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng, từ đó tăng năng suất làm việc và rèn luyện tính kỷ luật, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân.

Một số bày tỏ đây cũng là một cách hiệu quả để xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên.

capture1.png
capture-8007.png
Nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc công ty đặt KPI chạy bộ.

Ngược lại, nhiều ý kiến phản đối kịch liệt vì chính sách này đang biến mong muốn tốt đẹp thành sự áp đặt độc đoán. Họ cho rằng việc dùng KPI chạy bộ để đe dọa không gia hạn hợp đồng hoặc cắt giảm thưởng là hành vi lạm quyền, vì tập thể dục là nhu cầu cá nhân và là việc ngoài giờ làm, không thể dùng thành tích này để đánh giá hiệu suất công việc chuyên môn.

Nhiều người cũng cho rằng những nhân viên đã có gia đình và con cái, thì ngoài giờ hành chính việc chăm sóc con cái đã chiếm phần lớn thời gian, khó có thể hoàn thành được KPI chạy bộ như vậy.

Bên cạnh đó, nếu làm bất kỳ một điều gì mà tinh thần không thoải mái thì sẽ dẫn đến kết quả ngược lại. Doanh nghiệp nên chuyển từ hình thức bắt buộc sang khuyến khích thông qua các giải pháp linh hoạt, tạo động lực bằng phần thưởng và quỹ từ thiện, đồng thời tôn trọng tình trạng sức khỏe cá nhân của người lao động.

Tóm lại, việc cổ vũ nhân viên rèn luyện sức khỏe là một ý tưởng nhân văn và cần thiết, tuy nhiên cách thực hiện như thế nào thì lãnh đạo doanh nghiệp cần có những phương pháp phù hợp. Hiện câu chuyện này vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

#công ty #kpi #chạy bộ #nhân viên #văn hóa doanh nghiệp #áp lực

Bài liên quan

Sốt mạng

'Chiếc bánh ngọt thị phi' viral mạng vì hút gần 2000 người chờ mua

Chiếc bánh Napoleon giá 85.000 đồng của một quán cà phê ở Hà Nội đang viral mạng xã hội khi danh sách khách chờ mua lên đến hơn 2000 người.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ Hà Nội, xôn xao trước câu chuyện về một chiếc bánh ngọt bỗng dưng trở thành "hiện tượng" với số lượng đơn đặt hàng "khủng", lên đến gần 2.000 lượt chờ mua. Đó chính là bánh Napoleon (hay còn gọi là Mille-feuille) tại một tiệm bánh nhỏ ở Hà Nội.

Chờ đợi gần một tháng để được ăn một miếng bánh giá 85.000 đồng

Xem chi tiết

Sốt mạng

Tranh cãi quán trà ở Hà Nội 'hét giá' 30 triệu để được quay chụp tại quán

Câu chuyện một quán trà tại Hà Nội báo giá 30 triệu đồng cho một buổi quay video, chụp ảnh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Sự việc bắt nguồn từ bài đăng của một tài khoản mạng xã hội tên T.T. vào ngày 15/11. Người này bày tỏ sự bức xúc và khó hiểu khi liên hệ với một quán trà nhỏ, được mô tả là "căn phòng tập thể ở Ngô Quyền, Hà Nội", để hỏi giá thuê không gian quay video.

Chủ nhân của đoạn chat này chia sẻ: "Mình mới lướt thấy 1 quán trà nhỏ nhỏ - 1 căn phòng tập thể ở Hà Nội. Do thấy cũng hợp nhu cầu quay chụp, mình inbox hỏi đặt chỗ và câu trả lời là “30 triệu". Đọc đi đọc lại vẫn ko hiểu giá thị trường nó vậy hay do động vào long mạch của chủ quán mà có giá như vậy???".

Xem chi tiết

Sốt mạng

Nữ tài xế lái xe tải chở hàng cứu trợ miễn phí cho miền Trung

Khi miền Trung oằn mình trong mưa lũ, một cô gái trẻ đẹp 25 tuổi ở Gia lai đã không ngần ngại lái xe tải 34 tấn, lao đi cứu trợ bà con.

d1.jpg
Hình ảnh một cô gái trẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp vững vàng sau vô-lăng chiếc xe tải 34 tấn, rong ruổi từ TP HCM ra các tỉnh chịu thiên tai, khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
d2.jpg
Theo tìm hiểu, cô gái ấy là Nguyễn Thị Thùy Duyên (25 tuổi; trú xã Biển Hồ, Gia Lai) – một tài xế không chỉ gắn bó với nghề lái xe mà còn dùng chính đam mê để phục vụ cộng đồng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới