Tranh cãi chuyện nhiều công ty 'ép' nhân viên phải chạy bộ như một KPI

Có ý kiến cho rằng đây là phong trào tốt giúp rèn luyện sức khỏe, gắn kết nhân viên. Nhưng cũng nhiều người cho rằng việc áp KPI cho chạy bộ là không nên.

Trong những năm gần đây, khi nhận thức về sức khỏe và lối sống lành mạnh tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực đưa hoạt động thể chất vào văn hóa công sở. Tuy nhiên, xu hướng biến việc rèn luyện thể thao, đặc biệt là chạy bộ, thành một chỉ tiêu đánh giá hiệu suất (KPI) đã gây ra một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc xây dựng văn hóa khỏe mạnh và sự áp đặt quá mức đối với người lao động.

Mới đây, câu chuyện công ty đặt KPI chạy bộ ép nhân viên phải thực hiện bỗng viral trên mạng xã hội, sau khi xuất hiện trong bản tin Chuyển động 24h tối ngày 23/11 trên VTV1.

Khi rèn luyện sức khỏe trở thành KPI. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, thực tế về việc các công ty đặt KPI chạy bộ cho nhân viên không chỉ dừng lại ở khuyến khích mà đã đi vào quy định bắt buộc, có sự kiểm soát chặt chẽ và chế tài nghiêm khắc. Các chỉ tiêu cụ thể thường được áp dụng là nữ phải chạy tối thiểu 7km/tuần và nam phải chạy tối thiểu 12km/tuần. Thành tích này phải được ghi lại trên ứng dụng điện thoại và gửi vào nhóm công ty để "giữ chuỗi thể thao lành mạnh".

Trong khi một số nhân viên cảm thấy có thể "cân" được mức KPI chạy bộ đó, thì một số khác lại cảm thấy đây là áp lực đè nặng.

Nhiều hội nhóm đã đặt vấn đề để cùng nhau thảo luận.

Thực tế, câu chuyện về việc các công ty đặt KPI chạy bộ cho nhân viên không hề xa lạ mà từng là đề tài được nhiều người quan tâm, đặc biệt là bộ phận nhân viên văn phòng.

Vào năm 2024, mạng xã hội từng lan truyền video dài gần 5 phút của một cô gái "bóc phốt" công ty cũ vì "ép" nhân viên phải chạy bộ hằng ngày.

Cô thừa nhận việc đọc sách, chạy bộ là rất tốt. Tuy nhiên, vấn đề là sếp không chỉ khuyến khích mà yêu cầu nhân viên phải tham gia, đồng thời liên tục kiểm tra thành tích. Đáng nói, cô gái này còn kể lại có một nhân viên nam cùng nhóm mắc bệnh tim không thể tham gia chạy, nhưng sếp không đồng ý vì cho rằng bệnh tim vẫn có thể chạy bộ.

Không chỉ áp KPI chạy bộ cho nhân viên, người sếp theo lời kể của cô gái còn kiểm tra thông tin chạy, nếu chạy quá chậm cũng bị nhắc nhở. Ám ảnh với "văn hóa" này, cô gái quyết định nghỉ việc.

Chính sách KPI chạy bộ đã tạo ra sự chia rẽ rõ rệt trong dư luận và cộng đồng người lao động, với hai luồng ý kiến chính đối lập nhau.

Những người ủng hộ cho rằng mục tiêu của công ty là tốt, việc đặt ra chỉ tiêu là cần thiết để phá vỡ sự trì trệ của dân văn phòng. Họ nhận định khoảng cách 7-12km/tuần là "quá ổn", giúp nhân viên cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng, từ đó tăng năng suất làm việc và rèn luyện tính kỷ luật, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân.

Một số bày tỏ đây cũng là một cách hiệu quả để xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên.

Nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc công ty đặt KPI chạy bộ.

Ngược lại, nhiều ý kiến phản đối kịch liệt vì chính sách này đang biến mong muốn tốt đẹp thành sự áp đặt độc đoán. Họ cho rằng việc dùng KPI chạy bộ để đe dọa không gia hạn hợp đồng hoặc cắt giảm thưởng là hành vi lạm quyền, vì tập thể dục là nhu cầu cá nhân và là việc ngoài giờ làm, không thể dùng thành tích này để đánh giá hiệu suất công việc chuyên môn.

Nhiều người cũng cho rằng những nhân viên đã có gia đình và con cái, thì ngoài giờ hành chính việc chăm sóc con cái đã chiếm phần lớn thời gian, khó có thể hoàn thành được KPI chạy bộ như vậy.

Bên cạnh đó, nếu làm bất kỳ một điều gì mà tinh thần không thoải mái thì sẽ dẫn đến kết quả ngược lại. Doanh nghiệp nên chuyển từ hình thức bắt buộc sang khuyến khích thông qua các giải pháp linh hoạt, tạo động lực bằng phần thưởng và quỹ từ thiện, đồng thời tôn trọng tình trạng sức khỏe cá nhân của người lao động.

Tóm lại, việc cổ vũ nhân viên rèn luyện sức khỏe là một ý tưởng nhân văn và cần thiết, tuy nhiên cách thực hiện như thế nào thì lãnh đạo doanh nghiệp cần có những phương pháp phù hợp. Hiện câu chuyện này vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.