Người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng 'Trăng Hồng' vào đầu tháng 4

Kho tri thức

Trăng tròn tháng 4 còn được gọi là "Trăng Hồng". Năm nay, người dân trên thế giới có thể ngắm "Trăng Hồng" tuyệt đẹp vào ngày 1/4.

Theo Livescience, "Trăng Hồng" là trăng tròn đầu tiên của mùa xuân ở Bắc bán cầu. Trăng sẽ tròn nhất vào ngày 1/4 nhưng sẽ trông sáng hơn và tròn hơn vào ngày 31/3 và ngày 2/4. Ảnh: Project with vigour/Aflo via Getty Images.
Tuy nhiên, chỉ vào ngày 1/4, Mặt trăng mới xuất hiện gần Spica - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Virgo (Xử Nữ). Theo đó, mọi người có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt mĩ trên bầu trời đêm. Ảnh: Earth.com.
"Trăng Hồng" không được đặt tên theo màu sắc của nó bởi vì Mặt trăng không thực sự có màu hồng, Tên gọi này xuất phát từ loài hoa dại phlox màu hồng - loài hoa bản địa của người dân ở Bắc Mỹ và thường nở rộ vào tháng 4. Ảnh: Vanessa Wardle.
Ngoài ra, người dân bản địa ở Mỹ còn gọi trăng tròn tháng 4 với các cái tên bao gồm: Trăng băng tan, trăng khơi dòng, trăng đâm chồi, trăng cỏ đỏ... Ảnh: Matt Connor.
Thời điểm đẹp nhất để ngắm "Trăng Hồng" ngày 1/4 là khi trăng mọc ở phía Đông bầu trời lúc Mặt trời lặn ở Bắc Mỹ. Ảnh: Scott Broadhead.
Hãy kiểm tra thời gian trăng mọc và lặn ở vị trí của bạn rồi tìm một địa điểm có tầm nhìn ra đường chân trời phía Đông thấp để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấn tượng của "Trăng Hồng". Ảnh: Craig Johnson.
Sau "Trăng Hồng", người dân toàn thế giới sẽ đón lần trăng tròn tiếp theo vào ngày 1/5. Lần trăng tròn này còn được gọi là "Trăng Hoa" hay "Trăng Sữa". Đây sẽ là lần trăng tròn đầu tiên trong 2 lần trăng tròn của tháng 5. Ảnh: Julie Cronin.
Lần trăng tròn thứ hai trong tháng 5 được gọi là "Trăng Xanh" (trăng tròn thứ hai trong cùng một tháng dương lịch) là vào ngày 31/5. Ảnh: Greg Crichton.
Tâm Anh (TH)
#Hiện tượng Trăng Hồng tháng 4 #Ý nghĩa tên gọi Trăng Hồng #Quan sát Mặt trăng gần Sao Spica #trăng tròn

