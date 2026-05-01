Top hiện tượng thiên văn hứa hẹn bùng nổ bầu trời tháng 5/2026

Theo NASA, tháng 5/2026 là thời điểm lý tưởng để quan sát bầu trời với nhiều hiện tượng thú vị như mưa sao băng, Mặt Trăng giao hội Sao Kim và trăng xanh hiếm gặp.

An An (Theo science.nasa, TC)

Tháng 5/2026 mang đến một loạt hiện tượng thiên văn đáng chú ý. Trước hết, vào ngày 1/5, chúng ta có thể chiêm ngưỡng trăng tròn đầu tháng, thường được gọi là "Flower Moon". Tên gọi "Flower Moon" bắt nguồn từ các bộ tộc bản địa Bắc Mỹ, ám chỉ thời điểm các loài hoa nở rộ rực rỡ nhất trong mùa xuân.

Hiện tượng thiên văn thú vị tiếp theo là mưa sao băng Eta Aquarids dự kiến đạt cực đại vào ngày 5–6/5. Đây là trận mưa sao băng hình thành từ các "mảnh bụi" của sao chổi Halley để lại trên quỹ đạo. Khi Trái Đất đi qua "vùng bụi" này, các hạt nhỏ lao vào khí quyển với tốc độ rất cao, cháy sáng và tạo thành những vệt sao băng trên bầu trời.

Theo NASA, vào thời điểm cực đại trong điều kiện bầu trời lý tưởng, người quan sát có thể thấy tới 50 sao băng mỗi giờ.

Mưa sao băng Eta Aquarids dự kiến đạt cực đại vào ngày 5–6/5. Ảnh: NASA.

Tiếp đến, vào ngày 18/5, một hiện tượng dễ quan sát sẽ xảy ra: Mặt Trăng xuất hiện gần Sao Kim trên bầu trời hoàng hôn. Đây là hiện tượng giao hội trong thiên văn học, khi hai thiên thể trông như ở gần nhau từ góc nhìn trên Trái Đất. Tuy vậy, trên thực tế chúng cách nhau hàng triệu dặm trong không gian.

Được biết, Sao Kim là một trong những thiên thể sáng nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy từ Trái Đất.

Cuối cùng, tháng 5 khép lại với một hiện tượng đặc biệt: Trăng xanh (Blue Moon) vào ngày 31/5. Trăng xanh là tên gọi dành cho lần trăng tròn thứ hai trong cùng một tháng dương lịch. Đây là một hiện tượng tương đối hiếm gặp.

Điều thú vị là "trăng xanh" thực chất không có màu xanh. Tên gọi này chỉ mang ý nghĩa lịch và tần suất, chứ không phản ánh màu sắc thật của Mặt Trăng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu "trăng xanh" xuất hiện ở nhiều quốc gia hồi tháng 8/2024.

Nguồn video: VTV
