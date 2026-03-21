Trải nghiệm xăng E10: Từ lo ngại độ bền động cơ đến dần hình thành niềm tin

Xăng E10 là nhiên liệu tiêu chuẩn được pha trộn từ 90% xăng truyền thống và 10% ethanol, một loại cồn cháy sạch được sản xuất từ các nguyên liệu nông nghiệp.

Theo Chỉ thị 09 của Thủ tướng về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện vừa ban hành, Bộ Công Thương được giao đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học (E10).

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10) trong tháng 4 để góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế và an ninh thế giới diễn biến phức tạp. Giá xăng trong nước đã liên tiếp điều chỉnh trong 15 ngày qua để theo kịp diễn biến thế giới, cơ quan điều hành cũng liên tục chi sử dụng Quỹ bình ổn để hạ nhiệt đà tăng.

Người dùng ban đầu: “Nghe thì hay nhưng vẫn lo”

Ghi nhận thực tế tại một số cây xăng tại Hà Nội cho thấy, tâm lý chung của nhiều người khi lần đầu tiếp cận xăng E10 là thận trọng và có phần e ngại.

Anh Nguyễn Văn H. (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chủ xe ô tô cá nhân, cho biết: “Nghe nói xăng pha ethanol có thể ảnh hưởng đến gioăng cao su, hệ thống nhiên liệu nên tôi khá lo. Ban đầu chỉ dám đổ xen kẽ chứ chưa dám dùng lâu dài”.

Sau hơn nửa năm thí điểm, xăng E10 được đón nhận tích cực.

Không chỉ với ô tô, người sử dụng xe máy – đặc biệt là các dòng xe đời cũ – cũng bày tỏ những băn khoăn tương tự. Những lo ngại phổ biến như: Động cơ có bị ảnh hưởng độ bền?; Xe có bị yếu máy, hụt ga?; Có phát sinh lỗi hệ thống nhiên liệu về lâu dài?.

Tâm lý này phần lớn xuất phát từ thói quen sử dụng xăng truyền thống và thiếu thông tin kiểm chứng về nhiên liệu sinh học.

Trải nghiệm thực tế: Không khác biệt đáng kể

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều người dùng cho biết không nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong vận hành.

Chị Trần Thu M. (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi dùng E10 cho xe máy gần một tháng, xe chạy vẫn êm, không có hiện tượng giật hay yếu máy như lo lắng ban đầu”. Một số tài xế ô tô cũng ghi nhận: Động cơ vận hành ổn định không phát sinh lỗi liên quan hệ thống nhiên liệu. Bên cạnh đó, mức tiêu hao nhiên liệu có tăng nhẹ nhưng khó nhận thấy rõ.

Từ những lo âu ban đầu, người dùng dần nhận ra tín hiệu tích cực từ việc sử dụng xăng E10.

Đặc biệt, với các dòng xe đời mới, được thiết kế tương thích với nhiên liệu pha ethanol, việc sử dụng E10 gần như không gây ảnh hưởng tiêu cực.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố môi trường, người dùng quan tâm nhiều hơn đến sự ổn định, khả năng vận hành và chi phí sử dụng trong dài hạn.

Trong bối cảnh xăng E10 RON95 sẽ được sử dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1/6/2026, việc chủ động trang bị kiến thức được xem là bước cần thiết để người dùng thích nghi thuận lợi với giai đoạn chuyển đổi này.

Chuyên gia nói gì về xăng E10?

Từ góc độ kỹ thuật, ethanol là thành phần có trị số octane cao, giúp tăng khả năng chống kích nổ sớm trong buồng đốt. So với xăng E0 và E5, hàm lượng ethanol cao hơn trong E10 có thể giúp phát huy rõ hơn đặc tính octane cao và khả năng hỗ trợ quá trình cháy ổn định, từ đó góp phần giúp động cơ vận hành đều và hạn chế rung giật trong điều kiện sử dụng thông thường.

Bên cạnh đó, ethanol có hàm lượng oxy cao hơn so với xăng khoáng thông thường. Khi được pha vào nhiên liệu, lượng oxy này có thể hỗ trợ quá trình cháy diễn ra triệt để hơn, giúp hạn chế tình trạng nhiên liệu cháy không hết trong buồng đốt, nhờ đó mà tiết kiệm nhiên liệu tiêu hao đáng kể.

Xăng E10 giúp giảm hiện tượng kích nổ trong động cơ. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng trải nghiệm vận hành thực tế không chỉ phụ thuộc vào loại nhiên liệu, mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như tình trạng động cơ, độ kín của hệ thống nhiên liệu, tuổi đời phương tiện và việc bảo dưỡng định kỳ, chẳng hạn như áp suất lốp. Với các phương tiện được sản xuất trong những năm gần đây, hệ thống nhiên liệu thường đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu có pha ethanol. Trong khi đó, với các phương tiện đời cũ hơn, việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ vẫn được xem là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định khi sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol cao hơn.