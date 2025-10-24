Trại lợn ở Quảng Trị bị xử phạt 320 triệu đồng do vi phạm môi trường

Đưa trang trại lợn thịt vào hoạt động khi chưa có Giấy phép môi trường, Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng bị xử phạt số tiền 320 triệu đồng.

Ngày 24/10, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng số tiền 320 triệu đồng do đưa Dự án trang trại lợn thịt công nghệ cao vào hoạt động khi chưa có Giấy phép môi trường theo quy định.

Trước đó, từ phản ánh của nhân dân địa phương về trang trại chăn nuôi ở thôn Bưởi Rỏi (xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) - nay là xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị gây ô nhiễm môi trường ở khu vực khe suối đầu nguồn hồ chứa nước Vực Tròn, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, xử lý.

Người dân bức xúc kéo đến trang trại chăn nuôi Công ty Bình Chi Nam Hưng phản ứng việc xả thải ra môi trường.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị kết luận, dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại thôn Bưởi Rỏi của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng đã đi vào hoạt động mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty Bình Chi Nam Hưng bị xử phạt vi phạm hành chính 320 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải trong 4,5 tháng, tính từ ngày nhận quyết định xử phạt.